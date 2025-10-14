Участники СВО смогут получить второе среднее профессиональное образование

Участники СВО смогут получить второе среднее профессиональное образованиеНагрузка на колледжи не увеличится – в ближайшие годы ожидается сокращение числа студентов
Участники спецоперации на Украине смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование (СПО) при наличии первого. На такое право смогут претендовать мобилизованные граждане, служащие по контракту, а также участники добровольческих формирований. Соответствующий законопроект 13 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности при условии доработки. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Изменения предлагается внести в ст. 68 закона «Об образовании». Среди авторов инициативы секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Владимир Якушев, вице-спикер СФ Инна Святенко, заместитель главы комитета СФ по социальной политике Дарья Лантратова, председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая и др.
Один из соавторов законопроекта – член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») сказала «Ведомостям», что законопроект направлен на поддержку тех, кто вернулся из зоны боевых действий, получил инвалидность и не может работать по прежней специальности. «Для таких граждан важно создать условия, позволяющие получить новую профессию, в том числе рабочую, и трудоустроиться в реальном секторе экономики», – считает она. Многие участники спецоперации, как указала депутат, из небольших городов и сел. Для них получение новой специальности – это шанс вернуться к мирной жизни в новом качестве, реализовать себя в востребованных отраслях, например в строительстве, заключила Стенякина.
Директор Научно-образовательного центра развития образования Института ВШГУ РАНХиГС Владимир Блинов отметил, что увеличение числа обучающихся за счет включения новых категорий граждан не создает существенной нагрузки на систему: колебания численности студентов укладываются в допустимую погрешность при планировании. В ближайшие пять-шесть лет прогнозируется снижение контингента студентов СПО по демографическим причинам, что дополнительно создает ресурс для приема таких категорий граждан, заключил он.
Льготы на образование для участников СВО
В отзыве правительства отмечается, что законопроект предусматривает возможность получить СПО по «другому направлению подготовки», что не согласуется с ч. 8 ст. 11 закона «Об образовании». Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что согласно действующей норме образовательные программы СПО реализуются исключительно по «профессиям и специальностям среднего профессионального образования». Инициатива нуждается в доработке, чтобы привести используемые термины в соответствие с действующим законодательством, пояснил Груздев.
Блинов подтвердил, что в системе СПО не используется понятие «направление подготовки» – только профессии и специальности. При этом на практике встречаются профессии и специальности, которые фактически являются аналогами направлений подготовки. «Например, профессия «станочник широкого профиля» охватывает сразу несколько квалификаций: токарь, фрезеровщик, шлифовщик, зуборезчик и др.», – указал Блинов. Признак направления проявляется тогда, когда на основе одного федерального государственного образовательного стандарта может реализовываться несколько образовательных программ, пояснил он.
«Ведомости» направили запрос в Министерство просвещения с просьбой уточнить, планируется ли внести изменения в действующее законодательство для согласования терминологии и механизмов реализации инициативы.