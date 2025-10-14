Газета
Главная / Общество /

Участники СВО смогут получить второе среднее профессиональное образование

Нагрузка на колледжи не увеличится – в ближайшие годы ожидается сокращение числа студентов
Анастасия Майер
Яна Суринская
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Участники спецоперации на Украине смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование (СПО) при наличии первого. На такое право смогут претендовать мобилизованные граждане, служащие по контракту, а также участники добровольческих формирований. Соответствующий законопроект 13 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности при условии доработки. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

Изменения предлагается внести в ст. 68 закона «Об образовании». Среди авторов инициативы секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Владимир Якушев, вице-спикер СФ Инна Святенко, заместитель главы комитета СФ по социальной политике Дарья Лантратова, председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая и др.

Один из соавторов законопроекта – член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») сказала «Ведомостям», что законопроект направлен на поддержку тех, кто вернулся из зоны боевых действий, получил инвалидность и не может работать по прежней специальности. «Для таких граждан важно создать условия, позволяющие получить новую профессию, в том числе рабочую, и трудоустроиться в реальном секторе экономики», – считает она. Многие участники спецоперации, как указала депутат, из небольших городов и сел. Для них получение новой специальности – это шанс вернуться к мирной жизни в новом качестве, реализовать себя в востребованных отраслях, например в строительстве, заключила Стенякина.

Директор Научно-образовательного центра развития образования Института ВШГУ РАНХиГС Владимир Блинов отметил, что увеличение числа обучающихся за счет включения новых категорий граждан не создает существенной нагрузки на систему: колебания численности студентов укладываются в допустимую погрешность при планировании. В ближайшие пять-шесть лет прогнозируется снижение контингента студентов СПО по демографическим причинам, что дополнительно создает ресурс для приема таких категорий граждан, заключил он.

Льготы на образование для участников СВО

С декабря 2022 г. для участников спецоперации и членов их семей в российских вузах действует квота в 10% от выделенных бюджетных мест. В мае 2025 г. министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что на 2025/26 учебный год эта квота составляет более 50 000 мест, еще 2000 мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов.

В отзыве правительства отмечается, что законопроект предусматривает возможность получить СПО по «другому направлению подготовки», что не согласуется с ч. 8 ст. 11 закона «Об образовании». Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что согласно действующей норме образовательные программы СПО реализуются исключительно по «профессиям и специальностям среднего профессионального образования». Инициатива нуждается в доработке, чтобы привести используемые термины в соответствие с действующим законодательством, пояснил Груздев.

Блинов подтвердил, что в системе СПО не используется понятие «направление подготовки» – только профессии и специальности. При этом на практике встречаются профессии и специальности, которые фактически являются аналогами направлений подготовки. «Например, профессия «станочник широкого профиля» охватывает сразу несколько квалификаций: токарь, фрезеровщик, шлифовщик, зуборезчик и др.», – указал Блинов. Признак направления проявляется тогда, когда на основе одного федерального государственного образовательного стандарта может реализовываться несколько образовательных программ, пояснил он.

«Ведомости» направили запрос в Министерство просвещения с просьбой уточнить, планируется ли внести изменения в действующее законодательство для согласования терминологии и механизмов реализации инициативы.

