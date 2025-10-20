Верховный суд частично реабилитировал осужденного за антисоветскую агитацию

Верховный суд частично реабилитировал осужденного за антисоветскую агитациюВысказывания осужденного Григория Лещука в 1947 году признаны неопасными для общества
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) частично отменила приговор военного трибунала пограничных войск МВД СССР Сахалинского округа, вынесенного в 1947 г. в отношении уроженца Красноярска Григория Лещука. Он был признан виновным в измене Родине и контрреволюционной агитации. ВС пришел к выводу, что последняя статья не содержит признаков преступления и не представляет общественной опасности.
Как следует из материалов дела, Лещук проживал на временно оккупированной немецкими войсками территории и в июне 1943 г. добровольно поступил на службу в немецкую армию. После пленения союзниками в марте 1945 г. он был репатриирован в СССР и направлен на Сахалин для работы на угольных шахтах.
Следствие установило, что, находясь на шахте, Лещук выражал недовольство советской властью, критиковал представителей руководства, восхвалял жизнь за границей и распространял антисоветские высказывания среди рабочих. Эти действия квалифицировали как контрреволюционную агитацию.
Согласно данным «Книги памяти Сахалинской области», Лещуку на момент ареста было 28 лет, он работал откатчиком шахты «Макарьевская». Военный трибунал Сахалинского округа 27 июня 1947 г. приговорил Лещука к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях с поражением в правах на три года по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 58 п. «а» («измена Родине путем перехода на сторону врага») и 58.10 («контрреволюционная агитация и пропаганда») УК РСФСР. В июле того же года вышестоящий военный трибунал пограничных войск МВД СССР на Тихом океане оставил приговор без изменений.
В 2025 г. заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев внес кассационное представление в ВС, указав, что осуждение по ст. 58.10 подлежит отмене в силу положений закона «О реабилитации жертв политических репрессий». В соответствии с пунктом «а» статьи 5 этого закона, антисоветская агитация и пропаганда признаются деяниями, не содержащими общественной опасности, а осужденные по таким делам реабилитируются независимо от обоснованности предъявленных обвинений. Прокуратура просила прекратить уголовное дело в этой части в связи с отсутствием состава преступления, а также исключить указание о назначении наказания по совокупности статей.
Суд согласился, что действия Лещука, связанные с агитацией, не образуют состава преступления, поскольку с момента принятия закона о реабилитации такие деяния не считаются общественно опасными. Приговор трибунала в части осуждения по ст. 58.10 УК РСФСР отменен. ВС прекратил дело по данному эпизоду и исключил назначение наказания по совокупности преступлений. В остальной части судебные решения оставлены без изменения.
Как менялся закон о реабилитации
В сентябре 2024 г. был опубликован проект приказа бывшего генпрокурора Игоря Краснова, который предписывал «на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене» решений о реабилитации и оправдании лиц, виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях, военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности.
В определении также отмечается, что положения закона о реабилитации распространяются на все категории лиц, осужденных в советский период, включая тех, чьи дела рассматривались военными трибуналами. Пересмотр подобных приговоров возможен вне зависимости от срока их исполнения и давности вынесения.
Решение ВС, по мнению адвоката Дмитрия Аграновского, является нетипичным, но правоприменение оправдано. Что касается последствий для родственников Лещука, продолжает эксперт, современное законодательство предусматривает преимущественно официальное восстановление прав и репутации осужденного. «Значительные материальные компенсации маловероятны, и широких политических шагов ожидать не стоит», – уточнил Аграновский.
Инициатива прокуратуры по пересмотру отдельных эпизодов дела может объясняться разными обстоятельствами, говорит адвокат Ольга Подоплелова. В некоторых случаях проверяются обвинения по менее тяжким статьям, чтобы восстановить права осужденного в тех частях, где доказательства или квалификация признаны спорными, тогда как более серьезные эпизоды остаются без изменения, поясняет эксперт. «Это решение полностью укладывается в практику прокуратуры: отмена приговора коснулась только статьи о контрреволюционной агитации и пропаганде, тогда как обвинение в измене Родине осталось в силе», – заключила Подоплелова.