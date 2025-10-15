МГУ занял 17-е место в рейтинге вузов «Три миссии университета»

Международные рейтинги университетов во многом строятся по схожим критериям, однако у зарубежных систем есть определенные преимущества, отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов. Например, научная активность чаще оценивается по публикациям в западных изданиях, которые активно цитируются. Российские же исследователи преимущественно публикуются на русском языке, и доступ к этим журналам у иностранных коллег ограничен. Это влияет на видимость и, соответственно, на позиции в международных рейтингах, подчеркнул он. «При составлении рейтинга мы можем быть более объективными к себе, потому что мы учитываем то, что не принимают во внимание зарубежные организации, занимающиеся рейтингованием», – пояснил Сафонов.