У ФСБ появятся полномочия на регистрацию шпионских устройств и программ

У ФСБ появятся полномочия на регистрацию шпионских устройств и программЛюбое использование средств для негласного получения информации без разрешения может квалифицироваться как нарушение
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России разработала проект указа президента, который закрепляет за ведомством полномочия по регистрации и учету всех специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, включая устройства и программные решения, разработанные или продаваемые частными лицами. Соответствующую инициативу «Ведомости» обнаружили на портале проектов правовых актов.
Согласно проекту указа, ФСБ будет устанавливать порядок учета, регистрации и использования таких средств, а также нормативно-техническую документацию, связанную с их производством и применением. Сейчас же учет различных устройств возложен на несколько ведомств.
Из проекта поправок следует, что под действие норм подпадут устройства для прослушки, наблюдения и анализа данных, программные решения и технические разработки, предназначенные для продажи, ввоза в Россию или вывоза за ее пределы лицами, не уполномоченными на оперативно-розыскную деятельность. Проект также предполагает контроль ФСБ за импортом и экспортом таких технологий, что позволит ведомству централизовать учет спецсредств и контролировать оборот шпионских устройств и программ на территории России.
Есть лицензирование деятельности, связанной с распространением таких средств, а есть ответственность за использование такого рода средств, но никто до конца не понимает, что подпадает под это, говорит источник «Ведомостей» в крупной ИБ-компании. Например, часто под них относят решение класса DLP (обнаруживают и предотвращают несанкционированное использование, передачу и хранение конфиденциальных данных) и тому подобные инструменты для чтения переписки и многих других вещей, добавляет он.
«Ведомости» направили запрос в ЦОС ФСБ.
Под действие норм подпадают устройства для прослушки, такие как скрытые микрофоны, диктофоны и GSM- или VoIP-модули для перехвата звонков и сообщений, перечисляет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. В это же определение входят устройства для наблюдения: мини-камеры, встроенные в предметы, IP-камеры с удаленным доступом, дроны и робототехника для скрытой съемки, утверждает эксперт.
По словам Бедерова, под регулирование подпадают устройства и сенсоры для анализа данных, включая GPS-трекеры, системы перехвата информации с компьютеров и сетей, а также биометрические датчики. Также проект охватывает программные решения, такие как софт для удаленного доступа к устройствам, перехвата и анализа переписки, звонков и логов сетей, а также алгоритмы распознавания лиц и речи, обратил внимание эксперт.
Формальная и главная цель, которая будет заявлена официально, – усиление контроля за оборотом средств, которые могут быть использованы для шпионажа, негласного сбора информации и противозаконной деятельности, считает Бедеров. «Суть в том, что форма хранения данных (облако или карта памяти) теперь будет не главным критерием», – говорит эксперт. По его словам, основным критерием станет предназначение устройства, которое ФСБ будет трактовать самостоятельно.
Любая камера, которую можно использовать для скрытой съемки, потенциально может подпасть под этот регламент, предполагает эксперт. Под новые правила теоретически могут подвести мощные маршрутизаторы, некоторые модели смартфонов, программное обеспечение для сетевого анализа и т. д., заключил Бедеров.
У частных лиц и компаний и сейчас минимальные возможности для взаимодействия с подобным оборудованием без риска уголовного преследования по ст. 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), говорит адвокат Станислав Селезнев. Любое использование средств для негласного получения информации без соответствующего разрешения может квалифицироваться как нарушение, поэтому фактически частные лица ограничены в использовании таких устройств, объясняет собеседник.
По его словам, предлагаемый порядок заметно расширяет перечень «контролируемого оборудования».