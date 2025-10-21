«Ромир»: вовлеченность детей в спорт зависит от уровня доходов родителей

«Ромир»: вовлеченность детей в спорт зависит от уровня доходов родителейВ семьях с низкими доходами им занимаются 68% детей, с высокими – 85%
В семьях с низким уровнем дохода – до 20 000 руб. на члена семьи в месяц – 68% детей занимаются спортом. При этом уровень вовлеченности несовершеннолетних в занятия физкультурой растет при улучшении экономического положения. В семьях с высоким уровнем дохода – более 100 000 руб. на человека – этот показатель составляет 85%. Об этом говорится в результатах исследования компании «Ромир», с которыми ознакомились «Ведомости». В опросе приняли участие 800 респондентов, у которых есть несовершеннолетние дети, из всех федеральных округов и типов населенных пунктов.
Как следует из результатов исследования, в семьях со средним уровнем дохода физкультурой занимаются 74% детей. Общероссийский показатель вовлеченности несовершеннолетних в спорт, по результатам опроса, составил 73%.
Самый популярный вид спорта у детей – плавание. Его назвали 23% опрошенных. На втором месте – футбол (18%). Гимнастика заняла третье место с результатом 11%, далее следуют велоспорт – 8%, волейбол и легкая атлетика – по 7%. Дети также занимаются боксом и баскетболом (по 6%), карате (5%) и теннисом (4%). Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Предпочитаемые детьми виды спорта различаются в зависимости от региона, говорится в исследовании. В футбол больше всего играют в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. На Северном Кавказе в топе наиболее популярных видов спорта – смешанные единоборства, а в Южном федеральном округе – самбо.
В городах-миллионниках спортом занимаются 78% детей, следует из результатов исследования. Тогда как в городах с населением 100 000–500 000 человек – 70%. На территориях, где проживают до 100 000 человек, в спорт вовлечен 71% детей.
В больших городах спорт распространен благодаря доступности спортивной инфраструктуры и влиянию на людей общей культуры, в которой принято заниматься физическими нагрузками, фитнесом, считает член думского комитета по физической культуре и спорту Евгений Ревенко («Единая Россия»). Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге, по его словам, больше возможностей записать ребенка в спортивную секцию рядом с домом или работой, чем в небольших городах и сельской местности.
Дети из семей с низким социально-экономическим статусом чаще всего занимаются спортом в школьных кружках, сказал директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов. По его словам, доля бесплатных спортивных секций в России высокая. Тем не менее есть виды спорта, требующие серьезных дополнительных вложений. Так, семьи с невысокими доходами выбирают для ребенка секции футбола или борьбы. А семьи с высокими доходами – тенниса или хоккея. Если же речь идет о спортивной секции, где готовят спортсменов для крупных соревнований, расходы семьи могут быть очень большими, независимо от выбранного вида спорта, добавил он. Например, проезд на соревнования в бесплатных секциях чаще всего оплачивают родители ребенка.
Основные причины проблем с доступностью детского спорта – дефицит тренеров и пока недостаточное финансирование программ спортивной подготовки, заявила «Ведомостям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Поэтому по поручению президента в июле этого года был создан Российский спортивный фонд (РСФ), который должен аккумулировать отчисления от ставок на спортивные события и перенаправлять их на развитие детского спорта, продолжает она. Общая численность сотрудников в сфере физической культуры и спорта в 2024 г. составляла 436 698 человек, из них около 30% работают в организациях дополнительного образования детей (127 749), следует из данных Минспорта.
РСФ предусматривает строительство и модернизацию спортивных объектов, а также поддержку спортивного резерва, продолжила Позднякова. С 2026 г. начнутся первые выплаты фонда, которые должны покрыть расходы, например, на организацию соревнований, сказала Позднякова. Она также отметила, что сейчас в пилотном режиме функционирует программа «Земский тренер», которая может помочь с привлечением тренерского состава в небольшие населенные пункты и открыть новые спортивные секции для детей. Всего в России в 2024 г. спортом и физкультурой занимались 24,3 млн детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет включительно, говорится в сводном отчете Минспорта. Из них 5,9 млн несовершеннолетних посещали спортивные учреждения в сельской местности.
«Ведомости» направили запрос в Минспорт и Минпросвещения для уточнения соотношения бесплатных и платных детских спортивных секций, в том числе при школах.