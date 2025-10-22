Союз пациентов просит вписать расходы на борьбу с ХОБЛ в бюджет

Союз пациентов просит вписать расходы на борьбу с ХОБЛ в бюджетНайти 11,7 млрд рублей ежегодно предлагают за счет повышения акциза на табак, с чем не согласны компании
Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил включить расходы на борьбу с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в проект бюджета на 2026 г. и плановые 2027–2028 гг. Соответствующее письмо организация направила заместителю председателя думского комитета по охране здоровья Бадме Башанкаеву (документ есть у «Ведомостей»). «Ведомости» направили Башанкаеву запрос о получении письма. На момент выпуска материала депутат и его представитель не ответили на него.
ХОБЛ – это медленно прогрессирующее заболевание легких. Оно характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей и нарушением их проходимости. К симптомам ХОБЛ относят кашель, затрудненное свистящее дыхание и утомляемость. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее частыми причинами ХОБЛ являются курение и загрязнение воздуха.
Экспертное и пациентское сообщества подготовили комплекс предложений по совершенствованию системы оказания медицинской помощи пациентам с ХОБЛ, отмечается в письме. В качестве мер борьбы с заболеванием предлагается запустить программы раннего скрининга болезни, внедрить образовательные программы для заболевших и расширить круг пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.
Для этого ежегодно требуются дополнительные 11,67 млрд руб. Такие расчеты, как следует из письма, были проведены Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава. Эти же подсчеты приводил в начале октября на закрытом заседании рабочей группы по вопросам борьбы с ХОБЛ в Госдуме главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, сообщил «Ведомостям» один из его участников.
Расходы на здравоохранение
Из этой суммы 5,15 млрд руб. предусмотрены для пациентов со средней степенью тяжести заболевания, 5,19 млрд руб. – с тяжелой, 1,32 млрд руб. – с крайне тяжелой. Это позволило бы предотвратить более 100 000 случаев преждевременной смерти в год, отмечается в письме со ссылкой на данные министерства. Всего в лекарствах нуждаются 390 000 пациентов со среднетяжелой, тяжелой и крайне тяжелой степенью заболевания, говорится в письме ВСП. Годовой экономический ущерб от ХОБЛ достигает 0,34% ВВП страны, сказано там же.
Внесение поправок позволит избежать дальнейшего роста смертности и заболеваемости, сократить социально-экономические потери и т. д., отмечено в письме ВСП.
На той же встрече рабочей группы в Госдуме обсуждалась возможность передачи дополнительных 1,5% табачных акцизов на борьбу с ХОБЛ, рассказал «Ведомостям» участник заседания. Впрочем, опрошенные представители табачных компаний скептически оценили эту идею.
Резкое повышение акцизов может привести к серьезным системным рискам для экономики страны, рассказал «Ведомостям» представитель группы компаний ITMS (бывшая British American Tobacco в РФ). Такой подход способен дестабилизировать табачный рынок, спровоцировать рост нелегального оборота продукции и негативно повлиять на поступления в бюджет, добавил он. По его словам, вопрос требует обсуждения с участием всех заинтересованных сторон.
Представители пресс-служб Philip Morris, JTI и Imperial Tobacco Group возможность передачи дополнительных 1,5% акцизов для финансирования лечения ХОБЛ комментировать не стали.
10–12 млн
Реализация предложения ВСП маловероятна, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Потребление табачной продукции провоцирует широкий спектр заболеваний, поэтому средства от акцизов должны расходоваться на нужды системы здравоохранения в целом, а не на конкретные заболевания или группы пациентов, отметила она. «Я думаю, что будут приняты более системные, интегральные решения», – заключила Попович.
Сейчас льготное обеспечение лекарствами доступно только пациентам с подтвержденной группой инвалидности по ХОБЛ или другому заболеванию, указал врач-пульмонолог Андрей Зебницкий. Получить лекарства бесплатно в регионах не могут порядка 80% пациентов, добавил он. Зебницкий также обратил внимание на то, что ХОБЛ требует пожизненного и дорогостоящего лечения.
Для повышения эффективности профилактики и лечения ХОБЛ следует разработать комплекс мер, в том числе запуск масштабных образовательных программ, отметила пульмонолог медкомпании «Сберздоровье» Мария Быкадорова. В них стоит включить информацию о том, что ХОБЛ может развиваться под влиянием профессиональных факторов риска даже у некурящих, указала она. Заболевание может спровоцировать работа на производстве, связанном с вдыханием частиц пыли, содержащей кадмий или кремний. В этом контексте следует донести информацию о важности соблюдения всех мер предосторожности, заключила Быкадорова.
«Ведомости» направили запросы в Минфин и Минздрав, а также в Росалкогольтабакконтроль с просьбой оценить предложение об использовании части средств от акцизов на табак для лечения и диагностики ХОБЛ.