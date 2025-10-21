Эксперты заявили о специфике оснащения медучреждений средствами от беспилотников

Нужно сначала узнать, какое именно оборудование есть в больницах, подобрать наиболее совместимые с ним комплексы РЭБ, так как не все они подходят для больниц, предупредила Котляр. О некоторых сложностях с размещением средств защиты сказали «Ведомостям» два собеседника из медучреждений Белгородской и Курской областей.