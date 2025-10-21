Военнослужащие получат право на расширение жилплощади за бюджетный счет

Военнослужащие получат право на расширение жилплощади за бюджетный счетУсловием для этого станут изменившиеся семейные обстоятельства
Министерство обороны предложило новый порядок выдачи жилья военным. Право на бесплатную жилплощадь останется единоразовым, но в случае вступления в брак или рождения ребенка можно будет претендовать на ее увеличение.
Для этого планируется предложить изменения в федеральный закон «О статусе военнослужащих», которые были одобрены для внесения в Госдуму правительственной комиссией по законопроектной деятельности 20 октября. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к комиссии.
Внести изменения в закон потребовало февральское постановление Конституционного суда (КС), который признал действующий порядок предоставления жилья неконституционным после жалобы подполковника Юлии Митрофановой. В 2002 г. она поступила на службу, но квартиру в пользование по социальному найму получила как вдова военного после его гибели в 2013 г. Позже Митрофанова приватизировала жилье и передала сыну. После выслуги 20 лет Митрофанова обратилась за жильем для себя как военнослужащая, но получила отказ. Суды ее иск отклонили, мотивируя тем, что свои обязательства перед ней Минобороны уже выполнило. КС решил, что закон и подзаконные акты нарушают принципы равенства и предсказуемости, препятствуя повторному обеспечению жильем, и постановил, что до внесения изменений военнослужащие имеют право на повторное бесплатное жилье, а дела заявителей подлежат пересмотру. То есть ранее выданные квартиры в составе семьи другого военнослужащего не всегда могут учитываться при расчете очередности на новое жилье, так как у такого члена семьи был статус военнослужащего, дающий ему право быть самостоятельным субъектом жилищных правоотношений, которым он не воспользовался, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Олег Баулин.
Эта позиция КС закреплена в проекте Минобороны, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев: «Военнослужащие, которые уже получали жилье или средства на его приобретение как члены семей других военнослужащих или граждан, имеют право на получение жилищных гарантий один раз в жизни, за исключением случаев улучшения жилищных условий». При этом получение такого жилья ранее само по себе не является основанием для отказа в признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий, если они соответствуют общим законодательным требованиям, уточняет он.
Также предлагается закрепить учетную норму площади жилого помещения – 15 кв. м на человека, которая будет использоваться для определения уровня обеспеченности и постановки на учет.
«Ведомости» направили запрос в Минобороны с просьбой уточнить, как ведомство оценивает потенциальное влияние новых норм на скорость обеспечения военных жильем.
Военные давно ожидали этого закона, поскольку он на новом уровне решает те вопросы, которые еще в Советском Союзе не были исчерпаны, говорит полковник в отставке, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Что же касается эффективности нововведений, то это можно будет оценить, когда сложится правоприменительная практика. «До сих пор у нас десятки тысяч военнослужащих времен СССР не обеспечены жильем. Новый закон может помочь, но остаются вопросы, насколько он соответствует современным условиям», – сетует эксперт.
Еще одна проблема, говорит Мураховский, – предоставление жилья «не в самых хороших условиях», особенно если речь идет о Центральном и Приволжском военных округах. Формально 15 кв. м на человека кажется справедливой нормой, но, если в семье двое, это 30 м, трое – 45, что с потребностями семьи не всегда комфортно, считает эксперт. Кроме того, законодателю необходимо брать во внимание и то, что со временем семья меняется: развод, взросление детей и проч. Пробелов в сфере обеспечения жильем остается «настолько много», что фактически нужно индивидуально работать с каждым военнослужащим и законопроект решит лишь часть проблем, унаследованных еще с советского времени, резюмирует эксперт.
Несмотря на то что законопроект направлен на устранение пробела, выявленного КС, законодателю все равно потребуется вносить и другие изменения в порядок предоставления жилых помещений, соглашается юрист Гарегин Митин. Авторам законопроекта необходимо учитывать нюансы, обусловленные характером нуждаемости в жилом помещении, порядком выделения нового жилого помещения и т. п. По мнению Митина, новые обращения в КС со стороны военных сложно прогнозировать, но вопросы могут возникнуть, например, в части очередности получения помещения разными категориями военнослужащих. Поэтому требуется прописать очередность получения помещения в первый раз и повторно, заключил юрист.
Реализация инициативы действительно зависит от того, какие поправки в документ будут вноситься в ходе рассмотрения в парламенте, и от того, какими будут подзаконные акты, резюмирует Баулин.