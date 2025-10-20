В Оренбурге начался второй судебный процесс над экс-сенатором Рауфом Арашуковым

В Оренбурге начался второй судебный процесс над экс-сенатором Рауфом АрашуковымУже осужденный к пожизненному сроку Арашуков настаивает на своей невиновности
В Ленинском райсуде Оренбурга прошло первое заседание по делу о даче взятки сотруднику ФСИН за послабление условий содержания в одной из самых строгих колоний России – на скамье подсудимых вновь оказался ранее пожизненно осужденный бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Как рассказал «Ведомостям» его адвокат Евгений Ганчаров, дело рассматривается на выездных заседаниях, проходящих в колонии «Черный дельфин»(ИК-6), где содержится бывший сенатор.
На первом заседании 16 октября прокурор огласил обвинительное заключение в окончательной редакции, а подсудимый выразил к нему свое отношение. Обычно, когда в отношении осужденного возбуждаются новые уголовные дела, его этапируют снова в СИЗО на период предварительного расследования. Но Арашукова было решено оставить в ИК-6 в одиночной камере. В суде экс-сенатор заявил, что считает новое уголовное преследование провокацией. По версии следствия, с июля по октябрь 2024 г. Арашуков в колонии через адвоката пытался передать более 3 млн руб. сотруднику ФСИН в обмен на послабления режима. Следователи установили, что взятка предполагалась за увеличение лимитов телефонных звонков и свиданий, получение дополнительных передач, возможность выбора места работы и совместного содержания с определенным заключенным. О предполагаемом факте взятки сообщил сотрудник колонии. Разговор Арашукова о предполагаемом преступлении был зафиксирован на видео спецслужбой. Уже на основании материалов УФСБ было возбуждено дело, а видеозапись, где Арашуков предлагает деньги, попала в распоряжение СМИ.
В суде подсудимый опровергал свою причастность к инкриминируемому преступлению – Арашуков считает, что эта видеозапись содержит вырванные из контекста фразы. Сотрудники колонии намеренно создавали «невыносимые условия», утверждает он.
Арашуков рассказал через адвоката «Ведомостям», что неоднократно просил перевести его в Мордовию, ближе к дому, и настаивал на проведении проверки на полиграфе, но получил отказ. Также, говорится в его ответе, во время пребывания в исправительном учреждении предпринимал попытки заключить контракт с Минобороны, направляя соответствующие запросы, но безрезультатно.
«Черный дельфин» в Соль-Илецке – одна из самых строгих колоний России, где отбывают наказание преступники с пожизненным лишением свободы. В этом исправительном учреждении действуют жесткие правила: два краткосрочных и два длительных свидания в год, по три передачи и три бандероли. Право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении возникает через 25 лет заключения, но, по данным ФСИН, из этой колонии пока никто не был освобожден.
Даже если вина Арашукова в даче взятки будет доказана, новый приговор фактически не изменит положение осужденного, так как пожизненный срок уже вступил в силу.
В декабре 2022 г. Мосгорсуд приговорил Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Суд установил, что они создали преступное сообщество, контролировавшее значительную часть газового бизнеса на Северном Кавказе, и похитили природный газ и средства предприятий газовой отрасли на сумму около 4,4 млрд руб. Ущерб был взыскан в пользу «Газпром межрегионгаза» и его региональных дочерних обществ. Также суд установил их причастность к организации убийств активиста Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова в 2010 г. Кроме того, Арашуков-младший был признан виновным в избиении депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова, чтобы тот изменил показания.
Вместе с Арашуковыми по этому делу были осуждены замруководителя СК по КЧР Казбек Булатов, экс-глава центра «Э» МВД Тимур Бетуганов, следователь Андрей Филиппов и директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Последний признал вину и дал показания на других, получив 22 года лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданские иски: с Рауфа и Рауля Арашуковых взысканы миллиарды рублей в пользу газовых компаний и компенсации родственникам убитых. Арестованное имущество семьи – десятки объектов недвижимости и крупный автопарк – обращено в доход государства.