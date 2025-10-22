Молодые политологи поработают над использованием ИИ для продвижения образа РФ

Подобные форумы нужны, чтобы молодые специалисты политических профессий могли заявить о себе, получить новые компетенции и возможность для самореализации, полагает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «По сути, речь идет о получении прикладных навыков и знаний, мастер-классе, который дают в том числе и статусные чиновники АП. Участники форума работают с идеологическими конструкциями, а они должны быть привлекательными, учитывать актуальные запросы, а продвижение идеологем должно строиться по тем коммуникационным принципам и практикам, которые соответствуют сегодняшней модели медиапотребления».