В Оренбурге начался второй судебный процесс над экс-сенатором Рауфом Арашуковым

На первом заседании 16 октября прокурор огласил обвинительное заключение в окончательной редакции, а подсудимый выразил к нему свое отношение. Обычно, когда в отношении осужденного возбуждаются новые уголовные дела, его этапируют снова в СИЗО на период предварительного расследования. Но Арашукова было решено оставить в ИК-6 в одиночной камере. В суде экс-сенатор заявил, что считает новое уголовное преследование провокацией. По версии следствия, с июля по октябрь 2024 г. Арашуков в колонии через адвоката пытался передать более 3 млн руб. сотруднику ФСИН в обмен на послабления режима. Следователи установили, что взятка предполагалась за увеличение лимитов телефонных звонков и свиданий, получение дополнительных передач, возможность выбора места работы и совместного содержания с определенным заключенным. О предполагаемом факте взятки сообщил сотрудник колонии. Разговор Арашукова о предполагаемом преступлении был зафиксирован на видео спецслужбой. Уже на основании материалов УФСБ было возбуждено дело, а видеозапись, где Арашуков предлагает деньги, попала в распоряжение СМИ.