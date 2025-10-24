Минюст включил проект «Сердитая Чувашия» в реестр иноагентов

Минюст включил проект «Сердитая Чувашия» в реестр иноагентовТакже в него вошли журналистки Ирина Новик и Нино Росебашвили
Министерство юстиции РФ обновило 24 октября реестр иноагентов, в него был включен проект «Сердитая Чувашия».
Также статус иноагента присвоен журналисткам Нино Росебашвили и Ирине Кузьмичевой (Ирина Новик), востоковеду Руслану Сулейманову, блогеру Дмитрию Чернышевскому («Савромат») и проекту «Усть-Кут24».
Как отмечается в релизе, основатель «Сердитая Чувашия» был уже ранее внесен в реестр иноагентов. Сам проект распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти России, выступал против специальной военной операции на Украине.
Другие лица и организации, включенные в список иноагентов в пятницу, также были уличены в распространении фейков о российских властях и вооруженных силах страны, также выступали против спецоперации.