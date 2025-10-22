Госдума приняла законопроект об ужесточении требований к рекламе энергетиков

Госдума приняла законопроект об ужесточении требований к рекламе энергетиковВ ней нельзя будет обращаться к несовершеннолетним и говорить о витаминах в составе напитков
Реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, не должна будет содержать информацию о входящих в их состав биологически активных добавках (БАД) и витаминах. В рекламе также запретят обращаться к несовершеннолетним. Законопроект, содержащий такое положение, 21 октября приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Изменения будут внесены в закон о рекламе.
В первоначальной версии законопроекта, которую приняли в июле в первом чтении, было указано, что реклама энергетиков на телевидении, в кинотеатрах и видеохостингах должна содержать предупреждение о вреде чрезмерного употребления этих напитков. Оно должно занимать минимум 7% от общей площади кадра и длиться не меньше пяти секунд. В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В остальных видах рекламы предупреждение должно занимать не менее 7% рекламной площади.
Поправки ко второму чтению подготовило Министерство здравоохранения. Ведомство дополнило законопроект запретом обращаться в рекламе энергетиков к несовершеннолетним. Помимо этого реклама не должна будет сопровождаться информацией о наличии в таких напитках БАД и витаминов. Дата вступления законопроекта в силу была перенесена на 1 марта 2026 г. (в первоначальной версии проекта – 1 сентября 2025 г.).
Ответственность за нарушения в рекламе энергетиков понесут рекламодатели, распространители и изготовители данной рекламы, рассказал «Ведомостям» судебный эксперт группы Vetа Александр Терентьев. По его словам, санкции предусмотрены ч. 1 ст. 14.3 КоАП: штраф для физлиц составит от 2000 до 2500 руб., для юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб.
Во время слушаний законопроекта глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) отметила, что ограничения на рекламу энергетиков можно будет расширить. Например, рекламодатели не должны утверждать, что употребление таких напитков помогает стать успешным, популярным или добиться признания в обществе, спорте или профессии. «И конечно, [чтобы] не заявляли, будто они [энергетики] безвредны – как это иногда бывает с пальмовым маслом», – уточнила Останина.
В России с 1 марта 2025 г. запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. За нарушение грозят штрафы: для граждан – от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. Останина считает, что в будущем нужно расширить запрет на продажу энергетиков на взрослых – в образовательных, медицинских, детских, санаторных, культурных и военных учреждениях, театрах, цирках и на расстоянии ближе 100 м от них. Такое же ограничение должно действовать и для физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, указала депутат.
В ответ на это заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия») отметил, что предложение о запрете продажи энергетиков взрослым фактически означает полный запрет на торговлю этой продукцией. «Мы знаем, что подобные запреты не снижают потребление, а лишь способствуют росту черного рынка и нелегальных схем продажи. Важно руководствоваться принципами «умного регулирования» и решать такие вопросы другими способами», – добавил Кирьянов.
Почти все энергетики, которые есть на рынке, по большому счету не являются пищевыми продуктами, считает ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Алексей Решетун. Энергетики состоят из химических веществ, которые содержат большое количество различных компонентов. По отдельности они могут быть нейтральными для организма, но в совокупности оказывают на него негативное воздействие, пояснил он.-
Почти все энергетики, которые есть на рынке, по большому счету не являются пищевыми продуктами, считает ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Алексей Решетун. Энергетики состоят из химических веществ, которые содержат большое количество различных компонентов. По отдельности они могут быть нейтральными для организма, но в совокупности оказывают на него негативное воздействие, пояснил он. «Такие вещества, как кофеин, сахар, особенно в сочетании друг с другом, могут провоцировать осложнения уже имеющихся сердечных заболеваний, формировать полноценную зависимость от этих веществ. Они также могут вызывать другие заболевания, часто связанные с нарушением обмена веществ», – указал Решетун.
Изменения в закон также предполагают, что в фильмах и видеоклипах, предназначенных для несовершеннолетних, не будет скрытой рекламы, когда герои упоминают или показывают энергетики как часть сюжета, отмечает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина. «Предлагаемое регулирование правильное и своевременное, направлено на защиту здоровья и здорового образа жизни граждан, особенно молодежи. Насколько оно будет действенным – покажет правоприменительная практика», – добавила она.