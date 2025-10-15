Дети погибших участников СВО смогут пройти бесплатный курс по психологии

Дети погибших участников СВО смогут пройти бесплатный курс по психологииЭто может способствовать не только академическому развитию подростков, но и их эмоциональному восстановлению
Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с женским движением «Единой России» (ЕР) разработали и запустили образовательную программу «Психология глазами школьников» для детей участников спецоперации, погибших или пропавших без вести. Об этом говорится в проекте резолюции третьего форума женского движения ЕР, который прошел 13–14 октября.
Обучение на базе факультета началось 11 октября и продлится до 15 ноября 2025 г., участие в этой программе бесплатное. Всего будет сформировано две группы по 15 человек, в них войдут подростки в возрасте от 13 до 16 лет. В рамках этого курса молодые ученые и специалисты факультета психологии МГУ в тренинговом и игровом формате будут знакомить их с психологией, обучать навыкам командной работы, саморегуляции и управления своими эмоциями, сообщила «Ведомостям» доцент кафедры психологии МГУ, кандидат психологических наук Александра Долгих.
Ведущие специалисты факультета и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований с 2022 г. проводят масштабную научно-методическую и экспертную работу с различными категориями граждан, затронутых спецоперацией, рассказала она.
«На данный момент разработаны научно обоснованные программы реабилитации и ресоциализации для членов семей военнослужащих. Одной из наиболее уязвимых групп являются подростки, которые переживают критическую ситуацию в связи с гибелью отцов на фронте или из-за получения известия о том, что близкий человек пропал без вести», – обратила внимание Долгих. Спрос на такую образовательную программу уже есть. «Мамам детей важно понимать возрастно-психологические особенности подростков, их эмоциональное состояние и помочь им научиться справляться с различными трудностями. Все это мы внесли в нашу программу», – указала она.
В ЕР сообщили «Ведомостям», что опыт проекта «Жизнь после победы» для жен и матерей участников спецоперации оказался очень востребован семьями защитников. «Тесно общаясь на протяжении нескольких месяцев с участницами первого потока нашего образовательного курса, мы получили от них четкий запрос: разработать психологическую программу для детей бойцов, особенно для ребят из тех семей, где папа погиб или пропал без вести», – сказал представитель партии. Вместе с авторами курса ЕР оценит, как пройдет первый поток этой школы, и далее будет принято решение по его дальнейшему масштабированию.
Зачем это нужно
Эта инициатива направлена на создание безопасной образовательной среды, в которой подростки могут почувствовать интерес, опору и принадлежность к группе сверстников, сказала «Ведомостям» сертифицированный коуч ICF по работе с родителями и подростками Светлана Левинская. Последнее особенно важно, учитывая ведущий тип деятельности для детей этого возраста – интимно-личностное общение, указала она.
«Этот проект может стать мягкой, ненавязчивой поддержкой для ребят», – считает Левинская. При этом важно понимать, что не все подростки могут быть готовы к такому формату работы. «Для кого-то, кто еще находится в острой фазе горевания, интеллектуальная деятельность может быть преждевременной», – предупредила она. Кроме того, при обсуждении психологии, эмоций и утрат важно, чтобы ведущие программы имели клиническую подготовку и знали, что делать в случаях эмоциональных всплесков, добавила Левинская.
Интерес подростков к психологии может стать «достаточно серьезным и важным» ресурсом для их психологического восстановления, продолжает психофизиолог, основатель детского нейроцентра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев. «Когда, например, дети сталкиваются с таким травматичным опытом – утрата либо какая-то неопределенная жизненная ситуация, длительный стресс, напряжение, – то они часто теряют ощущение контроля над своей жизнью. А изучение психологических основ дает обратный эффект, т. е. это возвращает чувство понимания, что то, что происходит и что ребенок чувствует, имеет определенные причинно-следственные связи», – разъяснил он. Это поможет детям перейти из позиции «со мной что-то случилось» в позицию «я теперь понимаю, как это работает и почему я себя так чувствую», подчеркнул Лебедев.
Программа может быть не только образовательной, но и целительной для подростков, потерявших одного из родителей, при условии, что ведущие будут поддерживать чуткое и теплое отношение к участникам, а целью ставить не только получение знаний, но и рефлексию и воспитание чувств, соглашается семейный психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Елена Кандыбина. Самый большой плюс запуска такой программы – это формирование «кружка по интересам», который образуется на фоне конкретной проблемы. «Дети будут общаться между собой, понимая друг друга: что у них такая же ситуация, связанная, например, с родителями, которые не вернулись с СВО», – сказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова. При этом она указала, что стоило бы расширить возрастной диапазон детей, которые имели бы возможность присоединиться к образовательным курсам: не с 13 до 17 лет, а с 7 до 18 (учащиеся с 1-го по 11-й класс).
Не исключено, что академическое ознакомление с психологией может поспособствовать тому, что подростки в будущем выберут себе профессию из этой среды, добавил психоаналитически ориентированный психолог Самвел Карапетян. Конечно, такой образовательный курс может стать анестезией для травматического опыта, но качественная работа с травмой возможна только в условиях личной терапии, обратил внимание он.-
Это не первый случай подобного взаимодействия «Единой России» и факультета психологии МГУ. Так, например, в 2023 г. был запущен совместный курс по обучению волонтеров основам психологической поддержки участников спецоперации и членов их семей. Тогда активистов также обучали работе с жителями регионов, где проходили боевые действия, и военнослужащими, получившими ранения.
В 2024 г. ЕР и факультет психологии МГУ запустили программу повышения квалификации для психологов-волонтеров в ДНР и ЛНР. В региональных общественных штабах и приемных «Единой России» специалисты проводили семинары и тренинги, в ходе которых рассказывали о преодолении посттравматического синдрома, особенностях взаимодействия с бойцами, а также давали рекомендации родителям и супругам.