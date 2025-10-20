Государственные деятели РФ чаще всего цитируют политиков, писателей и философов

В конце 2023 г. Путин процитировал Бисмарка: «Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники». Общее вовлечение инфоповода составило примерно 23 400 лайков, репостов и комментариев.

Летом 2024 г. президент процитировал Ильина: «Жить нужно ради того, ради чего можно умереть». Общее вовлечение инфоповода – 38 200 лайков, репостов и комментариев.

Летом 2025 г. Путин процитировал Евангелие: «Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень». Общее вовлечение инфоповода – 12 200 лайков, репостов и комментариев.