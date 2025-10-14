Управляющие компании ЖКХ попросили о защите от беспилотников

Управляющие компании ЖКХ попросили о защите от беспилотниковЖильцы готовы скинуться по 100–500 рублей с квартиры на установку антидроновых комплексов
Управляющие компании (УК) многоквартирных домов в мегаполисах начали обращаться к производителям средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с просьбами обеспечить защиту крупных жилых комплексов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом на Всероссийском форуме по защите гражданских объектов от атак беспилотных систем ExpoUAV, проходившем 7–9 октября, рассказала заместитель директора по развитию бизнеса АО «НИИ «Вектор» (занимается разработкой и производством антидроновых комплексов защиты, входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр.
Котляр уточнила «Ведомостям», что в последние месяцы производителям отечественных средств РЭБ поступило множество запросов на их покупку от УК из Ленинградской и Московской областей. Это связано с ростом числа атак вражеских БПЛА. Только за сентябрь 2025 г., по данным Минобороны, в небе над Россией было перехвачено и уничтожено 2759 дронов, напомнила Котляр. УК утверждают, что готовы «скинуться по 100–500 руб. с каждой квартиры» для приобретения защитных систем, указала она.