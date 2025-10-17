Регионы начнут проводить генетический скрининг перед ЭКО по ОМС

Регионы начнут проводить генетический скрининг перед ЭКО по ОМСМинздрав включит этот метод диагностики в программу госгарантий, оплачивать его будут из бюджетов субъектов
В перечень услуг, предоставляемых по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), планируется добавить дородовой генетический скрининг и новые виды диагностических исследований с применением искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из проекта программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 г., а также на плановый период 2027 и 2028 гг. Соответствующий документ Минздрав опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект программы предполагает рост объемов оказываемой помощи и расширение перечня доступных гражданам РФ бесплатных медицинских услуг, сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения.
Например, в него впервые включили финансовые затраты на проведение преимплантационных генетических исследований эмбрионов. Речь идет об их тестировании перед проведением процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Исследование позволяет выбрать для подсадки эмбрион без генетических нарушений и избежать прерывания беременности на более поздних сроках.
В частности, эмбрионы будут проверять на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП). Моногенными заболеваниями называют наследственные патологии, которые развиваются из-за мутации в одном гене. К ним относят муковисцидоз, гемофилию, болезнь Гоше и др. Симптомы моногенных заболеваний могут проявиться в любом возрасте. Структурные хромосомные перестройки – это изменения в структуре хромосом. Такие мутации могут вызывать нарушения репродуктивной функции, а также являться причиной врожденных заболеваний, в том числе синдромов Дауна и Патау.
Также в перечень бесплатных медицинских услуг будет включено проведение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Диагностика осуществляется путем анализа крови беременной женщины и позволяет оценить риск развития хромосомных аномалий у плода на ранних сроках. Сейчас НИПТ по программе ОМС проводится только в Москве.
Что такое программа госгарантий
Программа госгарантий принимается после утверждения законов о федеральном бюджете и бюджете федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на очередной финансовый год и плановый период. Как правило, правительство утверждает ее под Новый год.
Финансирование программы происходит исходя из утвержденной в бюджетах (федеральном и ФОМС) суммы. Расчет расходов производится исходя из необходимых объемов медпомощи (сами расчеты вносятся в правительство одновременно с проектами федерального бюджета и бюджета ФОМС).
Согласно проекту программы госгарантий, финансирование такой диагностики будет осуществляться из региональных бюджетов. Забор и направление материала для проведения НИПТ и ПГТ поэтапно организуют медицинские организации субъектов РФ, а сами исследования будут проводиться федеральными и региональными учреждениями, имеющими лицензию Минздрава на предоставление услуг по лабораторной генетике.
Введение НИПТ и ПГТ в систему ОМС целесообразно и актуально, отметил в разговоре с «Ведомостями» врач-генетик Александр Резник. Достоверность результатов этих тестов при выявлении распространенных генетических нарушений составляет 97–99% и выше, добавил он. При этом эксперт подчеркнул, что врачи-генетики должны предупреждать пациентов о снижении точности НИПТ и ПГТ при диагностике редко встречающихся патологий.
Сколько заложено на ОМС в бюджете
Перед массовым внедрением дородового генетического скрининга в систему ОМС важно определить целевые группы пациенток, считает врач-генетик Олег Глотов. По его словам, для некоторых категорий беременных это исследование может быть нецелесообразным, тогда как для других – обязательным. «Если мы будем вводить скрининг для всех, кто-то не получит необходимую помощь из-за ограниченности финансирования», – добавил Глотов. В качестве успешной модели специалист упомянул практику контингентного скрининга, в рамках которого обследуются только беременные из групп риска.
Крупные лаборатории в регионах проводят НИПТ и ПГТ без ограничений (но платно. – «Ведомости»), рассказал Резник. «Такие исследования доступны всем нуждающимся, т. е., по сути, всем женщинам, планирующим беременность, и всем парам, прибегающим к вспомогательным репродуктивным технологиям», – подчеркнул эксперт.
83,8 млрд руб.
В рамках проекта программы госгарантий также планируется расширить применение ИИ при проведении функциональных исследований, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. Помимо маммографии, рентгенографии, компьютерной томографии и флюорографии грудной клетки, с 2026 г. из фонда ОМС будут финансироваться ЭКГ и колоноскопия с применением технологий искусственного интеллекта.
Помимо этого, как отметил представитель Минздрава, в программе впервые установлены нормативы объема медпомощи и финансовых затрат на вакцинацию для профилактики пневмококковых инфекций у пожилых, а также на дистанционное наблюдение за состоянием пациентов с сахарным диабетом и гипертонией.
Как следует из пояснительной записки, в 2026 г. во время диспансеризации женщин начнут проверять на наличие вируса папилломы человека (ВПЧ), а также будут проводить жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (применяется для раннего выявления заболеваний шейки матки, включая предраковые состояния и рак). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВПЧ является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин. Более 95% случаев рака шейки матки вызваны именно им. В России уже зарегистрированы и применяются две иностранные вакцины от ВПЧ. 29 октября российская компания «Нанолек» откроет производство вакцины против ВПЧ по полному циклу в Кировской области. Выход первых серий вакцины для взрослых запланирован во второй половине 2026 г., сообщал «Ведомости. Здоровью» представитель «Нанолека».