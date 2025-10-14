Минюст хочет прекратить статус трех известных адвокатов, покинувших Россию

Кроме того, следует из документа, МВД по поручению следователя подготовило справку о местонахождении адвокатов. Из нее следует, что все трое покинули территорию России: Басистов в 2023 г. отбыл в Азербайджан, Проводин в 2024 г. – в ОАЭ, а Тай в 2024 г. улетел в Турцию. Таким образом, пишет Минюст, адвокаты находятся за пределами России более одного года, что в соответствии с пп. 7 п. 2 ст. 17 закона от мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» является основанием для прекращения статуса адвоката.