Меры поддержки военнослужащих и их семей планируют расширить

Меры поддержки военнослужащих и их семей планируют расширитьВ Госдуме рассмотрят законопроекты о бесплатном проезде и льготах для детей участников спецоперации
Госдума 15 октября рассмотрит в первом чтении два законопроекта, которые расширяют перечень социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей, следует из повестки нижней палаты парламента. Обе инициативы были внесены в Госдуму в августе 2025 г. группой депутатов и сенаторов, среди которых – первые зампреды Совета Федерации Владимир Якушев и Андрей Яцкин, зампред Госдумы Ирина Яровая (все из «Единой России») и др.
Первый законопроект предлагает закрепить за военнослужащими право на бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной экспертизы (ВВЭ) и обратно. Изменения касаются ст. 20 закона о статусе военнослужащих. Согласно действующей версии статьи, им положен бесплатный проезд всеми видами транспорта (за исключением такси) в служебные командировки, на лечение, в реабилитационный отпуск и т. д. При этом поездку до военно-врачебной комиссии военнослужащие оплачивают самостоятельно. Тогда как добровольцы могут добраться до места проведения комиссии бесплатно. Принятие поправок позволит уравнять в правах всех участников спецоперации, говорится в пояснительной записке к инициативе.
Прохождение ВВЭ – это крайне важная процедура, рассказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. От ее результатов зависит установление инвалидности из-за военной травмы, добавил он. По оценкам Минобороны, в 2024 г. в бесплатном проезде к месту прохождения ВВЭ нуждалось 6087 военнослужащих и около 7500 военнообязанных сотрудников федеральных органов власти. Реализация законопроекта потребует ежегодного выделения порядка около 383 млн руб. из федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании к нему.
Отработанная система воинских перевозок уже существует, указал член общественного совета при Министерстве транспорта Кирилл Янков. Согласно действующим нормам законодательства, военнослужащим выдают бесплатно билеты на поезд, самолет или междугородный автобус. Вероятно, для организации проезда к месту прохождения ВВЭ будет использоваться аналогичный, уже проверенный механизм, считает Янков.
Что такое военно-врачебная экспертиза
Второй законопроект расширяет круг членов семей военнослужащих, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов и уволенных с военной службы, которые имеют право на соцподдержку. Изменения предлагается внести в ст. 2 и 16 закона о статусе военнослужащих. Действующее законодательство позволяет совершеннолетним детям этих категорий граждан вплоть до 23 лет получать льготы, но только если они учатся в вузе или ссузе. Авторы инициативы предлагают изменение, согласно которому они смогут получать льготы в период между окончанием школы и переходом на следующую ступень образования. Как правило, учебный год в школах завершается в июне, поступление в вузы, колледжи и техникумы возможно только в августе, а учебный год там начинается с 1 сентября, напомнила один из авторов законопроекта – заместитель председателя Совфеда Инна Святенко.
По оценкам Минобороны и других ведомств, законопроект затронет около 5400 человек. Из них 1622 человека – дети военнослужащих. Реализация инициативы потребует выделения порядка 122 млн руб. из федерального бюджета ежегодно, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.