«Ромир»: вовлеченность детей в спорт зависит от уровня доходов родителей

Дети из семей с низким социально-экономическим статусом чаще всего занимаются спортом в школьных кружках, сказал директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов. По его словам, доля бесплатных спортивных секций в России высокая. Тем не менее есть виды спорта, требующие серьезных дополнительных вложений. Так, семьи с невысокими доходами выбирают для ребенка секции футбола или борьбы. А семьи с высокими доходами – тенниса или хоккея. Если же речь идет о спортивной секции, где готовят спортсменов для крупных соревнований, расходы семьи могут быть очень большими, независимо от выбранного вида спорта, добавил он. Например, проезд на соревнования в бесплатных секциях чаще всего оплачивают родители ребенка.