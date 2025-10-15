Меры поддержки военнослужащих и их семей планируют расширить

Второй законопроект расширяет круг членов семей военнослужащих, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов и уволенных с военной службы, которые имеют право на соцподдержку. Изменения предлагается внести в ст. 2 и 16 закона о статусе военнослужащих. Действующее законодательство позволяет совершеннолетним детям этих категорий граждан вплоть до 23 лет получать льготы, но только если они учатся в вузе или ссузе. Авторы инициативы предлагают изменение, согласно которому они смогут получать льготы в период между окончанием школы и переходом на следующую ступень образования. Как правило, учебный год в школах завершается в июне, поступление в вузы, колледжи и техникумы возможно только в августе, а учебный год там начинается с 1 сентября, напомнила один из авторов законопроекта – заместитель председателя Совфеда Инна Святенко.