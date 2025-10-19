Подсчеты «Ведомостей»: как на фоне страны Москва изменилась при Сергее Собянине

Подсчеты «Ведомостей»: как на фоне страны Москва изменилась при Сергее СобянинеЗа 15 лет рост отдельных показателей столицы в разы превысил среднероссийский
21 октября 2010 г. мэром Москвы был утвержден Сергей Собянин, сменивший многолетнего главу города Юрия Лужкова. О том, как за прошедшие 15 лет столица менялась на фоне России, – в инфографике «Ведомостей».
Общество и демография
В 1990 г. население Москвы, по данным Росстата, составляло почти 8,9 млн человек. К 2010 г. оно выросло на 28,2%, достигнув 11,4 млн человек. За последующие 15 лет число постоянных жителей увеличилось еще на 16,6% до 13,3 млн человек – 9% от всех граждан России.
Величина прожиточного минимума в столице на 35% превышает среднероссийский показатель. При этом число москвичей, чьи доходы находятся ниже этого уровня, в 2010–2020 гг. сократилось в 1,6 раза (в среднем по стране показатель снизился лишь на 2,4%).
В Москве, по данным на 2025 г., проживает свыше 3 млн пенсионеров – почти 22,6% от общего населения столицы. За 15 лет их число уменьшилось на 36%, в то время как в среднем по России – выросло на 0,06%. А число получателей материнского капитала с 2021 по 2024 г. увеличилось почти в 1,8 раза – до 326 494 человек.
За последние 15 лет темпы ввода новых мест в общеобразовательных организациях в Москве опережали общероссийские (16,7% против 12%). За последние восемь лет количество классов в московских школах выросло на 21,5%, а число учеников – на 31,5%. Всего по России рост составил 8,5% и 18,2% соответственно. В целом уровень образования в Москве в 2024 г. достиг 97,2% по сравнению с 78,3% по России, следует из данных Минпросвещения.
Несмотря на то что темпы ввода новых мест в дошкольных организациях Москвы также опережают общероссийские (18,7% против 15,8%), общий уровень обеспеченности детей местами в таких учреждениях в 2010–2023 гг. в столице снизился на 2% и оказался на треть ниже, чем по стране.
Общее число тяжких и особо тяжких преступлений в Москве в 2010–2023 гг. при росте населения незначительно выросло – на 7% (почти 57 000). А сама городская среда стала безопаснее. Количество таких деяний, совершенных на улицах, площадях, парках и скверах в 2024 г., оказалось на 76,2% ниже, чем в 2011 г.
Экономика и потребление
Размер валового регионального продукта (ВРП) на душу населения Москвы в 2010–2023 гг. вырос в 2,4 раза, достигнув почти 2,5 млн руб. в год, что в 2,3 раза превышает средний показатель по субъектам РФ. Валовая прибыль экономики Москвы за этот период выросла в 3,8 раза, а в среднем по России – в пять раз. Объем же привлеченных внебюджетных инвестиций в экономику Москвы в 2012–2024 гг. увеличился в 8,5 раза, достигнув 1,6 трлн руб. – почти 18% всех таких привлеченных средств.
На Москву приходится 44% всего российского экспорта и 44,8% – импорта. При этом импорт в 2012–2021 гг. вырос большими темпами в сравнении с экспортом – на 26,5% против 21,6%.
В 2010–2024 гг. налоговые поступления в бюджет Москвы увеличились в 4,75 раза, а в федеральный бюджет – в 2,7 раза (до 4,56 трлн и 3,8 трлн руб. в 2024 г. соответственно). Доля налоговых поступлений из столицы в российскую казну от всех субъектов РФ за этот период снизилась с 21 до 15%.
Среднее количество рабочих мест в год в Москве в 2011–2023 гг. выросло на 44% до 10 млн (всего по России показатель вырос лишь на 5%). Число же высокопроизводительных мест увеличилось почти в 2,7 раза – до 3,6 млн, что составляет 14% от их общего количества в России. Такая динамика наблюдается на фоне роста предпринимательской активности – в 2010–2024 гг. число занятых в сфере МСП, включая ИП, увеличилось на 26,5%.
На фоне роста числа рабочих мест уровень безработицы в столице неизменно ниже общероссийского и в 2024 г. составил 0,3% против 0,4% в 2013 г.
Среднегодовые темпы роста реальных располагаемых доходов населения в 2010–2023 гг. в Москве составили 1,92% против 1,83% в целом по России из-за существенно большего их снижения в столице в 2014–2015 гг. В 2021–2024 гг. же показатель в Москве рос в среднем на 8,5% ежегодно по сравнению с ростом на 5,3% в целом по РФ. Размер реальной начисленной зарплаты увеличился в среднем на 3,17% в столице по сравнению с 3,37% по стране.
В 2010–2023 гг. фактическое конечное потребление домохозяйств в Москве в расчете на душу населения выросло в 2,7 раза до 1,1 млн руб. в год, что на 84% больше, чем в среднем по России (для страны показатель вырос за этот же период в 3,3 раза). Потребительские расходы домохозяйств в столице увеличились в 2,9 раза до 584 000 руб. на одного человека в год по сравнению с ростом в 2,6 раза в целом по России (312 000 руб.).
Строительство и транспорт
Темпы строительства жилья в Москве существенно опережают общероссийские. Так, в 2024 г. в столице было введено в эксплуатацию в 3,2 раза больше площади жилых домов в расчете на 1000 человек населения, чем в 2010 г. (в целом по РФ показатель вырос в 1,8 раза), и в 4,5 раза больше квартир (в целом в РФ рост в 1,9 раза). Тем не менее по обоим показателям столица уступает общероссийским значениям: 496 кв. м жилой площади и 8,9 квартиры на 1000 человек в Москве в 2024 г. против 737 кв. м и 9,3 квартиры в целом по России. Всего же на одного москвича приходится 22,2 кв. м жилой площади (+19% с 2010 г.) по сравнению с 29,4 кв. м в целом на одного россиянина (+30%).
Хотя цены на жилье в Москве существенно выше среднероссийских, темпы их роста за последние 15 лет на первичном рынке ниже. Так, один квадратный метр в Москве в новостройке во II квартале 2025 г. стоил в 2,9 раза больше, чем в начале 2010 г., в то время как в целом по России – в 4,2 раза дороже.
На вторичном же рынке жилья ситуация обратная: цены в 2010–2025 гг. выросли в 2,9 раза в Москве и в 2,2 раза – в целом по России.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Москве в 2012–2024 гг. увеличилась на 21%, превысив 6,6 млн км – 6% от общей протяженности в РФ.
С 2010 г. в Москве смертность в результате ДТП снизилась в 2,75 раза до 2,6 человека на 100 000 населения. В Московской области этот показатель сократился в 3,7 раза, а в целом по России – в 1,9 раза.
Культура и среда
Среднее число выставок в столице снизилось с 2,75 на 10 000 населения в 2013 г. до 2,01 в 2024 г. В это же время в Санкт-Петербурге показатель вырос с 2,2 до 3,47, а в целом по России – с 4,02 до 5,59.
Аналогичным образом сократилось и среднее число зрителей спектаклей: 547 человек в 2024-м в расчете на 1000 населения против 624 человек в 2013 г.
С включением в состав столицы районов новой Москвы общая площадь зеленых насаждений выросла в 4,1 раза до 121 760 га. Впрочем, к 2024 г. эта площадь сократилась до 109 000 га. Протяженность улиц, проездов и набережных увеличилась на 30% по сравнению с 2022 г. и на 50% – с 2010 г.