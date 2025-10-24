В России появится единая концепция исторического просвещения

В России появится единая концепция исторического просвещенияЭто поможет сформировать гражданскую идентичность подрастающего поколения, считают эксперты
Концепция исторического просвещения будет утверждена по итогам Форума учителей истории и обществознания. Об этом 23 октября заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время выступления на пленарном заседании с названием «Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания».
Министр напомнил, что историческое просвещение – это не только школьные уроки, но и внеклассная работа: посещение музеев, памятных мест и другие активности. Все это должно стать частью единой системы, указал он. По словам министра, в основе единых учебников по истории и обществознанию, а также концепции лежит принцип, что Россия – это страна-цивилизация. Кравцов также сообщил о начале программы повышения квалификации учителей истории и обществознания для преподавания по единым учебникам совместно с Московским государственным педагогическим университетом.
Помимо этого с 1 сентября 2026 г. в школах появится новый предмет, который, как предполагается, будут преподавать учителя истории, – «Духовно-нравственная культура России». «Фактически этот предмет о наших героях – героях древности, современных героях, ученых, поэтах, участниках Великой Отечественной и спецоперации», – пояснил министр. Кравцов указал на то, что традиционные ценности не появляются в душе у школьников сами собой – это определенная работа. Главное, чтобы здесь не было формализма, бравады и отчетности, подчеркнул министр.
Сегодня учитель истории, как никто другой, стоит перед очень сложными вызовами, считает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева. Один из них – это мировоззренческий, цивилизационный вызов. Учитель истории постоянно находится в состоянии трансформации и его миссия – сохранить преемственность, указала она. Еще один вызов заключается в том, что историю нельзя учить, как, например, физику или математику. «Русский язык мы учим, но на уровне грамотности, мы говорим на нем и живем», – говорит Малышева. История – это живая материя, ее не столько изучают, сколько ею воспитывают, заключила она.
Единые учебники истории
В 1990-е гг. в России появилось множество учебных пособий по истории, каждое из которых предлагало собственный набор ключевых событий и дат, пояснил эксперт Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского НИУ ВШЭ Павел Азыркин. В одних акцент делался на Великой Отечественной войне, в других – на политических и экономических процессах 1990-х гг., в-третьих – на вопросах культуры, добавил он. Такая разнородность подходов создавала серьезные трудности в формировании единого исторического пространства, подготовке к государственной итоговой аттестации по истории и даже при переходе учащихся из одной школы в другую.
Азыркин согласен с концепцией о том, что Россия является страной-цивилизацией и занимает особое место в геополитическом пространстве и мировой истории. Этот статус обязывает защищать национальный суверенитет, культурную самобытность и традиционные ценности. В этих условиях утверждение единой концепции исторического просвещения приобретает стратегическое значение: оно обеспечивает преемственность содержания обучения, формирует целостное историческое сознание и гражданскую идентичность подрастающего поколения, укрепляя воспитательную и ценностную функцию образования, добавил он.
Государство действительно много делает для формирования единого образовательного пространства, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, учебники – это только часть огромной работы. «Очень важно, что написание учебников выходит из сферы «коммерции» – авторские права на них принадлежат государству и коммерческие организации не конкурируют за продажу учебников разных авторов», – пояснил он.
Единая концепция исторического образования – очень важная составляющая, ведь разные факты можно преподносить по-разному, продолжил Илюхин. «Последнее время ряд зарубежных политиков стали «забывать» некоторые исторические подробности либо, наоборот, откровенно искажать реальную историю. И действительно, это обновление гуманитарной политики в школе, я бы даже сказал, формирование», – подчеркнул он.