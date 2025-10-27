Сумма наложенных судами штрафов за пьяное вождение без прав удвоилась

Сумма наложенных судами штрафов за пьяное вождение без прав удвоиласьЭксперты связывают это с ростом размера штрафа и увеличением числа нарушителей – владельцев мощных электросамокатов
За первые шесть месяцев 2025 г. российские суды назначили штрафы на сумму около 232 млн руб. за вождение в нетрезвом виде без водительских прав или после их лишения (ст. 12.8 ч. 3 КоАП). Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали «Ведомости» на основе статистики судебного департамента при Верховном суде (ВС). В 2024 г. сумма штрафов по этой статье составила 105,4 млн руб.
Количество административных исков, которые поступили в суды по той же статье (ст. 12.8 ч. 3 КоАП), тоже выросло, но не так значительно. За первое полугодие 2025 г. их было 25 979, что на 7,5% больше аналогичного периода прошлого года.
Наказания за вождение в нетрезвом виде предусматриваются тремя частями ст. 12.8 КоАП. С 1 января 2025 г. размер штрафа по всем частям этой статьи был увеличен в 1,5 раза: с 30 000 до 45 000 руб.
Социальный портрет пьяного водителя в России
За управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 12.8 ч. 1 КоАП) помимо штрафа в размере 45 000 руб. водителя лишают прав на срок от полутора до двух лет. Такие же санкции назначаются за передачу управления пьяному водителю (ст. 12.8 ч. 2 КоАП). Если за руль в состоянии опьянения садится человек, не имеющий водительских прав, ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток, а при невозможности его применения – штраф 45 000 руб. (ст. 12.8 ч. 3 КоАП).
Согласно статистике судебного департамента при ВС, за вождение в состоянии опьянения (ст. 12.8 ч. 1 КоАП) в первом полугодии 2025 г. суды назначили штрафов на 2,8 млрд руб. – в 1,3 раза больше, чем годом ранее (почти 2,2 млрд руб.). За передачу управления нетрезвому водителю (ст. 12.8 ч. 2 КоАП) сумма штрафов выросла до 52,9 млн руб. против 35,9 млн в первом полугодии 2024 г., т. е. почти в 1,5 раза.
Рост суммы наложенных штрафов связан с увеличением размера наказания за вождение в нетрезвом виде, считает создатель общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке Валентин Ильинов. При этом, по словам эксперта, к нарушителям, которые садятся за руль в нетрезвом виде без прав, чаще всего применяют административный арест. С этим соглашается автоюрист Лев Воропаев: «Основное наказание – арест. Штраф – исключение», – продолжает он. К гражданам, к которым в качестве наказания можно применить только штраф, относятся беременные женщины; женщины, имеющие детей до 14 лет либо детей-инвалидов; мужчины – одинокие родители, которые имеют детей до 14 лет либо детей-инвалидов; подростки до 18 лет; военнослужащие; граждане, призванные на военные сборы, а также имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета России, МВД, ФСИН, Росгвардии и др., говорит Воропаев.
Под категорию тех, кого в основном штрафуют за 12.8 ч. 3 КоАП, могут подпадать владельцы частных электросамокатов, которые являются транспортным средством, заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. На электросамокаты с мощностью двигателя более 250 Вт в России необходимо получать права. «У самокатчиков есть такая история: они могут в бар зайти выпить, а затем поехать», – говорит эксперт. Также, по его словам, к наиболее частым нарушителям относятся молодые водители, которые только недавно купили машину.
В подготовке статьи принимал участие Георгий Недогибченко