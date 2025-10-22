Продажу сигарет запретят не на всех остановках общественного транспорта

Продажу сигарет запретят не на всех остановках общественного транспортаИсключением станут точки, являющиеся единственным торговым местом в малых населенных пунктах
Розничную продажу сигарет в России запретят не на всех остановках общественного транспорта – исключением станут единственные в малых населенных пунктах точки продажи табака и никотинсодержащей продукции, которые располагаются на остановках. Ранее такое замечание к законопроекту заксобрания Хабаровского края высказало правительство России. Депутаты учтут его при доработке инициативы ко второму чтению, заявил на пленарном заседании 21 октября официальный представитель законодательной думы Хабаровского края, депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»). Корректировка документа необходима для того, чтобы не создавать неудобства для жителей, уточнил он.
Законопроект принят в первом чтении: 396 депутатов проголосовали «за», один против (Анатолий Вассерман из «Справедливой России»), воздержавшихся не было. Вассерман сказал «Ведомостям», что «табак, конечно, вреден», но доступная ему часть мировой статистики «показывает, что каждый раз, когда где-нибудь уменьшается потребление табака, растет потребление конопли». «А она вряд ли полезнее табака», – резюмировал депутат, добавив, что он не за введение административных ограничений, а за пропаганду здорового образа жизни и разъяснение вопросов о вреде табака.
Изменения вносятся в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и могут вступить в силу с 1 марта 2026 г. О том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности с замечаниями поддержала эту инициативу, «Ведомости» писали 22 августа. Сам же документ был внесен в Госдуму в мае 2025 г.
Изначально проект родился на региональном уровне, но его смысл и эффект общенациональный – он делает повседневную среду чуть безопаснее, а значит, делает здоровее всю страну, сказал Иванов. «Каждый из нас ежедневно убеждается в том, что, несмотря на все принимаемые меры, сигареты и никотинсодержащие устройства все еще легкодоступны. Места, где люди проводят много времени в ожидании транспорта, становятся точками притяжения для торговли табаком и курительными устройствами», – описал проблематику депутат. Такая ситуация противоречит идее охраны здоровья граждан, подчеркнул он.
Реализация проекта не потребует дополнительных бюджетных расходов, он не несет финансовых обязательств, а лишь уточняет нормы, направленные на защиту здоровья людей, отметил выступающий.
Сейчас закон запрещает розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией на всех видах общественного транспорта, на территориях и в помещениях вокзалов, аэропортов, морских и речных портов.
Законодательная борьба с курением
В комитете Госдумы по охране здоровья считают, что запрет на торговлю табака на остановках будет способствовать сокращению территориальной доступности такой продукции, сказал на пленарном заседании член профильного комитета Михаил Кизеев («Единая Россия»).
По данным Аналитического центра ВЦИОМ на август 2024 г., в общей сложности опыт курения (в том числе альтернативной никотинсодержащей продукции) имеют 62% россиян в возрасте 18 лет и старше. Потребляют табачную и/или никотинсодержащую продукцию трое из 10 опрошенных россиян (31%). В онлайн-опросе приняли участие 1713 респондентов.
Ограничение мест курения снижает риски причинения вреда здоровью людей, которые находятся рядом с потребителем никотинсодержащей продукции, говорил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. Он также напомнил, что в ряде регионов уже установлены запреты на потребление табака, никотинсодержащей продукции и использование кальянов на остановках общественного транспорта. Например, они действуют в Хабаровском крае и Сахалинской области. Доля торговых точек, подпадающих под ограничения, невелика, считает партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова, точных цифр она не привела. По ее словам, такой формат магазинов распространен преимущественно в регионах с холодным климатом.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на июнь 2025 г., от употребления табака умирает более 7 млн человек в год. В их числе 1,6 млн некурящих, которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма. Безвредного уровня его влияния на окружающих нет, так же как нет и безопасной дозы табака, отмечается на сайте ВОЗ.