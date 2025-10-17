Как оценили итоги внедрения курса «Основы российской государственности»Студенты усваивают материал, но иногда у них возникают вопросы к содержанию предмета
В ходе преподавания вузовского курса «Основы российской государственности» (ОРГ; его ввели в сентябре 2023 г.) среди студентов возникают «острые дискуссии и спорные суждения» во время обсуждения вопросов, касающихся современного состояния гражданского общества в России. Об этом заявил директор Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета (МПГУ) и координатор группы по разработке курса ОРГ для педагогических вузов Дмитрий Ростиславлев. Выводы, полученные в ходе анализа мнений 1688 студентов первого курса из 14 институтов МПГУ, были представлены на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
По словам Ростиславлева, такие ситуации можно объяснить сложностью концепции гражданского общества и тем, что уровень представлений о нем у бывших школьников часто строится на информации из интернета, которая не всегда соответствует «требованиям информационной безопасности». Еще одна проблема в восприятии ОРГ заключается в распространенности в студенческой среде стереотипных «индивидуалистических и потребительских представлений», выраженных в проектировании социальной деятельности на личные цели, продолжает Ростиславлев. Например, студентам свойственны такие установки: «Мои достижения – это моя личная заслуга», «Я никому и ничем не обязан», «Общество существует для меня и удовлетворения моих потребностей». Среди сложностей в преподавании указанного курса Ростиславлев также назвал популярность среди студентов сочетания патерналистских настроений с требовательностью по отношению к государству.
Вместе с тем общие результаты освоения курса положительные, заверил Ростиславлев: 67% студентов подтвердили, что образ России сформировался, 74% опрошенных стали проще воспринимать социокультурные различия социальных групп, уважительно относиться к историческому наследию и сознательно выбирать ценностные ориентиры и гражданскую позицию. А 87% студентов считают, что государству нужно формировать образ будущего на 20–30 лет вперед. Концептуально курс ОРГ направлен на формирование учителя, который сможет донести культурные ценности и знания до своих учеников, заключил он.
Курс ОРГ – это не столько образовательный, сколько социальный проект: он формирует мировоззрение, поскольку передает молодежи ключевые ценности, которые поддерживает общество, говорит доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ Антонина Селезнева.
«Мы изучаем молодое поколение и видим проблемы, которые успешно решает этот курс. Во-первых, он закрывает пробелы в знаниях о России, он выполняет очень важную познавательную функцию и формирует целостную систему знаний. Во-вторых, курс способствует устранению противоречий в интерпретации ценностных понятий, что формируют наш аксиологический фундамент», – подчеркнула она.
Из чего состоят «Основы»
По словам ректора Государственного академического университета гуманитарных наук (вуз является одной из опорных площадок для внедрения курса ОРГ) Николая Промыслова, курс ОРГ превратился в большой социальный проект в духе социальной архитектуры. «Эффект от внедрения курса очень разносторонний, он уже оказывает влияние на специфику научных исследований, которые проводятся в вузах и научных организациях нашей страны», – поделился он.
Всего в ОРГ вовлечено уже порядка 13 000 преподавателей более чем из 650 вузов, сообщил в ходе круглого стола идеолог ОРГ – проректор РАНХиГС и научный руководитель проекта «ДНК России», в рамках которого разрабатывался курс, Андрей Полосин. А ввели этот курс уже 98% вузов, добавил он. Сам курс, по разъяснению Полосина, направлен на систематизацию знаний об основах российской государственности и создание соответствующего образовательного решения в программах высшего образования. «Первоначально было создано три учебных пособия, потом появилось еще 12 самостоятельно выпущенных вузами. Сейчас мы перешли на большую единообразность в рамках преподавания, но зато существенно увеличили исследовательскую составляющую», – поделился он.
Как появился курс ОРГ
По данным Минобрнауки, учителя сами проявляют интерес и спрашивают, могут ли они присоединиться к курсу, сказала заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова. «Это искреннее желание стать частью процесса невозможно создать административными методами», – убеждена она.
Молодежь действительно во многом формирует свое мнение на основе источников из интернета, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Поэтому, учитывая, что школьники работают не с учебниками и документами, а с неверифицированными каналами, неудивительно, что у них возникает «мировоззренческий конфликт», когда они сталкиваются с информацией, которую им преподносят в рамках курса, сказала она «Ведомостям». В связи с этим нужно вкладывать больше сил в то, чтобы у молодежи формировалось в том числе критическое мышление, заключила Абанкина.
Восприятие этого курса как идеологического является его уязвимостью в глазах студентов, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Относительно низкий в сравнении с другими аудиториями уровень лояльности молодежи официальному дискурсу был одной из причин, которые привели к появлению этого курса, и разноречивая реакция неизбежна и ожидаема», – сказал он «Ведомостям».
Политолог Александр Немцев соглашается с тем, что молодые люди «с трудом» воспринимают идеологемы, которые им представляют в рамках курса ОРГ по части гражданского общества. Во многом это связно с тем, что молодежи свойственен протест против тех традиционных ценностей, которые декларирует государство, добавил Немцев.