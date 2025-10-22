Госдума приняла законопроект об ужесточении требований к рекламе энергетиков

В России с 1 марта 2025 г. запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. За нарушение грозят штрафы: для граждан – от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. Останина считает, что в будущем нужно расширить запрет на продажу энергетиков на взрослых – в образовательных, медицинских, детских, санаторных, культурных и военных учреждениях, театрах, цирках и на расстоянии ближе 100 м от них. Такое же ограничение должно действовать и для физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, указала депутат.