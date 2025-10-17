Регионы начнут проводить генетический скрининг перед ЭКО по ОМС

Частью программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи является базовая программа ОМС. Она определяет права застрахованных по всей России и устанавливает единые требования к территориальным программам ОМС. Последние, в свою очередь, утверждаются субъектом.

Программа госгарантий принимается после утверждения законов о федеральном бюджете и бюджете федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на очередной финансовый год и плановый период. Как правило, правительство утверждает ее под Новый год.

Финансирование программы происходит исходя из утвержденной в бюджетах (федеральном и ФОМС) суммы. Расчет расходов производится исходя из необходимых объемов медпомощи (сами расчеты вносятся в правительство одновременно с проектами федерального бюджета и бюджета ФОМС).