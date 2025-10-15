МГУ занял 17-е место в рейтинге вузов «Три миссии университета»Рейтинг оценивает университеты по трем направлениям: обучение, наука и взаимодействие с обществом
Московский государственный университет (МГУ) занял 1-е место в России и 17-е место в мире в Московском международном рейтинге «Три миссии университета». Рейтинг был представлен 14 октября на съезде Российского союза ректоров (учредитель рейтинга).
Рейтинг публикуется с 2017 г. В его основе лежат три миссии университетов: образование и академическая работа; наука, неотъемлемая от учебы; университет и общество. По каждой миссии есть группа показателей, за которые начисляются баллы. Их суммарный вес в рейтинге составляет 45% у группы «образование», 25% у группы «наука» и 30% у группы «университет и общество». В 2025 г. эксперты рассмотрели свыше 2500 вузов более чем из 150 стран.
Среди российских вузов самую высокую позицию занял МГУ, который сохранил 17-е место в топ-2000 по сравнению с прошлым годом. За ним идут Санкт-Петербургский государственный университет, поднявшийся с 49-й на 47-ю строчку, и Московский физико-технический институт, опустившийся с 54-го на 59-е место. 1-е место в глобальном рейтинге второй год подряд занимает Массачусетский технологический институт, на 2-м месте расположился Гарвардский университет. За ними следуют британские университеты Оксфорд и Кембридж. Замыкает первую пятерку Стэнфордский университет.
Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что зарубежные эксперты высоко оценили учет «третьей миссии». «Мы сделали вклад в мировую академическую систему рейтингования, задали новый вектор развития. Сейчас ему следуют все ведущие составители рейтингов», – подчеркнул он. Садовничий также обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой поддержать рейтинг рекомендацией при организации международного взаимодействия. По его словам, без такого разъяснения многие зарубежные страны опасаются использовать рейтинг и, как следствие, его замещают зарубежные аналоги.
Страны – лидеры по представленности в рейтинге
Фальков отметил, что рейтинг уже продвигается на площадках БРИКС и ШОС и нужно договариваться о правилах использования рейтинга в пилотном режиме с теми государствами, которые его поддержат.
Количество представленных вузов БРИКС в мировом рейтинге растет: если в 2021 г. их доля составляла 24%, то в 2025 г. она превысила 32%, улучшились и их позиции, отметил глава Ассоциации составителей рейтингов (оператор рейтинга), зампред общественного совета при Минобрнауки Дмитрий Гришанков.
Рейтинг «Три миссии университета» отражает целостную роль вузов – не только обучать и создавать знания, но и делиться ими с обществом через открытые образовательные ресурсы, коммуникацию и просветительские инициативы, указал директор Центра научно-публикационной аналитики и международных рейтинговых исследований МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Иванов. МГТУ занял в этом рейтинге 9-е место среди российских университетов и 290-е – среди мировых. Позиции вуза объясняются сочетанием сильной инженерной школы, активной научной работы, успешного внедрения разработок в практику и участием в значимых общественных проектах, считает Иванов.
Университеты традиционно рассматривались через призму своих основных миссий – образования, науки и инноваций, отметил директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Однако за последние 30–40 лет наблюдается заметный рост интереса к тому, чтобы вузы перестали быть «башнями из слоновой кости» – замкнутыми внутри академического мира – и стали открыты обществу, реализовывали проекты, приносящие прямую пользу людям, пояснил он.
«Сама методология может вызывать вопросы, но важно, что она появилась и начала учитываться при оценке вузов», – указал Терентьев. Если говорить о конкретных форматах реализации третьей миссии (взаимодействие с обществом), то здесь существует широкий спектр направлений, продолжил он. Речь идет не только о взаимодействии с бизнесом, но и о социальных и волонтерских проектах – например, в рамках инициативы «Обучение служением» или проектной деятельности, направленной на развитие территории, где находится университет.
Международные рейтинги университетов во многом строятся по схожим критериям, однако у зарубежных систем есть определенные преимущества, отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов. Например, научная активность чаще оценивается по публикациям в западных изданиях, которые активно цитируются. Российские же исследователи преимущественно публикуются на русском языке, и доступ к этим журналам у иностранных коллег ограничен. Это влияет на видимость и, соответственно, на позиции в международных рейтингах, подчеркнул он. «При составлении рейтинга мы можем быть более объективными к себе, потому что мы учитываем то, что не принимают во внимание зарубежные организации, занимающиеся рейтингованием», – пояснил Сафонов.