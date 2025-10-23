ЕГЭ по истории может стать обязательным для ряда гуманитарных специальностей

Министерство предлагает расширить список предметов, из которых вуз самостоятельно выбирает испытание, по специальностям «конфликтология», «таможенное дело», «социология», «социальная работа», «организация работы с молодежью», «юриспруденция», «правовое обеспечение национальной безопасности», «публичная политика и социальные науки», «реклама и связи с общественностью», «военно-политическая работа» и др. Если в прошлой редакции перечня среди этих предметов было только обществознание, то в новой к ним добавляется и история. В ходе приемной кампании 2026/27 учебного года университеты смогут выбирать, какое вступительное испытание на эти специальности установить, указал представитель пресс-службы Минобрнауки. При этом предполагается, что в рамках приемной кампании 2027/28 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний к данным направлениям уже в качестве обязательного, добавил он. По словам представителя министерства, необходимость ЕГЭ по истории при поступлении на социально-гуманитарные специальности давно обсуждалась в профессиональном сообществе. «Изучение отечественной истории помогает молодым людям лучше разбираться в закономерностях развития общества, работать с информацией, глубже понимать подлинные причины текущих событий, формировать патриотическое мировоззрение», – заключил он.