Бесхозяйное жилье в новых регионах перейдет в государственную собственность

В тексте законопроекта отмечается, что бесхозяйным жилым имуществом можно будет распоряжаться несколькими способами. Например, передавать российским гражданам, которые постоянно проживают на присоединенных к РФ территориях и лишились жилья из-за боевых действий, терактов или диверсий. Это можно сделать, если у таких граждан нет другого пригодного для жизни жилья или доли в нем. Жилое помещение также можно будет вернуть гражданам, которые владели им до момента признания бесхозности. Помимо этого помещения можно выделять как служебные для работников государственных и муниципальных органов, военнослужащих, полицейских, педагогов и медиков.