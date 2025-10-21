Бесхозяйное жилье в новых регионах перейдет в государственную собственность

Бесхозяйное жилье в новых регионах перейдет в государственную собственностьПодобные меры уже применялись на этих территориях, а теперь их закрепляет федеральный закон
Жилые дома, квартиры и комнаты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, у которых есть признаки бесхозяйного имущества, будут признаваться собственностью республик и областей или их муниципальных образований. Соответствующую инициативу 20 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к правкомиссии. Автором законопроекта стало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Изменения предлагается внести в законы о принятии в состав РФ новых территорий.
В тексте законопроекта отмечается, что бесхозяйным жилым имуществом можно будет распоряжаться несколькими способами. Например, передавать российским гражданам, которые постоянно проживают на присоединенных к РФ территориях и лишились жилья из-за боевых действий, терактов или диверсий. Это можно сделать, если у таких граждан нет другого пригодного для жизни жилья или доли в нем. Жилое помещение также можно будет вернуть гражданам, которые владели им до момента признания бесхозности. Помимо этого помещения можно выделять как служебные для работников государственных и муниципальных органов, военнослужащих, полицейских, педагогов и медиков.
Законопроект также закрепляет право государственной собственности на имущество, которое не может принадлежать гражданам или юрлицам: на объекты критической инфраструктуры, имущественные комплексы предприятий, обеспечивающих бесперебойное функционирование экономики и жизнедеятельность граждан и т. д.
В концепции законопроекта бесхозяйным признается жилье, на которое отсутствуют действительные правоустанавливающие документы либо невозможно установить собственника, указал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). Объект признается бесхозяйным на основе инвентаризации, данных регистрирующих органов и актов обследования. Принятие законопроекта создаст правовую основу для обеспечения жильем граждан, потерявших дома из-за боевых действий, и упорядочит использование бесхозяйного жилого фонда в новых субъектах страны, добавил депутат.
Изменения продлевают переходный период, в течение которого решаются вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, правовую системы и систему государственного управления России, отмечает руководитель аппарата Ассоциации юристов России Анастасия Милютина. Полная интеграция регионов должна завершиться до 1 марта 2028 г., указывает она. Рабочая группа по реализации инфраструктурного проекта, созданная правительством, в данном законопроекте наделяется необходимыми полномочиями для управления процессом интеграции, заключила Милютина.
В 2023–2024 гг. главы и законодательные органы присоединенных территорий принимали региональные законы или постановления, которые вводили временный порядок признания имущества бесхозяйным и определяли его дальнейшую судьбу, рассказал член комитета Совфеда по социальной политике, представитель Херсонской области в верхней палате Игорь Кастюкевич («Единая Россия»). Но регулировать статус бесхозяйного жилья должен федеральный закон, подчеркнул сенатор.
Кастюкевич также напомнил, что летом был принят закон, упрощающий признание прав на недвижимость в новых регионах РФ. Согласно ему, признаются документы, выданные украинскими органами власти, местным самоуправлением и нотариусами до вхождения этих территорий в состав России, при условии их законности и соответствия действовавшему на тот момент местному законодательству. «Все препятствия и барьеры к признанию права собственности были устранены: филиалы Росреестра уже давно работают на территориях всех исторических субъектов», – указал он. По словам сенатора, в случае принятия закона появится возможность привлекать в регионы новых специалистов: один из самых главных вопросов – предоставление служебного жилья – будет решаться оперативно.
Практический учет и регистрация наследия, особенно послевоенных конфликтов, осложнены сразу несколькими факторами, отмечает руководитель проекта дирекции развития РАНХиГС Станислав Гужов. К ним относится, например, нехватка качественной документации, неопределенные границы участков, долгие поиски наследников, перечислил он. Это вынуждает органы власти осуществлять трудоемкую инвентаризацию, проверку прав собственности и восстановление утраченных сведений, преодолевая бюрократические барьеры и дефицит необходимой информации, пояснил Гужов. Передача жилья в федеральную собственность также осложнена целым спектром правовых и технических рисков, что неизбежно затягивает регистрацию и увеличивает расходы бюджета. В целом законопроект работает на баланс интересов пострадавших граждан, государства и прежних собственников, предлагая прозрачные механизмы управления жилым фондом и обеспечивая правовую защиту всех участников процесса, добавил он.