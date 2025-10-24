В России появится единая концепция исторического просвещения

Сегодня учитель истории, как никто другой, стоит перед очень сложными вызовами, считает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева. Один из них – это мировоззренческий, цивилизационный вызов. Учитель истории постоянно находится в состоянии трансформации и его миссия – сохранить преемственность, указала она. Еще один вызов заключается в том, что историю нельзя учить, как, например, физику или математику. «Русский язык мы учим, но на уровне грамотности, мы говорим на нем и живем», – говорит Малышева. История – это живая материя, ее не столько изучают, сколько ею воспитывают, заключила она.