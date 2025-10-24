Конституционный суд: судейские работники должны содержаться в СИЗО отдельно

Конституционный суд: судейские работники должны содержаться в СИЗО отдельноВысшая инстанция поручила внести изменения в нормы закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых»
Работники аппаратов судов, в том числе бывшие, если их подозревают в совершении преступления, должны содержаться под стражей отдельно от других заключенных, следует из постановления Конституционного суда (КС). Наивысшая инстанция признала действующие нормы закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых» не соответствующими Конституции и поручила законодателю внести изменения.
Такое решение КС принял по итогам рассмотрения жалобы Александра Эйвазова, который работал секретарем в Октябрьском райсуде Санкт-Петербурга. В 2017 г. в отношении него было возбуждено уголовное дело за воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения (ст. 294 УК РФ). Изначально суд вынес Эйвазову обвинительный приговор, но потом в апелляции бывший секретарь суда был оправдан. Эйвазов, полагая, в частности, что он, как бывший работник суда, должен был содержаться не в общей камере, а в той, что предназначена для лиц, связанных с судебной системой и правоохранительной деятельностью, обратился в суд для взыскания компенсации за нарушение условий содержания под стражей. Но суды ему отказали, сославшись на то, что в оспариваемой норме содержится перечень лиц, отдельно содержащихся под стражей, и он не предусматривает такого требования к содержанию в СИЗО бывших работников судов.
Рассмотрев его жалобу, КС пришел к выводу, что для лиц, настоящая или прошлая профессиональная деятельность которых связана с охраной правопорядка или осуществлением правосудия в качестве судьи, в обязательном порядке предусмотрено размещение в отдельных камерах. Вместе с тем в положениях, связанных с содержанием осужденных, законодатель использует такое широкое понятие, как «работники судов», и предусматривает для них, наряду с «работниками правоохранительных органов», отдельное содержание. В оспариваемой же норме указаны конкретные профессиональные статусы и места несения службы. Такое разграничение, по мнению КС, приводит к тому, что осужденные бывшие работники аппаратов судов отбывают наказание в отдельных исправительных учреждениях, а подозреваемые с тем же профессиональным признаком содержатся в общих камерах.
КС указывает, что само совместное содержание такого работника с иными подозреваемыми и обвиняемыми может вызвать у него обоснованные опасения, поскольку это создает угрозу безопасности и неприкосновенности подозреваемых или обвиняемых работников аппаратов судов, в том числе бывших, «ведет к умалению достоинства личности, снижает гарантии защиты их прав и свобод в особых условиях содержания под стражей». Оспариваемая норма (ст. 33 закона) не соответствует Конституции, резюмировал суд. Законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование соответствующие изменения, а до тех пор заключенным под стражу работникам аппаратов судов должно обеспечиваться отдельное содержание. Решение по иску Эйвазова подлежит пересмотру.
К людям, которые работали в следствии и в судах до того, как их арестовали, другие содержащиеся в СИЗО лица относятся специфически, рассказывает член Совета по правам человека Ева Меркачева. Зачастую бывших сотрудников правоохранительных органов другие заключенные воспринимают как часть системы, «которая их и посадила». «Именно поэтому много лет назад было принято решение о том, что их должны содержать в колониях и СИЗО отдельно», – напоминает Меркачева, замечая, что это касалось прокуроров, судей, сотрудников МВД, Следственного комитета и ФСБ. Но условия содержания работников аппарата судов не были прописаны. Поэтому решение КС расставляет все «на свои места», считает правозащитник.
«Работники судебной системы – как действующие, так и бывшие – в местах содержания под стражей фактически оказываются в уязвимом положении», – соглашается руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.
КС применил принцип юридического равенства к требованиям об одинаковом регулировании однородных по юридической природе отношений: не должны дифференцироваться меры защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отмечает вице-президент Федеральной палаты адвокатов Денис Лактионов.
«Это решение имеет системное значение: оно демонстрирует, что КС остается действенным гарантом независимой судебной власти, независимо от его статуса в процессе – обвиняемого, подозреваемого или осужденного», – резюмировал Брикульский.