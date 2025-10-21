Госдума ужесточает ответственность за преступления диверсионной направленности

Госдума ужесточает ответственность за преступления диверсионной направленностиНаказание вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить с 14-летнего возраста
В Госдуму 20 октября внесли законопроект, отменяющий сроки давности по преступлениям, связанным с совершением диверсий. Кроме того, ответственность по этим статьям будет начинаться с 14 лет, а максимальное наказание по статьям о диверсионных преступлениях – пожизненное лишение свободы. Авторами инициативы стали 419 депутатов Госдумы от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.
Депутаты вносят изменения в Уголовный кодекс (УК). Поправки предусмотрены в статью об освобождении от ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК). Сроки давности теперь не будут применяться по «диверсионным статьям» – диверсия (ст. 281 УК), содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2), организация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3). Не применяется в отношении таких людей и истечение сроков давности обвинительного приговора суда.
Законопроектом предполагается снижение возраста наступления ответственности до 14 лет по статье за содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК). Сейчас с этого возраста ответственность среди прочего есть по другим статьям о терроризме. Также с 14 лет будет наступать наказание по «диверсионным статьям». Таким образом, с 14-летнего возраста будут сажать за диверсионные преступления, по некоторым из которых предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Также по диверсионным статьям – 281–281.3 УК – виновным не может быть назначено наказание ниже низшего предела и условное наказание. УДО может быть применено только после отбытия не менее трех четвертей срока.
Поправки вносятся и в статьи о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК) и о содействии диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК). Склонение, вербовка или вовлечение несовершеннолетних в террористическую или диверсионную деятельность будет наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы.
В пояснительной записке говорится, что происходит «глобальная трансформация угроз, связанных с внешним деструктивным воздействием». Увеличивается количество диверсионных преступлений: если за 2019–2023 гг. по статье о диверсии (ст. 281 УК) было осуждено 13 человек, то за один 2024 год – 48 человек. Также по мнению депутатов, преступления террористической и диверсионной направленности «по своей общественной опасности уже сегодня оцениваются равнозначно».
Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев приводит данные Генпрокуратуры, согласно которым в 2024 г. в России зарегистрировано 204 преступления диверсионной направленности, а только в первом полугодии 2025 г. – уже 174. «Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет», – полагает депутат.
Законопроект рассмотрят в приоритетном порядке, поскольку «речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан», сказал Володин. «Если несовершеннолетний целенаправленно за вознаграждение по указке вербовщика содействует диверсионной деятельности, он должен понимать, что это может повлечь жертвы. Это преступление. За него придется отвечать», – заявил спикер.
Закон обратной силы не имеет, поэтому все преступления, которые были совершены до его вступления в силу, будут рассматриваться в пределах текущих условий правоприменения, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «А новые преступления повлекут уже невозможность применения срока давности, будут предусматривать максимально возможные санкции и учитывать пониженный ценз возраста привлечения к ответственности».
Потенциально наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсионные преступления будет наступать с 14 лет, считает он: «Организаторы диверсий как раз использовали подростков благодаря тому, что можно было говорить об отсутствии существенных рисков – якобы это было похоже на правду. Теперь же риски преследования стали более реалистичными, а санкции – еще суровее».