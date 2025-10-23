Треть погибших детей-пассажиров попали в ДТП с нарушениями правил их перевозки

По данным аналитического агентства «Автостат», 13% автовладельцев с детьми до 12 лет не используют автокресла (результаты опроса 4000 человек были опубликованы в феврале 2025 г.). По мнению члена общественного совета при МВД России Игоря Моржаретто, детское автокресло могут позволить себе не все водители. «Кресло – это роскошь, это слишком дорого», – сказал он. Когда ребенок вырастает, люди передают свои автокресла родственникам или соседям, говорит Моржаретто. Впрочем, рост числа погибших детей-пассажиров связан и с халатностью самих родителей, добавил он.