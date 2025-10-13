Известный по коллекции дорогих монет генерал Кузнецов обратился в Кремль

Кузнецов настаивает, что сумма выплаченных ему денежных средств начиная с 2010 г. полностью перекрывает стоимость имущества и количество денег, которые хотят у него изъять. Все доходы выплачивались «законным образом Центром специальных программ Минобороны за выполнение соответствующих служебных задач», следует из его письма. Между тем, как писали «Ведомости» со ссылкой на близкие к надзорному органу источники, имущество, найденное у Кузнецова (на 504,8 млн руб.), более чем в 5 раз превышает официальный доход его и супруги в 2010–2024 гг.