Минюст хочет прекратить статус трех известных адвокатов, покинувших Россию

Минюст хочет прекратить статус трех известных адвокатов, покинувших РоссиюПредставление министерства к членам адвокатского бюро «Бартолиус» было подготовлено в связи с уголовным делом
Министерство юстиции подготовило представление о прекращении статуса адвокатов из бюро «Бартолиус» – Юлия Тая, Дмитрия Проводина и Алексея Басистова. «Ведомости» ознакомились с копией документа, который направил 7 октября начальник главного управления Минюста по столице Кирилл Балашов в адвокатскую палату Москвы. Подлинность письма подтвердили два источника «Ведомостей».
С мая 2025 г. в отношении адвокатов Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), говорится в представлении Минюста. Дело было возбуждено, по версии правоохранителей, по факту хищения принадлежащего ООО «Энигма» имущества. Из документа Минюста следует, что в ходе предварительного расследования было установлено, что «к совершению преступления причастны неустановленные лица» из адвокатского бюро «Бартолиус».
Кроме того, следует из документа, МВД по поручению следователя подготовило справку о местонахождении адвокатов. Из нее следует, что все трое покинули территорию России: Басистов в 2023 г. отбыл в Азербайджан, Проводин в 2024 г. – в ОАЭ, а Тай в 2024 г. улетел в Турцию. Таким образом, пишет Минюст, адвокаты находятся за пределами России более одного года, что в соответствии с пп. 7 п. 2 ст. 17 закона от мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» является основанием для прекращения статуса адвоката.
Минюст, согласно документу, вносит свое представление о прекращении статуса адвокатов в адвокатскую палату. В адвокатской палате Москвы «Ведомостям» сообщили, что представление только инициирует процедуру дисциплинарного производства, которое состоит из нескольких стадий. В соответствии с законом внесенное представление подлежит обязательному рассмотрению квалификационной комиссией и советом соответствующей адвокатской палаты.
Как заявил «Ведомостям» Тай, текста обращения в адвокатскую палату он пока не видел, но «совсем не удивлен». Он связывает случившееся с ним и его коллегами по бюро, управляющим партнером которого он был до июня 2024 г., со спором вокруг одного из объектов недвижимости. «Оппоненты [по спору] неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности по разным надуманным основаниям», – утверждает адвокат.
Также он подтвердил, что уехал из страны «в августе 2024 г., а уголовное дело возбуждено в мае 2025 г.»: «И не в отношении меня, а в отношении других лиц». Тай заверил, что намерен «отстаивать свое доброе имя».
Из отчета ФПА с апреля 2023 г. по апрель 2025 г., с которым ознакомились «Ведомости», следует, что по представлениям территориальных органов юстиции статус прекращен 135 адвокатам (30%): в 2023 г. – 59, в 2024 г. – 76 (в 2021–2022 гг. – 322 (51,9%); объявлены замечания и вынесены предупреждения 314 адвокатам (70%): в 2023 г. – 145, в 2024 г. – 169 (в 2021–2022 гг. – 298 (48,1%).
«Ведомости» направили запрос в Минюст.
В подготовке материала участвовал Владимир Степанов (Дзагуто)