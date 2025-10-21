Военнослужащие получат право на расширение жилплощади за бюджетный счет

Внести изменения в закон потребовало февральское постановление Конституционного суда (КС), который признал действующий порядок предоставления жилья неконституционным после жалобы подполковника Юлии Митрофановой. В 2002 г. она поступила на службу, но квартиру в пользование по социальному найму получила как вдова военного после его гибели в 2013 г. Позже Митрофанова приватизировала жилье и передала сыну. После выслуги 20 лет Митрофанова обратилась за жильем для себя как военнослужащая, но получила отказ. Суды ее иск отклонили, мотивируя тем, что свои обязательства перед ней Минобороны уже выполнило. КС решил, что закон и подзаконные акты нарушают принципы равенства и предсказуемости, препятствуя повторному обеспечению жильем, и постановил, что до внесения изменений военнослужащие имеют право на повторное бесплатное жилье, а дела заявителей подлежат пересмотру. То есть ранее выданные квартиры в составе семьи другого военнослужащего не всегда могут учитываться при расчете очередности на новое жилье, так как у такого члена семьи был статус военнослужащего, дающий ему право быть самостоятельным субъектом жилищных правоотношений, которым он не воспользовался, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Олег Баулин.