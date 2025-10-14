Участники СВО смогут получить второе среднее профессиональное образование

Один из соавторов законопроекта – член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») сказала «Ведомостям», что законопроект направлен на поддержку тех, кто вернулся из зоны боевых действий, получил инвалидность и не может работать по прежней специальности. «Для таких граждан важно создать условия, позволяющие получить новую профессию, в том числе рабочую, и трудоустроиться в реальном секторе экономики», – считает она. Многие участники спецоперации, как указала депутат, из небольших городов и сел. Для них получение новой специальности – это шанс вернуться к мирной жизни в новом качестве, реализовать себя в востребованных отраслях, например в строительстве, заключила Стенякина.