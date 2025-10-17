Конституционный суд изучит вопрос депутатского конфликта интересов

Во втором случае обнаруженный конфликт интересов остался без последствий. По обращению прокурора в мае 2024 г. депутат Миасского городского округа Анастасия Захарова в судебном порядке была лишена мандата. Иск был подан из-за того, что среди тех, кому депутаты присвоили звание «Почетный гражданин города Миасса», был и родственник одного из них, а мер по урегулированию возникшего конфликта интересов принято не было. Это звание предусматривает материальные привилегии гражданину и его семье. В июле же 2025 г. Верховный суд (ВС) отменил это решение о лишении мандата. А судебная коллегия ВС по административным делам пришла к выводу, что раз решение о присвоении звания принималось всем представительным органом – собранием депутатов – тайным голосованием, то голос Захаровой не был решающим.