Как изменится миграционная политика РФ до 2030 года

Как изменится миграционная политика РФ до 2030 годаОргнабор станет основным трендом, но не заменит систему свободного выхода мигрантов на рынок труда
К 2030 г. в России должна вырасти доля иностранцев, которых привлекают к трудовой деятельности по целевому организованному набору исходя из потребностей экономики. Это следует из планируемых результатов реализации концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 гг. Документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Органы власти сосредоточатся на ускорении перехода к целевому организованному набору иностранных работников – прежде всего, прибывающих без виз, сообщается в концепции. Такой способ предусматривает работу на следующих условиях: у конкретного работодателя, на определенном рабочем месте, в течение установленного срока, на основании трудового договора и разрешения на работу. Для его реализации предусмотрено улучшение механизмов целевого оргнабора и создание необходимой инфраструктуры. Помимо этого планируется цифровизировать процесс привлечения иностранных граждан к работе в РФ, в том числе с помощью заключения трудовых и гражданско-правовых договоров в электронной форме.
Значительную долю иностранцев, которых работодатели привлекают в РФ, составляют низкоквалифицированные работники, подчеркивается в концепции. Их востребованность определяется «как меньшими по сравнению с использованием труда граждан РФ издержками, так и недостаточно высоким уровнем технологического развития и организации труда в некоторых отраслях экономики», отмечается там же.
В России также фиксируется рост числа работающих иностранцев, в том числе из стран, с которыми установлен визовый режим въезда, сказано в документе. До 2030 г. «тенденция будет сохраняться», для того чтобы удовлетворить потребности отечественной экономики в иностранных работниках «соответствующей квалификации», уточняется там же.
До 2030 г. также будет совершенствоваться механизм квотирования, который применяется к визовым работникам. Работодателей намерены стимулировать к использованию организованных форм привлечения иностранной рабочей силы, что будет содействовать «сокращению нерегулируемого сегмента рынка труда», утверждается в документе.
С кем у РФ есть соглашения об оргнаборе
Концепция готовилась около года с учетом изменившихся требований к миграционной политике, которые, в свою очередь, вырабатывались три года в рамках Совбеза, рассказал «Ведомостям» член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. «Миграционная политика нужна для реализации глобальных проектов, прежде всего связанных со стройкой, развитием промышленности и сельского хозяйства», – заявил Кабанов.
Оргнабор будет главным трендом, но он возможен только для крупного бизнеса, считает руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Для того чтобы набирать иностранцев таким образом, необходима инфраструктура, добавил он. Работников, в частности, нужно обеспечить организованным заселением в общежития или доходные дома. По оценке Коженова, примерно одну треть трудящихся иностранцев в РФ можно организовать таким способом. Пример этому – строительная сфера, в которой проживание организуется сразу же, как только возникает стройплощадка, указал он. То же самое могут делать крупные склады и клининговые компании, добавил Коженов.
Замена сложившейся системы свободного выхода на рынок труда для миллионов мигрантов из стран СНГ централизованным механизмом под конкретного работодателя и рабочее место выглядит утопичной, считает научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Института психолого-экономических исследований РАНХиГС Юлия Флоринская. «Правильнее вести разговор об оргнаборе как еще об одном механизме попадания мигрантов на российский рынок труда», – говорит эксперт. По ее словам, большая часть иностранных работников занята в малом бизнесе, домохозяйствах, на индивидуальных предприятиях, часто – как самозанятые. Для таких сегментов организация набора нереализуема, а включение в эту схему посредников вряд ли будет эффективным, сказала Флоринская.
Сильная сторона концепции – акцент на цифровизацию и оргнабор, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, это верное направление для снижения коррупционных рисков. Вместе с этим оно требует развития IТ-инфраструктуры и межведомственного взаимодействия (Роструд, МВД, ФСБ), отмечает эксперт. «Существует проблема потребности малых и средних предприятий. Они не могут участвовать в долгосрочном и среднесрочном планировании своей деятельности и пользуются набором иностранных работников с открытого рынка труда», – соглашается Сафонов.
Защита национальных интересов и рынка труда – основная задача всех стран, говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Работодатель должен предоставить информацию, аргументировать позицию по невозможности заполнения существующих вакансий за счет российских граждан, считает она. Миграционные ресурсы не могут быть основными – необходимо переобучать и трудоустраивать россиян на существующие вакансии, заключила Мирзабалаева.