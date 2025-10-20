В регионах начинаются закупки новогодних подарков для детей участников спецоперации

В регионах начинаются закупки новогодних подарков для детей участников спецоперацииВласти пытаются «заместить» ушедших на фронт отцов, считают эксперты
С начала спецоперации в 2022 г. регионы и муниципалитеты (а также муниципальные учреждения) с каждым годом активнее закупают новогодние подарки для детей участников спецоперации, обратили внимание «Ведомости». Так, в 2022 г. на сайте госзакупок было размещено семь тендеров на закупку праздничных наборов для детей бойцов спецоперации, в 2023 г. – девять, в 2024 г. – 16 (девять из них были размещены непосредственно перед праздником, в ноябре – декабре), в 2025 г. – уже девять, хотя до Нового года еще больше двух месяцев.
Рост количества закупок подарков связан с тем, что ряды военнослужащих постоянно пополняются добровольцами, у большинства из которых могут быть дети, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (вне фракции). «И хорошо, что регионы находят средства для того, чтобы такие меры реализовать, в зависимости от возможностей бюджета субъекта РФ», – отметил он.
При этом федеральной нормы, регламентирующей или обязывающей дарить подарки детям участников спецоперации, нет, указал Нилов. Чаще всего регионы закупают новогодние сладкие подарки.
Например, в 2025 г. в Красноярском крае для детей участников спецоперации закупят наборы конфет начальной ценой 37,5 млн руб. – на эту сумму предполагается поставить 30 000 подарочных наборов, в которых будет, в частности, молочный шоколад с цукатами, сушеными ягодами, орехами, шоколадные и вафельные батончики с глазурью, зефир. Подарки будут сопровождаться поздравительной открыткой.
В Амурской области закупят 5391 подарочный набор конфет за 2,5 млн руб. (стартовая цена закупки равнялась 6 млн руб.). Дети получат шоколадные конфеты, желе, суфле и проч. В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) администрация города обеспечит сладкими подарками детей участников спецоперации и детей-инвалидов на 6,1 млн руб.
В Ростове-на-Дону детей из малоимущих семей, а также детей участников спецоперации отведут на новогоднее представление. Оно будет состоять из спектакля длительностью 40–60 минут, игровой программы и вручения сладких подарков. Фойе должно быть нарядно украшено, необходима елка, уточняется в техническом задании к закупке. Такую программу обеспечат 1194 детям, стоимость закупки равняется 1,6 млн руб.
Сколько участников спецоперации сейчас на фронте
Сургутский социально-реабилитационный центр для ветеранов боевых действий (в 2006 г. перешел в ведение департамента труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа, ХМАО) потратит на подарки для детей бойцов спецоперации 8,3 млн руб. Им вручат синие рюкзаки с гербом ХМАО (6300 шт.), «подходящие для повседневного использования, активного отдыха и для занятий спортом». Внутри рюкзака – «кондитерское наполнение». У этого центра значится еще несколько аналогичных закупок на 5950 и 4750 таких же рюкзаков для родственников участников спецоперации.
Такими подарками в регионах местные власти стараются «заместить» отцов-работников, которые ушли на фронт, сказал «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации ветеранов спецоперации Дмитрий Афанасьев. Ведь раньше мужчины приносили детские новогодние наборы с предприятий, на которых они работали, пояснил он. «Дети на самом деле скучают по своим отцам, и получить новогодний подарок – это всегда приятно, теплые воспоминания у детей остаются», – добавил Афанасьев.
Политолог Александр Немцев также связывает возросшую активность регионов по части подарков с тем, что дети проводят праздники без отцов. Федеральный центр подает регионам сигнал: ответственность за них общая, а субъекты этим сигналам внимают, говорит Немцев.