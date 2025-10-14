Правительство одобрило повышение с 7 до 12% размера исполнительского сбора

Правительство одобрило повышение с 7 до 12% размера исполнительского сбораЭто стимулирует граждан быстрее выплачивать долги
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве» об увеличении размера исполнительского сбора с 7 до 12%. Изменится и порядок его взыскания: его придется оплачивать одновременно с суммой долга. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к комиссии.
По действующему законодательству исполнительский сбор взыскивается только после полного исполнения судебного решения (7% от суммы долга). При этом минимальная сумма для должника-гражданина или индивидуального предпринимателя (ИП) не может быть менее 1000 руб., для организации – менее 10 000 руб. Если речь идет о требовании неимущественного характера, то минимальный порог сбора с гражданина или ИП 5000 руб., для организации – 50 000 руб. Правоприменительная практика показала, что такой порядок не всегда мотивирует должников к своевременному исполнению решений, что замедляет процесс защиты прав взыскателей и увеличивает нагрузку на органы принудительного исполнения, настаивают авторы законопроекта в пояснительной записке.
Увеличение размера исполнительского сбора послужит дополнительным фактором, стимулирующим исполнение должниками обязательств в установленный срок, и привлечет больше средств в федеральный бюджет, уверены в Минюсте.
В случае принятия законопроекта исполнительский сбор в 12% будет удерживаться одновременно с основной суммой долга. Нижний порог сбора вырастет в 2 раза: 2000 руб. для граждан и ИП, 20 000 руб. для организаций. Для неимущественных требований сумма составит 10 000 и 100 000 руб. соответственно. Исключения составят социально значимые взыскания (алименты, компенсация вреда здоровью, ущерб, причиненный в связи со смертью кормильца, моральный ущерб), обращает внимание глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По этим делам сбор будет взиматься после погашения долга. «Это гарантирует, что основное требование взыскателя будет выполнено в приоритетном порядке», – подчеркивает он.
В текущей практике исполнительного производства основная проблема, на которую и направлен законопроект, – массовое уклонение должников от добровольного исполнения требований после возбуждения исполнительного производства, соглашается партнер Novator Legal Group Александр Катков. По его словам, это приводило к затягиванию процедур взыскания, увеличению нагрузки на службу судебных приставов и отсрочке поступлений в бюджет. Удержание сбора одновременно с каждой суммой, поступающей от должника, позволит бюджету получать платежи по сборам быстрее и чаще, даже если долг погашается частями, поясняет Катков. Поскольку сбор теперь будет удерживаться непосредственно из взысканной суммы или средств, полученных от реализации имущества должника, процесс для Федеральной службы судебных приставов станет проще, соглашается Груздев.
Применительно к небольшим долгам увеличение сбора на 5% не формирует значительной дополнительной нагрузки, указывает партнер корпоративной практики АБ «Вертикаль» Наталья Колерова. Но в ситуации со значительным размером задолженности, вероятно, погашение само по себе затруднительно и возможно уже лишь в результате активных действий пристава по поиску имущества, активов, их успешной реализации.
У должника сохраняется право обратиться в суд с ходатайством об отсрочке или рассрочке уплаты исполнительского сбора, напоминает старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов. Повышение ставки сбора до 12% и его приоритетного взыскания приведет к росту числа таких ходатайств со ссылкой на тяжелое материальное положение или иные уважительные причины, полагает юрист. Поправка радикально меняет баланс интересов в исполнительном производстве: государство гарантированно получает свой процент с каждого взыскания, что укрепляет доходную базу бюджета, а для взыскателей это означает фактическое удорожание принудительного возврата долгов, добавляет Ляпунов.