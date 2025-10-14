Госдума рассмотрит возможность бесплатной юрпомощи беженцам и переселенцам

Беженец – лицо, которое не является гражданином РФ, не может или не желает возвращаться в страну прежнего места жительства. Оно может «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений».

Вынужденный переселенец – гражданин РФ, который покинул место жительства «вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных формах», а также «вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка».