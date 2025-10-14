Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Управляющие компании ЖКХ попросили о защите от беспилотников

Жильцы готовы скинуться по 100–500 рублей с квартиры на установку антидроновых комплексов
Анна Устинова
Алексей Никольский
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Управляющие компании (УК) многоквартирных домов в мегаполисах начали обращаться к производителям средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с просьбами обеспечить защиту крупных жилых комплексов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом на Всероссийском форуме по защите гражданских объектов от атак беспилотных систем ExpoUAV, проходившем 7–9 октября, рассказала заместитель директора по развитию бизнеса АО «НИИ «Вектор» (занимается разработкой и производством антидроновых комплексов защиты, входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр.

Котляр уточнила «Ведомостям», что в последние месяцы производителям отечественных средств РЭБ поступило множество запросов на их покупку от УК из Ленинградской и Московской областей. Это связано с ростом числа атак вражеских БПЛА. Только за сентябрь 2025 г., по данным Минобороны, в небе над Россией было перехвачено и уничтожено 2759 дронов, напомнила Котляр. УК утверждают, что готовы «скинуться по 100–500 руб. с каждой квартиры» для приобретения защитных систем, указала она.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь