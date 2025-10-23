ВЦИОМ: школам и вузам нужно учить молодежь осознанно мыслить и рефлексировать

В развитии карьерных стратегий наблюдаются две тенденции среди старшеклассников и выпускников вузов, говорит директор по маркетингу «Ipsos Россия» Дарья Бурлакова. Первая тенденция – это откладывание взросления и работы на неопределенное время, что связано с исторической установкой, что труд несовершеннолетних лишает детства. «Несформированная привычка трудиться сейчас создает проблемы работодателям с наймом молодежи», – указывает она. Вторая тенденция заключается в раннем начале работы, когда жизненные обстоятельства или семейные ценности мотивируют к занятости, включая самозанятость с 14 лет. Через несколько лет молодые люди первого типа могут столкнуться с проблемами трудоустройства, так как их сверстники второго типа уже имеют опыт и ценность для работодателя, указывает Бурлакова. Цифровизация, активное долголетие и старение рабочей силы могут усилить этот разрыв, добавила она.