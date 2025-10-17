Ученые из Университета транспорта предложили по-новому считать ДТП и аварийность

Предложенная учеными базовая формула (в оценке НЦБДД – «транспортный риск») рассчитывается так: количество ДТП для конкретной категории транспортных средств (например, легковые авто) необходимо разделить на произведение количества таких транспортных средств в тысячах штук и их среднего пробега за год.

Транспортный риск, который определяется по предложенной формуле, – это классический коэффициент, который можно рассчитать для каждого вида транспорта и понимать, какой из них наиболее склонен к тому, чтобы попасть в ДТП, заявил «Ведомостям» и. о. заведующего кафедрой «Транспортное право» Юридического института МИИТа Николай Кожуханов. Средний пробег авто, введенный в формулу, позволяет увидеть состояние автомобиля – если машина суммарно проехала большое расстояние, ее агрегаты и узлы пришли в определенную негодность, продолжает он. «Мы же предлагаем закрепить это в обязательном порядке. Немного усложнить существующие формулы», – заявил Кожуханов.