Конституционный суд изучит вопрос депутатского конфликта интересов

Конституционный суд изучит вопрос депутатского конфликта интересовПоводом станет запрос заксобрания Челябинской области: его бывшего депутата Константина Струкова лишили активов
Заксобрание Челябинской области подготовило запрос в Конституционный суд (КС): в нем депутаты просят проверить нормы законов о противодействии коррупции и о местном самоуправлении (МСУ). Документ (есть в распоряжении «Ведомостей») начинается достаточно нестандартно: «Законодательное собрание Челябинской области, призванное на государственном уровне высоконравственно представлять народ и во всем служить его интересам, столкнулось в своей практике с чрезвычайной ситуацией». В частности, «череда происшествий дискредитирует в глазах жителей области законодательную власть, ставит под сомнение ее легитимность и способность исполнять возложенные на нее обязанности, в том числе по искоренению коррупции в своих рядах».
Жалоба принята к рассмотрению. Заксобрание не устраивает то, что в некоторых случаях депутат несет ответственность за неустраненный им конфликт интересов, а в других – нет. В качестве примеров они противопоставляют два случая.
В одном из них депутат понес ответственность в виде обращения всех активов в казну государства. Речь идет о громкой судебной истории с теперь уже бывшим владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым, который был вице-спикером заксобрания Челябинской области (не стал переизбираться на сентябрьских выборах). В середине июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры. Претензии к активам Струкова возникли из-за того, что он, будучи депутатом, имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не общественным нуждам.
В результате Струков, как отмечали правоохранители, фактически монополизировал стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах, писали ранее «Ведомости».
Во втором случае обнаруженный конфликт интересов остался без последствий. По обращению прокурора в мае 2024 г. депутат Миасского городского округа Анастасия Захарова в судебном порядке была лишена мандата. Иск был подан из-за того, что среди тех, кому депутаты присвоили звание «Почетный гражданин города Миасса», был и родственник одного из них, а мер по урегулированию возникшего конфликта интересов принято не было. Это звание предусматривает материальные привилегии гражданину и его семье. В июле же 2025 г. Верховный суд (ВС) отменил это решение о лишении мандата. А судебная коллегия ВС по административным делам пришла к выводу, что раз решение о присвоении звания принималось всем представительным органом – собранием депутатов – тайным голосованием, то голос Захаровой не был решающим.
Получается, в законах присутствует правовая неопределенность в вопросе об обязанности депутатов принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении ими должностных полномочий, в том числе при принятии коллегиальных решений на заседаниях, а также в вопросе привлечения их к ответственности, говорится в запросе в КС. Челябинские депутаты просят проверить, создают ли нормы законов о МСУ и противодействии коррупции правовую неопределенность в вопросе обязанности депутатов принимать меры по предотвращению конфликта интересов в том числе при принятии коллегиальных решений.
Как заявил «Ведомостям» спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер, голосование коллегиальных органов в условиях возможного конфликта интересов – тема, которая до конца не урегулирована. Например, депутат может уведомить соответствующую комиссию о конфликте интересов и она может ему рекомендовать воздержаться от голосования. Но непонятно, как быть с кворумом, если таких депутатов наберется много, рассуждает Гербер.
«Можно ли исключить из кворума таких депутатов и принять решение? Пока мы живем в логике, что нет», – рассуждает челябинский депутат. Гербер уточнил, что особенно актуален этот вопрос для представительных органов МСУ с небольшим численным составом. «Это проблема. Но ее точно нельзя решать путем освобождения от ответственности за конфликт только из-за принципа коллегиального принятия решения», – заключил он.
По сути, уральские депутаты ставят вопрос: а может ли депутат нести персональную ответственность за принятые парламентом решения, при том что голосования в коллегиальном органе могут быть тайными, отмечает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Кроме того, продолжает он, существует индемнитет – недопущение привлечения членов представительного органа за выраженный голос в рамках заседания парламента.
Лукавство запроса челябинцев в том, что в нем не указаны прямые противоречия в законе, лишь указаны различия практики применения антикоррупционных норм в разных ситуациях, подтверждает политюрист Олег Захаров. Но по-другому и быть не может, это никак нельзя подвести под дискриминационное регулирование, когда одни и те же факты и обстоятельства могут привести к разным правовым последствиям, считает он.
Захаров пояснил, что региональный парламент пытается убедить КС в том, что лоббирование бизнеса, т. е. совмещение коммерческой деятельности с депутатством, и личная заинтересованность депутата в исходе голосования по тому или иному вопросу – равнозначные вещи коррупционного порядка, которые должны влечь одинаковую ответственность. Но в практике ВС эти ситуации рассматриваются как разные по своей правовой природе и юридическим последствиям, обращает внимание эксперт.
Заявитель, по его мнению, прав в том, что такой подход не закреплен напрямую в законе, хотя в целом судебная практика его придерживается.
Закон о коррупции формализует ситуацию: депутат не может быть исключением и обязан избегать конфликта интересов независимо от того, приведет ли его голосование к определенному результату, подчеркивает адвокат и кандидат юридических наук Евгений Кронов. Факт нарушения важен сам по себе, а не его последствия. «Есть надежда, что позитивным исходом данного дела станет появление постановления КС, закрепляющего, а не отменяющего дифференцированный подход к оценке коррупциогенности личной заинтересованности депутатов, и последние не будут лишены права голоса при решении вопросов, прямо или косвенно их касающихся, ведь иное ограничило бы свободу парламентаризма и принцип депутатской неприкосновенности», – соглашается Захаров.