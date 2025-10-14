Госдума рассмотрит возможность бесплатной юрпомощи беженцам и переселенцам

Госдума рассмотрит возможность бесплатной юрпомощи беженцам и переселенцамЧаще всего они пытаются восстановить документы, чтобы получать пособия и льготы
Законопроект о бесплатной юридической помощи беженцам и вынужденным переселенцам рассмотрят в Госдуме 14 октября, следует из повестки нижней палаты парламента. Инициативу в мае внесла группа из девяти депутатов, среди которых – зампреды Госдумы Петр Толстой, Виктория Абрамченко и Анна Кузнецова (все из «Единой России»). Ответственный комитет – по госстроительству и законодательству – в октябре поддержал концепцию законопроекта.
Инициатива вносит изменения в два закона: о бесплатной юридической помощи и о беженцах. Она дополняет категории граждан, имеющих право на получение поддержки в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Ее участниками в том числе являются федеральные органы исполнительной власти, уполномоченный по правам человека в РФ, органы исполнительной власти и государственные юридические бюро.
На поддержку смогут рассчитывать лица, которые просят признать их вынужденными переселенцами, беженцами, а также те, кто уже получил эти статусы. Помимо них бесплатная юрпомощь будет предоставляться людям, получившим временное убежище в России. Помощь будет бесплатной, если заявители обращаются по вопросам соцподдержки, а также с просьбой принять их в гражданство РФ.
Законопроект нужен для «формирования единого подхода», отмечается в пояснительной записке. В некоторых регионах местные законы уже предусматривают бесплатную юрпомощь беженцам и вынужденным переселенцам. Например, в Карелии, Якутии, Краснодарском и Приморском крае, в Брянской, Курской областях и т. д. В субъектах помогают беженцам и переселенцам с Украины, из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Кто такие беженцы и переселенцы
Вынужденный переселенец – гражданин РФ, который покинул место жительства «вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных формах», а также «вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка».
Подтвердить свой статус граждане смогут с помощью документов, следует из пояснительной записки к законопроекту. Те, кто только подал заявление на статус беженца, должны будут предоставить свидетельство о рассмотрении ходатайства. В качестве подтверждения также будут рассматриваться удостоверение беженца, справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища, свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ, свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и удостоверение вынужденного переселенца.
В 2024 г. по решению территориальных органов МВД временное убежище в России получили около 5300 человек, статус беженца – 12 человек, а статус вынужденного переселенца – 62 человека. Всего на начало 2025 г. в стране стояло на учете около 210 беженцев, 320 вынужденных переселенцев и более 9800 человек, получивших временное убежище.
Число беженцев и временных переселенцев растет с момента начала спецоперации, наиболее частыми проблемами, с которыми они сталкиваются, являются вопросы условий и порядка предоставления мер социальной поддержки: выплат, пособий, льгот, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Олег Баулин. Подтверждение трудового стажа на государственной и муниципальной службе, предприятиях, организациях Украины тоже затруднительно из-за отсутствия доступа к архивным или справочным данным, добавляет Баулин. «Приходится устанавливать отдельные юридические факты в судебном порядке. Это трудоемкий процесс, в котором необходима квалифицированная помощь адвокатов», – рассказал он.
Наиболее актуальными вопросами для лиц, которые ищут убежище, являются порядок въезда в РФ и вопросы легализации, уточняет исполнительный директор Российского Красного Креста Мария Мухина. А у вынужденных переселенцев это восстановление документов, расположение в пунктах временного размещения и получение компенсаций за утраченное имущество, уточняет она. Обе этих категории лиц часто обращаются за помощью по вопросам здравоохранения: получения медпомощи, оформления инвалидности и т. п., рассказала Мухина.
В то же время в законопроект не включен такой вид услуг, как судебное представительство, отмечает президент Адвокатской палаты Москвы Сергей Зубков. Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 г. гарантирует каждому беженцу право на обращение в суд, включая вопросы юридической помощи и освобождение от уплаты судебных расходов, пояснил он. Это требует дополнительных изменений в закон о бесплатной юрпомощи, поскольку высокие ставки госпошлины – препятствие для отстаивания прав в судебной стадии, считает Зубков.