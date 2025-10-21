Госдума ужесточает ответственность за преступления диверсионной направленности

Законопроектом предполагается снижение возраста наступления ответственности до 14 лет по статье за содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК). Сейчас с этого возраста ответственность среди прочего есть по другим статьям о терроризме. Также с 14 лет будет наступать наказание по «диверсионным статьям». Таким образом, с 14-летнего возраста будут сажать за диверсионные преступления, по некоторым из которых предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.