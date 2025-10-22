Молодые политологи поработают над использованием ИИ для продвижения образа РФ

Молодые политологи поработают над использованием ИИ для продвижения образа РФВ ноябре в «Сенеже» пройдет форум «Дигория»
С 17 по 22 ноября в мастерской управления «Сенеж» состоится седьмой форум «Дигория» для молодых политологов, специалистов социогуманитарной и общественно-политических сфер, IT-специалистов, культурологов и т. д. На форуме будет пять направлений: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии», «Гражданское просвещение».
У каждого из направлений будет свой куратор, среди которых и сотрудники администрации президента (АП). За направление «Социальная архитектура» будет отвечать замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов. В этом направлении будут участвовать «социальные архитекторы», политические аналитики, технологи, социологи, политологи. Они будут разрабатывать социальные проекты, которые могли бы реализовываться в регионах, говорит собеседник, близкий к АП.
Направление «Образ эпохи» курирует замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич. По словам собеседника «Ведомостей», участники этого направления – историки, политологи, культурологи, PR-менеджеры, дизайнеры – будут работать над формированием «образа современной России» – в частности, над рекомендациями по символической репрезентации России первой четверти XXI в. в общественных, культурных и выставочных пространствах.
Еще одним направлением будет «Искусственный интеллект», курировать его будет бывший сотрудник АП, руководитель АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов. Здесь IT-специалисты, политологи, социологи, медиаменеджеры будут работать над прототипами решений по использованию «нейросетей для генерации контента, направленного на продвижение позитивного образа России», рассказывает собеседник «Ведомостей».
Под кураторством директора департамента просветительской деятельности близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Антонины Селезневой будет работать направление «Гражданское просвещение». Здесь молодые ученые, лекторы, продюсеры образовательных программ будут создавать концепции и программы курсов для специалистов общественно-политической сферы по «формированию единых патриотических ориентиров». Последнее направление – «Креативные технологии», за него будет отвечать заместитель гендиректора Союза организаций атомной отрасли «Атомные города» Фаина Милевская. Тут сценаристы, режиссеры публичных мероприятий, историки, политологи, дизайнеры займутся разработкой концепций государственных праздников. По итогам форума планируется вручить премию «Дигория» для молодых экспертов в общественно-политической сфере по направлениям политическое исследование, политтехнологии и политические коммуникации.
Подобные форумы нужны, чтобы молодые специалисты политических профессий могли заявить о себе, получить новые компетенции и возможность для самореализации, полагает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «По сути, речь идет о получении прикладных навыков и знаний, мастер-классе, который дают в том числе и статусные чиновники АП. Участники форума работают с идеологическими конструкциями, а они должны быть привлекательными, учитывать актуальные запросы, а продвижение идеологем должно строиться по тем коммуникационным принципам и практикам, которые соответствуют сегодняшней модели медиапотребления».