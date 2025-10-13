Известный по коллекции дорогих монет генерал Кузнецов обратился в Кремль

Известный по коллекции дорогих монет генерал Кузнецов обратился в КремльБывший главный кадровик Минобороны настаивает на законности своих доходов
Бывший начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину: он называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком». Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей». Ее подлинность подтвердил представитель Кузнецова. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Следствие обвиняет Кузнецова во взяточничестве, он находится в СИЗО с мая 2024 г. При этом обратиться к президенту бывший военный кадровик решил только сейчас, после заявленного к нему Генпрокуратурой антикоррупционного иска. Как писали «Ведомости» 27 августа, надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства собственность Кузнецова, которую оценили в 0,5 млрд руб.
По версии правоохранителей, генерал и его близкие лица сознательно пытались скрыть свое реальное имущественное положение. С 2010 по 2023 г. Кузнецовым был задекларирован доход в размере 47,6 млн руб., писали ранее «Ведомости». А имущество он оформлял на родственников – супругу Юлию, тещу, а также на дочерей Алису Грузину и Регину Андрияненко.
Надзорный орган подал иск, не дожидаясь приговора по уголовному делу, сетует в письме обвиняемый. Кроме того, пишет генерал, в доход государства хотят обратить жилой дом, приобретенный родителями его супруги Юлии в 2011 г., квартиры дочерей, у которых несовершеннолетние дети, и др., а также украшения, полученные, по словам Кузнецова, по наследству, включая обручальные кольца. Правоохранители, как писали «Ведомости», нашли у него коллекцию дорогостоящих монет (59 золотых и 101 серебряная), 94 ювелирных украшения, наличку и проч.
Кузнецов настаивает, что сумма выплаченных ему денежных средств начиная с 2010 г. полностью перекрывает стоимость имущества и количество денег, которые хотят у него изъять. Все доходы выплачивались «законным образом Центром специальных программ Минобороны за выполнение соответствующих служебных задач», следует из его письма. Между тем, как писали «Ведомости» со ссылкой на близкие к надзорному органу источники, имущество, найденное у Кузнецова (на 504,8 млн руб.), более чем в 5 раз превышает официальный доход его и супруги в 2010–2024 гг.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.
Рассмотрение антикоррупционного иска началось 10 октября в Хамовническом райсуде Москвы. Заседания проходят в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с необходимостью сохранить конфиденциальность данных. Как рассказал «Ведомостям» адвокат Алексей Першин, ответчики не были против открытого разбирательства. Согласно позиции, на которой настаивает в процессе защита, недвижимость родителей супруги была приобретена на законные доходы, а более сотни сувенирных монет, которые надзор потребовал конфисковать, были подарены.
Как писали «Ведомости», экс-кадровику Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным СМИ, ее он получил от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания. Изначально стоимость взятки оценивалась в сумму около 30 млн руб. Позднее следователи оценили ее размер в 80 млн руб.
Ни Кузнецов, ни Мартиросян вину в ходе предварительного расследования не признали. 8 октября в Следственном комитете официально сообщили об окончании расследования уголовного дела. После того как фигуранты полностью ознакомятся с томами дела, материалы направят на утверждение в Генпрокуратуру, а после – в суд для разбирательства по существу.