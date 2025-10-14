Правительство одобрило повышение с 7 до 12% размера исполнительского сбора

По действующему законодательству исполнительский сбор взыскивается только после полного исполнения судебного решения (7% от суммы долга). При этом минимальная сумма для должника-гражданина или индивидуального предпринимателя (ИП) не может быть менее 1000 руб., для организации – менее 10 000 руб. Если речь идет о требовании неимущественного характера, то минимальный порог сбора с гражданина или ИП 5000 руб., для организации – 50 000 руб. Правоприменительная практика показала, что такой порядок не всегда мотивирует должников к своевременному исполнению решений, что замедляет процесс защиты прав взыскателей и увеличивает нагрузку на органы принудительного исполнения, настаивают авторы законопроекта в пояснительной записке.