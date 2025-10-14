Управляющие компании ЖКХ попросили о защите от беспилотников

Котляр уточнила «Ведомостям», что в последние месяцы производителям отечественных средств РЭБ поступило множество запросов на их покупку от УК из Ленинградской и Московской областей. Это связано с ростом числа атак вражеских БПЛА. Только за сентябрь 2025 г., по данным Минобороны, в небе над Россией было перехвачено и уничтожено 2759 дронов, напомнила Котляр. УК утверждают, что готовы «скинуться по 100–500 руб. с каждой квартиры» для приобретения защитных систем, указала она.