Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Эксперты заявили о специфике оснащения медучреждений средствами от беспилотников

Устройства могут мешать работе некоторых приборов
Анна Устинова
Анна Киселева
Антон Вергун / ТАСС
Антон Вергун / ТАСС

Производители средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) говорят о специфике обеспечения антидроновой защитой медицинских учреждений в связи с наличием там сложного оборудования. О связанных с этим трудностях на Всероссийском форуме по защите гражданских объектов от атак беспилотных систем ExpoUAV заявила, в частности, заместитель директора по развитию бизнеса АО «НИИ «Вектор» (занимается разработкой и производством антидроновых комплексов защиты, входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр.

Нужно сначала узнать, какое именно оборудование есть в больницах, подобрать наиболее совместимые с ним комплексы РЭБ, так как не все они подходят для больниц, предупредила Котляр. О некоторых сложностях с размещением средств защиты сказали «Ведомостям» два собеседника из медучреждений Белгородской и Курской областей.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте