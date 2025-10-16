За склонение несовершеннолетних к аборту может появиться штраф до 800 000 рублей

За склонение несовершеннолетних к аборту может появиться штраф до 800 000 рублейЗакрепление такого запрета в отношении всех беременных на федеральном уровне поддержали депутаты из «Единой России»
Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» предложил закрепить на федеральном уровне запрет склонять беременных женщин к аборту. Штраф за нарушение может варьироваться от 50 000 до 800 000 руб. Максимальная сумма предусмотрена за публичное склонение к искусственному прерыванию беременности несовершеннолетних в СМИ и интернете, а также в случае давления работодателя на женщину. Нулевые чтения поправок в закон об основах охраны здоровья прошли 15 октября на площадке Общественной палаты (ОП) России. Текст проекта изменений есть в распоряжении «Ведомостей».
Общественники предлагают поправки в статью «Искусственное прерывание беременности». Из текста проекта следует, что склонение беременной женщины к аборту повлечет за собой административную ответственность. Предполагается, что в случае принятия изменений они вступят в силу по истечении 10 дней после официального опубликования документа.
В самом проекте закона не прописан конкретный размер штрафа. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях в ОП не рассматривался. Но в обзорном материале к нулевому чтению указано, что для граждан штраф может составить от 50 000 до 100 000 руб., а для должностных лиц – от 100 000 до 300 000 руб. Помимо этого, отдельные штрафы предполагаются за склонение несовершеннолетних к прерыванию беременности, в отношении двух или более лиц, в публичных выступлениях и публикуемых произведениях, СМИ и в интернете, а также за давление работодателя на женщину (с использованием служебной зависимости). Для граждан штраф составит от 100 000 до 200 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 500 000 руб., а для юрлиц – от 500 000 до 800 000 руб.
По данным Росстата, в 2023 г. несовершеннолетние прервали 3346 беременностей, из них в возрасте до 14 лет – 204, с 15 до 17 лет – 3142.
В своих предложениях отдельно общественники выделили иностранцев и лиц без гражданства. Если они склоняют женщин к аборту, им назначат штраф от 50 000 до 100 000 руб. с административным выдворением за пределы РФ или без него. Другой вариант наказания – административный арест на срок до 15 суток с выдворением из страны или без такового. За склонение несовершеннолетней иностранец или лицо без гражданства может получить штраф от 100 000 до 200 000 руб. с выдворением или без него либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением или без такового.
25
Конституция России устанавливает, что материнство и детство находятся под защитой государства, сказано в пояснительной записке к проекту поправок. Кроме того, в законе об основах охраны здоровья указывается, что материнство в РФ охраняется и поощряется государством и каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Вместе с этим в законе нет «правовых механизмов защиты беременной женщины, находящейся в уязвимом состоянии беременности, от агрессивного репродуктивного давления, направленного на понуждение сделать аборт», отмечается в документе.
Поправки в закон разработаны для «защиты прав женщин, правового обеспечения эффективной реализации поставленных задач госполитики в сферах защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей», говорится в пояснительной записке. Изменения также нужны для «сбережения народонаселения, сокращения количества абортов и повышения роста рождаемости», уточняется там же.
Что такое «склонение к аборту»
Комиссия Госсовета РФ по направлению «Семья» поддержала введение на федеральном уровне ответственности за склонение к прерыванию беременности. Как следует из обращения председателя комиссии Артема Здунова, в обществе нужно сформировать «выбор в пользу жизни – отношение к беременности как к высшей ценности, объекту особой защиты и заботы». Принятие обсуждаемых решений «играет ключевую роль», уточняется там же.
«Для нас исторически важно, чтобы этот закон, как первая ласточка, был принят на федеральном уровне», – заявил зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»). Он также сообщил, что еще год назад был готов законопроект о признании жизни до рождения, но инициативу до сих пор не могут внести в Госдуму «при отсутствии соответствующих согласований».
Опыт вологодских женщин
Поддержал инициативу и зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия»). В пример он привел Израиль, где, по его словам, нормой считается многодетность. По мнению депутата, ключевую роль в демографии играет пропаганда рождаемости. «Я уже не говорю про тотальные разговоры о карьере: нужно делать карьеру успешной современной женщины <...> Сейчас у нас лозунги «живи настоящим», «получай все от жизни». Какие дети могут быть, если ты живешь всем настоящим, все от жизни получаешь, когда ты карьеру делаешь, когда ты так называемая «успешная»? Что за «успешная», у которой детей нет? Которая еще и аборт сделала?» – заявил Матвейчев.
«Лучший помощник» в движении к сохранению жизней – средний коэффициент рождаемости, который есть в KPI работы губернаторов, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). «Когда у этого «важно» есть имя, фамилия, отчество. Когда есть конкретный человек, который отвечает за количество рожденных детей, то все получается», – сказала она, добавив, что представленный законопроект имеет право «на самое серьезное обсуждение».
Число абортов в стране в частных и государственных клиниках падает уже много лет, согласно данным Росстата без учета новых регионов. В 2018 г. было проведено 661 045 процедур прерывания беременности, в 2019 г. – 621 652, в 2020 г. – 553 495, в 2021 г. – 517 737, в 2022 г. – 503 809, в 2023 г. – 467 586. При этом, как ранее писали «Ведомости», официальная статистика может существенно искажаться за счет неполных данных из частных клиник.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить инициативу.