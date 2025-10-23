ВЦИОМ: школам и вузам нужно учить молодежь осознанно мыслить и рефлексировать

ВЦИОМ: школам и вузам нужно учить молодежь осознанно мыслить и рефлексироватьЭто поможет им подготовиться к нестабильным карьерным траекториям в будущем
Образование развивает коммуникацию и адаптивность, но не учит толерантности к неопределенности и рефлексии – метанавыкам, которые труднее всего развивать. Такие тренды обозначил аналитический центр ВЦИОМ по итогам Грушинской социологической конференции, которая прошла в марте 2025 г.
Метанавыки – это базовые способности человека, из которых в дальнейшем развиваются все прочие компетенции, отметил старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований социальной интеграции факультета социальных наук НИУ ВШЭ Сергей Давыдов. Метанавыки сложнее всего поддаются корректировке, однако спрос на технологии их развития и трансформации растет, указал он, добавив, что это новый вызов для системы образования.
Линейные карьерные траектории рушатся: старые роли исчезают, а новые еще не устоялись, отметила независимый исследователь Дарья Шмидт. «Мы переходим от идеи «дорожной карты карьеры» к «карьерному квесту», где цели проявляются через опыт, рефлексию и адаптацию к непредсказуемости», – добавила она. Это повышает важность развития метанавыков, продолжила Шмидт.
В развитии карьерных стратегий наблюдаются две тенденции среди старшеклассников и выпускников вузов, говорит директор по маркетингу «Ipsos Россия» Дарья Бурлакова. Первая тенденция – это откладывание взросления и работы на неопределенное время, что связано с исторической установкой, что труд несовершеннолетних лишает детства. «Несформированная привычка трудиться сейчас создает проблемы работодателям с наймом молодежи», – указывает она. Вторая тенденция заключается в раннем начале работы, когда жизненные обстоятельства или семейные ценности мотивируют к занятости, включая самозанятость с 14 лет. Через несколько лет молодые люди первого типа могут столкнуться с проблемами трудоустройства, так как их сверстники второго типа уже имеют опыт и ценность для работодателя, указывает Бурлакова. Цифровизация, активное долголетие и старение рабочей силы могут усилить этот разрыв, добавила она.
Клинический психолог, специалист сервиса Alter Екатерина Антюфьева отмечает, что рефлексия – это постоянная тренировка способности наблюдать за собственным мышлением, «думать о том, как мы думаем»: замечать когнитивные искажения, отслеживать эмоциональные триггеры, различать импульсивное действие и осознанный выбор и многое другое. «Если говорить об образовательном процессе, на мой взгляд, важно с детства создавать среду, в которой поощряются самонаблюдение, осознанность и ответственность за свои действия, умение задавать себе – а не только ИИ – правильные вопросы, тренировка внимания, терпение в поисках решений или получения результата», – указала она.
Психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно» Мария Игнатьева считает, что рефлексия – это не врожденный дар избранных, а навык, который поддается развитию. Семинары по философии, дневниковые практики, супервизии в проектной работе – все это инструменты, которые запускают рефлексивный процесс, не отменяя при этом ценности личного опыта и проживания ошибок, указала она.
В системе среднего профессионального образования до 2012–2013 гг. был значительный перевес в сторону профессиональных навыков, указал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», директор Новосибирского колледжа промышленных технологий Максим Затолокин. Из детей готовили высококвалифицированных рабочих, которым действительно не хватало коммуникативных способностей и навыков. За последние 10 лет система СПО сделала значительный рывок в части патриотического, спортивного воспитания, да и в целом развития гражданского самосознания, продолжил он. Существуют многочисленные программы дополнительного образования, у молодежи есть широкие возможности посещать кружки и секции, которые существуют за счет региональных бюджетов. Это еще больше способствует развитию всесторонней личности, добавил он.