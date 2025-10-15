Дети погибших участников СВО смогут пройти бесплатный курс по психологии

Программа может быть не только образовательной, но и целительной для подростков, потерявших одного из родителей, при условии, что ведущие будут поддерживать чуткое и теплое отношение к участникам, а целью ставить не только получение знаний, но и рефлексию и воспитание чувств, соглашается семейный психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Елена Кандыбина. Самый большой плюс запуска такой программы – это формирование «кружка по интересам», который образуется на фоне конкретной проблемы. «Дети будут общаться между собой, понимая друг друга: что у них такая же ситуация, связанная, например, с родителями, которые не вернулись с СВО», – сказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова. При этом она указала, что стоило бы расширить возрастной диапазон детей, которые имели бы возможность присоединиться к образовательным курсам: не с 13 до 17 лет, а с 7 до 18 (учащиеся с 1-го по 11-й класс).