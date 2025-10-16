Более 33 млрд рублей за последние шесть лет было выделено на ремонт общежитий

Сейчас капитально обновлено более 40% общежитий, примерно треть всех общежитий все еще нуждается в ремонте, указывает директор Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Николай Ушацкий. «Это прекрасный результат, который нельзя оставить без внимания», – отметил он. По словам Ушацкого, есть также две серьезные причины для беспокойства: это систематическая нехватка средств на содержание общежитий и постоянно растущая потребность в них. Так, по прогнозам Росстата, контингент обучающихся по программам высшего образования в стране вырастет на 30% к 2035 г., это скажется на общей потребности в общежитиях, указал он.