Как оценили итоги внедрения курса «Основы российской государственности»

По словам Ростиславлева, такие ситуации можно объяснить сложностью концепции гражданского общества и тем, что уровень представлений о нем у бывших школьников часто строится на информации из интернета, которая не всегда соответствует «требованиям информационной безопасности». Еще одна проблема в восприятии ОРГ заключается в распространенности в студенческой среде стереотипных «индивидуалистических и потребительских представлений», выраженных в проектировании социальной деятельности на личные цели, продолжает Ростиславлев. Например, студентам свойственны такие установки: «Мои достижения – это моя личная заслуга», «Я никому и ничем не обязан», «Общество существует для меня и удовлетворения моих потребностей». Среди сложностей в преподавании указанного курса Ростиславлев также назвал популярность среди студентов сочетания патерналистских настроений с требовательностью по отношению к государству.