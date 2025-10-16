За склонение несовершеннолетних к аборту может появиться штраф до 800 000 рублей

В самом проекте закона не прописан конкретный размер штрафа. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях в ОП не рассматривался. Но в обзорном материале к нулевому чтению указано, что для граждан штраф может составить от 50 000 до 100 000 руб., а для должностных лиц – от 100 000 до 300 000 руб. Помимо этого, отдельные штрафы предполагаются за склонение несовершеннолетних к прерыванию беременности, в отношении двух или более лиц, в публичных выступлениях и публикуемых произведениях, СМИ и в интернете, а также за давление работодателя на женщину (с использованием служебной зависимости). Для граждан штраф составит от 100 000 до 200 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 500 000 руб., а для юрлиц – от 500 000 до 800 000 руб.