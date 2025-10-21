Эксперты заявили о специфике оснащения медучреждений средствами от беспилотников

Эксперты заявили о специфике оснащения медучреждений средствами от беспилотниковУстройства могут мешать работе некоторых приборов
Производители средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) говорят о специфике обеспечения антидроновой защитой медицинских учреждений в связи с наличием там сложного оборудования. О связанных с этим трудностях на Всероссийском форуме по защите гражданских объектов от атак беспилотных систем ExpoUAV заявила, в частности, заместитель директора по развитию бизнеса АО «НИИ «Вектор» (занимается разработкой и производством антидроновых комплексов защиты, входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр.
Нужно сначала узнать, какое именно оборудование есть в больницах, подобрать наиболее совместимые с ним комплексы РЭБ, так как не все они подходят для больниц, предупредила Котляр. О некоторых сложностях с размещением средств защиты сказали «Ведомостям» два собеседника из медучреждений Белгородской и Курской областей.