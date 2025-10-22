Продажу сигарет запретят не на всех остановках общественного транспорта

Законодательная борьба с курением

В 2008 г. Россия присоединилась к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Затем в 2013 г. в стране был принят закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции. В 2019 г. правительство утвердило концепцию госполитики противодействия потреблению табака на период до 2035 г. и дальнейшую перспективу. Концепция предполагает, что к 2035 г. распространенность потребления табака среди россиян сократится до 21%, а розничная продажа сигарет и папирос на душу населения – до 1000 шт. в год. По данным Минздрава, на декабрь 2024 г. распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более составляла 18,6%. По итогам 2023 г. розничные продажи сигарет на душу населения составили 1000 шт. (в 2022 г. – 1460 шт.).