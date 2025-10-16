КС решит вопрос о действиях ТИК при назначении наблюдателя сразу на два участка

В 2023 г. на выборах в совет депутатов Богородского муниципального округа (Московская обл.) Бобров с его согласия был назначен наблюдателем от кандидата в участковую избирательную комиссию (УИК) № 3891. В территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ногинска список наблюдателей от кандидата приняли и выдали Боброву направление в избирком. Но в первый день голосования, 8 сентября, его не допустили на участок из-за того, что фамилии Боброва не было в списке наблюдателей. В ТИК это объяснили тем, что он был назначен наблюдателем на другой участок – № 1837 – от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Московской области. «Я не давал никому своего согласия на назначение меня наблюдателем в УИК № 1837, а ТИК никаких решений о недопуске меня наблюдателем в УИК № 3891 не принимала», – говорится в жалобе.