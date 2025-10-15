Самый высокий риск бедности в России – у семей с детьми-школьниками

Самый высокий риск бедности в России – у семей с детьми-школьникамиГосударство не успевает реагировать на их потребности, фокусируясь на семьях с новорожденными, считают эксперты
У семей с детьми, где старшему ребенку от 7 до 15 лет, риск бедности в 1,8 раза выше, чем у других россиян. К такому выводу пришли исследователи из РАНХиГС, результаты анализа опубликованы в октябрьском выпуске научного журнала «Демографическое обозрение». Наиболее уязвимыми оказались неполные семьи с детьми – у них риск оказаться за чертой бедности в 2 раза выше среднего по стране.
Авторы исследования использовали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2013 и 2022 гг. Риски бедности рассчитывались на основе типологии домохозяйств, которая отражала разные этапы жизненного цикла семей. В ней учитывалась их структура: возраст, наличие пары, детей и их развитие.
Показатель риска – это отношение уровня бедности в отдельном типе домохозяйств к общему уровню бедности среди всех опрошенных. Он демонстрирует уязвимость семей. Чем выше показатель риска, тем сильнее группа представлена среди малоимущих, поясняется в исследовании.
В целом домохозяйства с детьми в 1,3–1,8 раза чаще оказываются за чертой бедности, чем другие. Показатель риска меняется по мере взросления старшего ребенка. Когда его возраст от 0 до 6 лет, риск бедности у семьи в 1,3 раза выше среднего. Пика он достигает при возрасте первенца от 7 до 15 лет – в 1,8 раза больше, чем у остального населения. Далее показатель снижается, когда возраст ребенка – от 16 до 25 лет (риск в 1,4 раза выше).
Неполные домохозяйства с детьми, где старшему из них от 7 до 15 лет, сталкиваются с бедностью в 1,9 раза чаще, чем другие. А у неполных семей со старшим ребенком от 16 до 25 лет риск оказаться за чертой бедности ровно в 2 раза больше. Эти данные рассчитаны на основе показателей 2022 г.
До 7,4%
Граница бедности во II квартале текущего года – 16 863 руб.
Три года назад риски неполных домохозяйств с детьми разного возраста практически сравнялись, отмечается в исследовании. В то же время в 2013 г. по мере взросления старшего ребенка риск бедности у них постепенно снижался. Если у неполных семей со старшим ребенком от 7 до 15 лет он был в 2,2 раза выше среднего, то у неполных со старшим ребенком от 16 до 25 лет – в 1,7 раза выше.
По мнению исследователей, вопросы рождаемости должны решаться одновременно со снижением уровня бедности среди домохозяйств с детьми, в том числе не только в момент появления ребенка, но и с детьми школьного и студенческого возраста.
Доходы и расходы семей с детьми сильно отличаются в зависимости от возраста ребенка, поясняет доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Пока ребенок маленький или только родился, затраты в основном идут на средства гигиены и питание, а количество одежды в сравнении со школьным возрастом гораздо меньше, уточнила эксперт. Когда ребенок подрастает до возраста 5–6 лет, встает вопрос о собственной комнате и улучшении жилищных условий, а в период с 7 лет и старше необходимо еще и рабочее место для учебы, что несет дополнительные затраты, говорит Коваленко. Она указывает, что большие траты направляются на школьную форму, экскурсии и различные секции и кружки – как развивающие, так и спортивные.
Меры поддержки семей должны подразумевать не выплаты, а условия для образования и развития детей, увеличение количества и разнообразия кружков и секций, считает Коваленко. Она также предлагает вводить в большем объеме бесплатные экскурсии и мероприятия для детей школьного возраста. «Выплаты используются на повседневные нужды и не всегда направляются на целевое развитие детей», – утверждает Коваленко.
Семья с детьми школьного возраста часто уже прошла этап рождения и дошкольного воспитания детей, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. За эти годы могли накопиться финансовые потери из-за снижения доходов по причине декретов и неполной занятости, приостановленный карьерный рост, отсутствие сбережений, перечисляет он.
Цели по снижению бедности
Государственная поддержка (например, пособия) часто фокусируется на семьях с совсем маленькими детьми и не успевает адекватно реагировать на возросшие потребности семей со школьниками, отмечает Сафонов. Это и делает их самой уязвимой категорией, заключает эксперт.
Для достижения устойчивого социального эффекта требуется системный, многокомпонентный подход, говорит партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина. Он может включать повышение и регулярную индексацию размера социальных пособий при одновременном упрощении доступа к ним, считает Павлюшина. В него также может входить целенаправленная поддержка молодых родителей через доступность качественного дошкольного и школьного образования, активное развитие программ профессиональной переподготовки и трудоустройства для матерей, чьи дети уже достигли школьного возраста и требуют меньшего ухода, поясняет Павлюшина.