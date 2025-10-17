Как изменится миграционная политика РФ до 2030 года

Оргнабор будет главным трендом, но он возможен только для крупного бизнеса, считает руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Для того чтобы набирать иностранцев таким образом, необходима инфраструктура, добавил он. Работников, в частности, нужно обеспечить организованным заселением в общежития или доходные дома. По оценке Коженова, примерно одну треть трудящихся иностранцев в РФ можно организовать таким способом. Пример этому – строительная сфера, в которой проживание организуется сразу же, как только возникает стройплощадка, указал он. То же самое могут делать крупные склады и клининговые компании, добавил Коженов.