КС решит вопрос о действиях ТИК при назначении наблюдателя сразу на два участка

КС решит вопрос о действиях ТИК при назначении наблюдателя сразу на два участкаСейчас законом не предусмотрен план реагирования в таких ситуациях
Конституционный суд (КС) проверит нормы закона «Об основных гарантиях избирательных прав», которые регламентируют порядок действий избирательной комиссии при назначении разными участниками выборов одного лица наблюдателем в двух избирательных комиссиях. С содержанием жалобы Евгения Боброва, оспаривающего п. 9 и п. 9.1 ст. 26, а также п. 4 ст. 30 закона о выборах, ознакомились «Ведомости».
В 2023 г. на выборах в совет депутатов Богородского муниципального округа (Московская обл.) Бобров с его согласия был назначен наблюдателем от кандидата в участковую избирательную комиссию (УИК) № 3891. В территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ногинска список наблюдателей от кандидата приняли и выдали Боброву направление в избирком. Но в первый день голосования, 8 сентября, его не допустили на участок из-за того, что фамилии Боброва не было в списке наблюдателей. В ТИК это объяснили тем, что он был назначен наблюдателем на другой участок – № 1837 – от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Московской области. «Я не давал никому своего согласия на назначение меня наблюдателем в УИК № 1837, а ТИК никаких решений о недопуске меня наблюдателем в УИК № 3891 не принимала», – говорится в жалобе.
На вопрос о том, почему ни Боброва, ни кандидата не уведомили о «возникшей коллизии», председатель ТИК указала, что законодательство не обязывает ТИК заниматься уведомлением кандидатов и наблюдателей о проблемах с назначением. Они попросили председателя ТИК исправить ситуацию, на что последовал ответ: «Вам нужно, вы и исправляйтесь», сказано в документе.
Именно в этом и заключается правовая сложность: избирательным законодательством не предусмотрена обязанность ТИК устранять нарушения закона по вопросам назначения наблюдателей, обращает внимание заявитель. А потому и нет установленной процедуры действия ТИК, сроков и наступающих последствий при назначении одного и того же человека наблюдателем на разные участки.
Бобров в жалобе указывает, что «нарушение прав наблюдателей нарушает Конституцию, поскольку по своей конституционной природе институт выборов предполагает надлежащую форму реализации гражданских прав и права на участие в управлении делами государства через своих представителей» (ч. 1 ст. 32 Основного закона). Органы госвласти и местного самоуправления, продолжает он, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, затрагивающими его права и свободы (ч. 2 ст. 24 Конституции).
Секретарь Центризбиркома Наталья Бударина, ответ которой приводится в тексте жалобы, указала, что «в случае назначения одного и того же лица наблюдателем в разные комиссии соответствующая комиссия должна провести проверку и в случае подтверждения данного факта принять меры по устранению нарушения законодательства».
«Неурегулированность обнаружившегося пробела ведет к самоуправлению должностных лиц», – резюмирует автор жалобы. Бобров даже предлагает решение: нужно установить, что при обнаружении факта назначения одного наблюдателя в две комиссии ТИК немедленно извещает заинтересованных лиц, выясняет обстоятельства случившегося, устраняет нарушения до первого дня голосования и признает одно из назначений наблюдателя в УИК недействительным.
Учитывая современные тенденции конституционного судопроизводства, следует ожидать разъяснения смысла норм федерального закона об основных гарантиях, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Проблема здесь кроется в подходе избирательной комиссии, которая без должной осмотрительности допустила включение гражданина во второй список наблюдателей, представленный позднее. Налицо формальный подход правоприменителя к выполнению требований закона. Не уверен, что здесь есть предпосылки неконституционности», – сказал он «Ведомостям».