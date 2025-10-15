Самый высокий риск бедности в России – у семей с детьми-школьниками

Доходы и расходы семей с детьми сильно отличаются в зависимости от возраста ребенка, поясняет доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Пока ребенок маленький или только родился, затраты в основном идут на средства гигиены и питание, а количество одежды в сравнении со школьным возрастом гораздо меньше, уточнила эксперт. Когда ребенок подрастает до возраста 5–6 лет, встает вопрос о собственной комнате и улучшении жилищных условий, а в период с 7 лет и старше необходимо еще и рабочее место для учебы, что несет дополнительные затраты, говорит Коваленко. Она указывает, что большие траты направляются на школьную форму, экскурсии и различные секции и кружки – как развивающие, так и спортивные.