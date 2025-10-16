Более 33 млрд рублей за последние шесть лет было выделено на ремонт общежитий

Более 33 млрд рублей за последние шесть лет было выделено на ремонт общежитийКапитального обновления требует еще как минимум треть общежитий, заявлял глава Минобрнауки
Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) в 2019–2025 гг. направило 33,4 млрд руб. на ремонт общежитий в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие», сообщил «Ведомостям» представитель министерства. За счет этого в России удалось отремонтировать 1200 общежитий и улучшить условия проживания для 480 000 студентов, добавил он.
С 2025 г. министерство совместно с другими ведомствами запустило программу капитального ремонта и оснащения 800 студенческих общежитий до 2030 г. По словам представителя Минобрнауки, на ее реализацию из федерального бюджета планируется направить не менее 124,9 млрд руб. Программа охватит около 27% общежитий вузов и позволит улучшить условия проживания для 240 000 студентов. Всего в общежитиях проживает 19% от обучающихся во всех вузах – около 778 000 человек, указал он.
В 2024 г. заработали четыре студенческих общежития – в Северо-Кавказском федеральном университете, Астраханском госуниверситете, Кемеровском госуниверситете и межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге – всего на 2018 мест, продолжил представитель министерства. Помимо этого завершилось строительство кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана с комплексом общежитий и досуговыми центрами «Спектр» и «Стрела» на 2331 место, а также двух общежитий кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета на 690 мест и гостиниц студенческого кампуса в Челябинске на 336 мест, добавил он.
В 2025 г. в Красноярске заработало общежитие Сибирского федерального университета на 1328 мест, продолжил представитель министерства. До конца года планируется также завершить строительство и открыть общежитие на 820 мест для студентов Ульяновского госуниверситета, два общежития кампуса в Калининграде на 2 500 мест, студенческий городок в Южно-Сахалинске на 1 500 мест, заключил он.
481 000
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 10 октября заявил, что почти треть (32%) всех студенческих общежитий в России находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. На заседании профильного думского комитета он указал, что в ближайшие годы финансирование этой работы существенно вырастет: если в 2025 г. на капитальный ремонт было направлено 8 млрд руб., то в 2026 г. объем средств увеличится почти втрое – до 22,9 млрд руб. В последующие годы поддержка продолжит расти: в 2027 г. на эти цели планируется выделить 25,5 млрд руб., а в 2028 г. – 27,2 млрд руб., добавил Фальков.
Сейчас капитально обновлено более 40% общежитий, примерно треть всех общежитий все еще нуждается в ремонте, указывает директор Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Николай Ушацкий. «Это прекрасный результат, который нельзя оставить без внимания», – отметил он. По словам Ушацкого, есть также две серьезные причины для беспокойства: это систематическая нехватка средств на содержание общежитий и постоянно растущая потребность в них. Так, по прогнозам Росстата, контингент обучающихся по программам высшего образования в стране вырастет на 30% к 2035 г., это скажется на общей потребности в общежитиях, указал он.
Университетские кампусы в России
Руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев отметил, что выделение 124,9 млрд руб. на ремонт до 2030 г. позволит покрыть значительную часть дефицита ресурсов, выделяемых на оснащение общежитий. «Важно учитывать, что ситуация с потребностью в местах для проживания студентов динамична. Принятие новых программ, открытие новых факультетов или программы привлечения иностранных учащихся меняют потребность», – подчеркнул он. Это нужно будет учитывать при подведении итогов программы 2025 г. и планировании будущих расходов, добавил Алексеев.
Вузы капитально ремонтируют старые общежития, построенные зачастую в 1930-х – 1940-х гг., указал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Он также напомнил, что есть университеты, которые подведомственны не только Минобрнауки, но и другим ведомствам, включая Минпросвещения, МВД и проч. «За последние несколько лет ситуация как с обеспечением местами в общежитиях, так и с уровнем комфорта в них значимо изменилась в лучшую сторону. И конечно, есть куда стремиться: часть фонда общежитий остро нуждается в ремонте», – добавил Илюхин.