ЕГЭ по истории может стать обязательным для ряда гуманитарных специальностей

ЕГЭ по истории может стать обязательным для ряда гуманитарных специальностейЭксперты разошлись во мнении, как это повлияет на нагрузку на школьников
Министерство науки и высшего образования предложило ряд изменений в перечень вступительных при приеме на обучение на программы бакалавриата и специалитета. Так, по некоторым социогуманитарным специальностям вузы самостоятельно смогут выбрать между историей и обществознанием в качестве обязательного предмета для поступления. Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае его принятия приказ будет действовать с 1 марта 2026 г. до 1 сентября 2029 г. При выборе предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) университеты будут опираться на перечень вступительных испытаний, утвержденный приказом Минобрнауки, уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства.
Для поступления в университеты абитуриенты сдают ЕГЭ как минимум по трем предметам. Первый и обязательный – русский язык. Второй предмет вузы могут выбрать самостоятельно из установленного Минобрнауки перечня. Третий экзамен университеты также назначают сами либо предоставляют поступающим возможность выбрать предмет из предложенного списка. Кроме того, вузы вправе добавить четвертое вступительное испытание.
Министерство предлагает расширить список предметов, из которых вуз самостоятельно выбирает испытание, по специальностям «конфликтология», «таможенное дело», «социология», «социальная работа», «организация работы с молодежью», «юриспруденция», «правовое обеспечение национальной безопасности», «публичная политика и социальные науки», «реклама и связи с общественностью», «военно-политическая работа» и др. Если в прошлой редакции перечня среди этих предметов было только обществознание, то в новой к ним добавляется и история. В ходе приемной кампании 2026/27 учебного года университеты смогут выбирать, какое вступительное испытание на эти специальности установить, указал представитель пресс-службы Минобрнауки. При этом предполагается, что в рамках приемной кампании 2027/28 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний к данным направлениям уже в качестве обязательного, добавил он. По словам представителя министерства, необходимость ЕГЭ по истории при поступлении на социально-гуманитарные специальности давно обсуждалась в профессиональном сообществе. «Изучение отечественной истории помогает молодым людям лучше разбираться в закономерностях развития общества, работать с информацией, глубже понимать подлинные причины текущих событий, формировать патриотическое мировоззрение», – заключил он.
Президент поддержал обязательный ЕГЭ по истории
Минобрнауки также предложило скорректировать перечень вступительных испытаний для ряда технических направлений. Так, например, для «приборостроения», «оптотехники», «фотоники и оптоинформатики», «лазерной техники и лазерных технологий» предлагается оставить только физику и убрать математику, которая была в прошлой редакции приказа. Аналогичное изменение предлагается и для специальностей группы «ядерная энергетика и технологии». Речь не идет о том, что поступающие на социально-гуманитарные направления будут обязаны сдавать четыре экзамена, поясняет старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Как и раньше, вуз сам определяет перечень вступительных испытаний – три или, реже, четыре предмета. «Большинство университетов ограничатся тремя: например, оставят обществознание профильным и добавят историю как альтернативу либо наоборот – сделают историю основным предметом, а обществознание или иностранный язык предложат по выбору абитуриента», – пояснил Илюхин.
ЕГЭ для будущих педагогов
Изменения коснутся тех, кто сейчас учится в 10-м классе, при этом проект был опубликован заранее – у школ и учеников есть время адаптироваться, добавил он. Илюхин считает, что нагрузка на выпускников не увеличится: основная часть абитуриентов гуманитарных направлений уже сейчас сдает три, максимум четыре предмета, включая историю. Этот предмет развивает аналитическое мышление, умение строить причинно-следственные связи, понимать социальные и политические процессы, что крайне важно для направлений вроде юриспруденции, социологии или международных отношений, заключил он.
Экзамен по истории действительно сложный, ранее его сдавали те, кто поступал на исторические факультеты, а также на такие специальности, как филология или философия, отмечает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, это нововведение может увеличить нагрузку на школьников, но дает преимущество тем, кто успешно выступает на олимпиадах по истории. Фактически решение Минобрнауки приведет к тому, что для многих гуманитарных профессий история станет обязательной дисциплиной при учете результатов ЕГЭ, указал профессор Финансового университета Александр Сафонов.