В регионах начинаются закупки новогодних подарков для детей участников спецоперации

С начала спецоперации в 2022 г. регионы и муниципалитеты (а также муниципальные учреждения) с каждым годом активнее закупают новогодние подарки для детей участников спецоперации, обратили внимание «Ведомости». Так, в 2022 г. на сайте госзакупок было размещено семь тендеров на закупку праздничных наборов для детей бойцов спецоперации, в 2023 г. – девять, в 2024 г. – 16 (девять из них были размещены непосредственно перед праздником, в ноябре – декабре), в 2025 г. – уже девять, хотя до Нового года еще больше двух месяцев.