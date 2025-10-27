Почти каждая вторая закупка жилья для сирот в 2025 году не состоялась

В исследовании говорится, что с момента начала наблюдения – с 2020 г. – это первый случай, когда число успешно завершенных торгов по приобретению квартир для детей-сирот превысило количество процедур, так и не нашедших поставщиков. Так, в 2020 г. за девять месяцев соотношение было 43% к 57% в пользу неудачных процедур, в 2021 г. – 29% к 71%, в 2022 г. – 35% к 65%, в 2023 г. – 44% к 56%, в 2024 г. – 48% к 52%.