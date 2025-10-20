Верховный суд частично реабилитировал осужденного за антисоветскую агитацию

В июне прошлого года правительство обновило Концепцию по увековечению памяти жертв политических репрессий, действовавшую с 2015 г. В новой версии из документа исчезло определение репрессий в СССР как «массовых», а появилась формулировка, что амнистия 1955 г. привела к «реабилитации и обелению пособников нацистов и изменников Родины, служивших в прибалтийских, украинских и иных карательных подразделениях».

В сентябре 2024 г. был опубликован проект приказа бывшего генпрокурора Игоря Краснова, который предписывал «на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене» решений о реабилитации и оправдании лиц, виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях, военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности.