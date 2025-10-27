Сумма наложенных судами штрафов за пьяное вождение без прав удвоилась

Рост суммы наложенных штрафов связан с увеличением размера наказания за вождение в нетрезвом виде, считает создатель общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке Валентин Ильинов. При этом, по словам эксперта, к нарушителям, которые садятся за руль в нетрезвом виде без прав, чаще всего применяют административный арест. С этим соглашается автоюрист Лев Воропаев: «Основное наказание – арест. Штраф – исключение», – продолжает он. К гражданам, к которым в качестве наказания можно применить только штраф, относятся беременные женщины; женщины, имеющие детей до 14 лет либо детей-инвалидов; мужчины – одинокие родители, которые имеют детей до 14 лет либо детей-инвалидов; подростки до 18 лет; военнослужащие; граждане, призванные на военные сборы, а также имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета России, МВД, ФСИН, Росгвардии и др., говорит Воропаев.