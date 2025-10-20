Государственные деятели РФ чаще всего цитируют политиков, писателей и философов

Государственные деятели РФ чаще всего цитируют политиков, писателей и философовОни в том числе приводят слова Ленина, Сталина, Бисмарка, Тютчева и Ильина
Российские политические деятели чаще всего цитируют политиков прошлого и современности – почти 28% и 25% соответственно от общего числа высказываний. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра «Сидорин лаб». Они проанализировали для «Ведомостей» более 15 700 сообщений, в которых говорится о цитировании политиками РФ разных авторов и источников. Учитывались высказывания президента, представителей его администрации, министров и депутатов.
Исследование проводилось на основе данных социальных медиа, базой для сбора данных в основном были упоминания в СМИ. Мониторинг охватил публикации с октября 2023 г. по сентябрь 2025 г. и выявил 581 уникальную пару (кто и кого цитировал). Политики также обращаются к высказываниям писателей и поэтов (19%), философов и публицистов (около 10%), полководцев (4%), а также к религиозным текстам (7%). Оставшаяся доля (около 7%) приходится на цитирование артистов, документов, ученых, предпринимателей и журналистов, указано в исследовании.
Зачем цитируют других
Цитата в устах российского политика – точный инструмент для решения конкретных задач: легитимации власти через историю, консолидации общества вокруг ценностей, ведения информационной войны, заявила генеральный директор «Сидорин лаб» Дарья Свистунова. Выбор источника цитирования, по ее словам, код, раскрывающий цели спикера, его целевую аудиторию и желаемый образ в публичном пространстве.
Цитирование – инструмент формирования имиджа и расширение медийного капитала через ассоциацию с авторитетами, рассказала руководитель медиацентра аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева. Выбор цитат всегда целенаправленный, уточнила она. «Например, когда кандидат на выборах обращается к словам Мартина Лютера Кинга, он не просто повторяет фразу, а вписывает себя в историю борьбы за права человека», – пояснила она. По словам Ширяевой, цитирование – один из простых способов попасть в повестку со своими идеями.
Какие цитаты стали наиболее популярными
Летом 2024 г. президент процитировал Ильина: «Жить нужно ради того, ради чего можно умереть». Общее вовлечение инфоповода – 38 200 лайков, репостов и комментариев.
Летом 2025 г. Путин процитировал Евангелие: «Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень». Общее вовлечение инфоповода – 12 200 лайков, репостов и комментариев.
Для публичных выступлений высокого уровня текст тщательно готовится: цитаты подбираются командой спичрайтеров и политтехнологов, для этого часто составляют «банк цитат», рассказала кандидат психологических наук, доцент Института общественных наук РАНХиГС Кристина Иваненко. По ее словам, исследование отразило современную логику российского публичного дискурса. «Прошлое и исторические фигуры – источник легитимности, особенно востребованный в эпоху, когда государственная риторика обращена к традиции. Современники – способ демонстративной солидарности и выстраивания политических цепочек влияния. Писатели и поэты – [влияние] за счет узнаваемости и эмоциональности. Философы и религиозные тексты – использование «морального языка», – заключила она.
На кого ссылаются политики
Среди деятелей прошлого часто цитировались основатель советского государства Владимир Ленин, генсек ЦК КПСС Иосиф Сталин и первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, сообщается в исследовании. К Ленину в том числе обращался руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Сталина цитировали президент Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и помощник президента Владимир Мединский. К цитированию Бисмарка прибегали Путин и Мединский.
Среди политиков современности по цитируемости лидирует президент – российские государственные деятели постоянно ссылаются на слова Путина, отмечается в исследовании. Высказываясь о происходящем, они также приводят слова участников текущих событий. Так, в медиа часто встречается цитирование экс-президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Цитирование политиков современности объясняется спецификой сферы, где государственные деятели упоминают высказывания друг друга в своих выступлениях.
Среди писателей и поэтов частым выбором для цитирования стал поэт Федор Тютчев. Его цитировали Путин, Медведев, глава МИДа Сергей Лавров и др. Российские политики также использовали в выступлениях слова философа Ивана Ильина. Среди них Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В части религиозных текстов государственные деятели использовали выдержки из христианского Священного писания.
Президент чаще всего обращается к цитированию политиков прошлого (почти 32% случаев), писателей и политиков современности (приблизительно по 20% соответственно), философов (12%), а также религиозных текстов (8%). Оставшиеся примерно 8% приходятся на отсылки к высказываниям полководцев, деятелей культуры, предпринимателей и т. д. Самого Путина часто цитирует его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говорится в исследовании. Он приводит высказывания из категории «политики современности» почти в 56% случаев. Песков также цитирует писателей и деятелей культуры (по 22% соответственно).
К цитированию писателей и поэтов наиболее часто прибегают представитель МИДа Мария Захарова и Медведев (44% и 46% соответственно), сказано в исследовании. Они нередко упоминают и высказывания политиков современности (25% у Захаровой и почти 31% у Медведева). Деятелей культуры чаще всего цитировал Володин (50% случаев), а политиков прошлого – Мединский (почти 79%).