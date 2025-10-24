Конституционный суд: судейские работники должны содержаться в СИЗО отдельно

Такое решение КС принял по итогам рассмотрения жалобы Александра Эйвазова, который работал секретарем в Октябрьском райсуде Санкт-Петербурга. В 2017 г. в отношении него было возбуждено уголовное дело за воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения (ст. 294 УК РФ). Изначально суд вынес Эйвазову обвинительный приговор, но потом в апелляции бывший секретарь суда был оправдан. Эйвазов, полагая, в частности, что он, как бывший работник суда, должен был содержаться не в общей камере, а в той, что предназначена для лиц, связанных с судебной системой и правоохранительной деятельностью, обратился в суд для взыскания компенсации за нарушение условий содержания под стражей. Но суды ему отказали, сославшись на то, что в оспариваемой норме содержится перечень лиц, отдельно содержащихся под стражей, и он не предусматривает такого требования к содержанию в СИЗО бывших работников судов.