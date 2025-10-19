Подсчеты «Ведомостей»: как на фоне страны Москва изменилась при Сергее Собянине

Темпы строительства жилья в Москве существенно опережают общероссийские. Так, в 2024 г. в столице было введено в эксплуатацию в 3,2 раза больше площади жилых домов в расчете на 1000 человек населения, чем в 2010 г. (в целом по РФ показатель вырос в 1,8 раза), и в 4,5 раза больше квартир (в целом в РФ рост в 1,9 раза). Тем не менее по обоим показателям столица уступает общероссийским значениям: 496 кв. м жилой площади и 8,9 квартиры на 1000 человек в Москве в 2024 г. против 737 кв. м и 9,3 квартиры в целом по России. Всего же на одного москвича приходится 22,2 кв. м жилой площади (+19% с 2010 г.) по сравнению с 29,4 кв. м в целом на одного россиянина (+30%).