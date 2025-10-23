Треть погибших детей-пассажиров попали в ДТП с нарушениями правил их перевозки

Треть погибших детей-пассажиров попали в ДТП с нарушениями правил их перевозкиРодители экономят на автокреслах или покупают небезопасные альтернативы им, считают эксперты
За девять месяцев 2025 г. около 33% детей-пассажиров в России погибло в ДТП, в которых было установлено нарушение правил их перевозки. То есть детей перевозили без удерживающих кресел либо они не были пристегнуты ремнем безопасности. Об этом сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (ГУОБДД МВД) Сергей Хранцкевич на конференции «Яндекс такси» 17 октября.
По его словам, всего за указанный период погибло 243 ребенка-пассажира. Таким образом, ДТП с нарушением правил перевозки привели к смерти 80 детей. За девять месяцев 2024 г. этот показатель составил 69 несовершеннолетних. То есть число таких смертей выросло почти на 16%, подсчитали «Ведомости».
Согласно п. 22.9 ПДД, детей до семи лет необходимо перевозить только в детских удерживающих устройствах (автокреслах, бустерах, люльках), которые соответствуют их росту и весу. Они обязательны для использования в легковом авто или кабине грузовика, где есть ремни безопасности или система ISOFIX (International Standard Organization Fix, международная стандартизированная система крепления детских автомобильных сидений. – «Ведомости»). При перевозке детей 7–11 лет можно применять и детское удерживающее устройство, и ремни безопасности.
«Неиспользованные средства пассивной защиты оказывают существенное влияние на уровень смертности детей-пассажиров», – отметил Хранцкевич. В частности, по его словам, за девять месяцев 2025 г. погибло 24 ребенка в возрасте до семи лет, которых перевозили без удерживающих устройств. Детей в возрасте 7–12 лет, погибших в ДТП с такими же нарушениями, меньше – 11 человек. Но еще 15 умерших такого же возраста не были пристегнуты ремнем безопасности, заявил он.
С участием автомобиля такси, в котором перевозились дети, за девять месяцев 2025 г. зарегистрировано 48 ДТП. В них пострадал 51 ребенок (отдельные цифры по погибшим Хранцкевич не привел). Всего за тот же период произошло 5500 ДТП с детьми-пассажирами, в которых было ранено 6550 детей (еще 243 ребенка погибло), сказал он.
Рост смертности и травматизма детей-пассажиров связан с тем, что водители пытаются экономить на детских удерживающих устройствах и используют вместо них аналоги – фиксаторы ремней, считает автоюрист Лев Воропаев.
С 1 сентября в России вступили в силу изменения в ПДД, которые определили требования к детским автокреслам, запретив использование их несертифицированных альтернатив – бескаркасных кресел, фиксаторов и накладок на ремни безопасности. Как объяснила «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, после вступления в силу изменений в ПДД стоит ожидать снижение уровня детской смертности и травматизма на дорогах.
Впрочем, выступая на конференции, Хранцкевич сообщил, что на маркетплейсах продолжают продаваться такие устройства (лямки, гибкие элементы с пряжками, фиксаторами и т. д. – «Ведомости»). «Родители, думая, что это детские удерживающие устройства, их покупают. Но боремся, опять же, совместно с родительскими организациями, чтобы не допускать их на рынок», – заявил он.
В сентябре Госдума также одобрила в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушение требований к перевозке детей. Для граждан (например, водитель такси) он может вырасти с текущих 3000 до 5000 руб., должностных лиц (выпускающий на линию) – с 25 000 до 50 000 руб., для юрлица (таксопарк, ИП) – со 100 000 до 200 000 руб.
Более 466 000 дел
По данным аналитического агентства «Автостат», 13% автовладельцев с детьми до 12 лет не используют автокресла (результаты опроса 4000 человек были опубликованы в феврале 2025 г.). По мнению члена общественного совета при МВД России Игоря Моржаретто, детское автокресло могут позволить себе не все водители. «Кресло – это роскошь, это слишком дорого», – сказал он. Когда ребенок вырастает, люди передают свои автокресла родственникам или соседям, говорит Моржаретто. Впрочем, рост числа погибших детей-пассажиров связан и с халатностью самих родителей, добавил он.
Цена на автокресла для детей до семи лет может варьироваться от 9300 до 70 000 руб., согласно данным на сайте детского магазина Mommart. В «Детском мире» самое дешевое кресло для этой возрастной категории можно купить за 4899 руб., самое дорогое – почти за 65 000 руб. Средняя цена детских автокресел на Wildberries составляет 3060 руб., заявил «Ведомостям» представитель маркетплейса.
По данным совместного исследования сервиса «Автокод» и группы «Ренессанс страхование», 29% опрошенных родителей готовы потратить на детские автомобильные аксессуары, обеспечивающие безопасность ребенка, 10 000–20 000 руб. Онлайн-анкетирование 1100 родителей из крупных городов РФ проводилось в сентябре 2025 г. Еще 28% респондентов устроит цена в диапазоне 5000–10 000 руб. Также 19% респондентов сообщили, что могут выделить на эти цели 20 000–30 000 руб. Около 14% родителей – более 30 000 руб. Меньше всего опрошенных (10%) готовы платить за безопасность детей до 5000 руб.
По мнению Воропаева, надо внедрять автоматические комплексы фото- и видеофиксации, чтобы отслеживать перевозки детей с нарушением использования детских автокресел. Представитель сервиса такси «Максим» отметил, что «заметная часть конфликтов [с клиентами] связана как раз с тем, что родители не указывают в заказе информацию о ребенке и требуют от водителя везти его без детского удерживающего устройства». Доля заказов на поездки с детьми в такси «Максим» составляет менее 6% от общего объема. Детскими удерживающими устройствами оборудованы около 10% от всех автомобилей, что достаточно для выполнения таких заказов, добавил представитель компании. В «Яндекс такси» на запрос «Ведомостей» не ответили.
По мнению депутата Яны Лантратовой («Справедливая Россия»), такси и каршеринги должны иметь детские кресла в обязательном порядке. По словам депутата, ей поступает большое количество жалоб родителей на отсутствие необходимого количества детских кресел в такси.
В подготовке материала участвовали Анна Киселева, Лиана Липанова и Анастасия Майер