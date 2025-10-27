Почти каждая вторая закупка жилья для сирот в 2025 году не состоялась

Почти каждая вторая закупка жилья для сирот в 2025 году не состояласьЭксперты считают, что проблема связана с устаревшими методами ценообразования и нехваткой средств
В России с января по сентябрь завершилось 24 217 различных конкурсных процедур по покупке жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Только 12 481 из них, или 52%, была результативной – состоялась или победителем был признан единственный участник. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса «Контур.Закупки», с которым ознакомились «Ведомости». Эксперты проанализировали конкурсные процедуры на основе информации из Единой информационной системы в сфере госзакупок. На оставшиеся 11 736, или 48%, конкурсных процедур ни один из потенциальных поставщиков не был допущен до торгов или никто не подал заявок.
Жилье для детей-сирот предоставляется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», рассказал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Средства по ней распределяются в виде субсидий регионам. При этом недостаток или отсутствие бюджетных средств не может быть основанием для отказа сиротам в предоставлении жилья, подчеркнул Сергеев.
В исследовании говорится, что с момента начала наблюдения – с 2020 г. – это первый случай, когда число успешно завершенных торгов по приобретению квартир для детей-сирот превысило количество процедур, так и не нашедших поставщиков. Так, в 2020 г. за девять месяцев соотношение было 43% к 57% в пользу неудачных процедур, в 2021 г. – 29% к 71%, в 2022 г. – 35% к 65%, в 2023 г. – 44% к 56%, в 2024 г. – 48% к 52%.
Аналитики отмечают, что одна из ключевых проблем для конкурсных процедур по приобретению квартир для детей-сирот – это начальная максимальная цена (НМЦ), по которой объявляются торги. По их словам, она не соответствует реальной рыночной ситуации. Средняя НМЦ в 2025 г. на торгах по квартирам для детей-сирот составила 3,94 млн руб., указано в исследовании. При этом средняя НМЦ торгов, которые в итоге так и не нашли поставщиков, еще ниже – 3,56 млн руб.
Жилищные сертификаты для сирот
В исследовании также говорится, что за девять месяцев 2025 г. максимальная цена, по которой проводились торги, выросла на 16% по сравнению с тем же периодом 2024 г., при этом общее количество торгов снизилось на 14,7%. Рост НМЦ позволил увеличить число успешных торгов, а их доля превысила 50, но значительная часть лотов по-прежнему остается невостребованной, сказано в нем.
НМЦ контракта на закупку жилья для детей-сирот формируется по общим правилам, установленным законом о контрактной системе, говорит Сергеев. Обычно для этого используется метод сопоставимых рыночных цен – заказчик запрашивает данные о стоимости аналогичных квартир на рынке. «Однако такой подход допускает элемент субъективности: заказчик может выбрать несопоставимые объекты или допустить ошибки при формировании выборки, что способно повлиять на обоснованность цены», – добавил он.
Органы власти в регионах сталкиваются с ограничениями по бюджету на закупку жилья для сирот, указал адвокат, управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Чтобы установить НМЦ на уровне реальной рыночной цены, требуется резкое повышение бюджетных ассигнований, что не всегда возможно, продолжает он. Текущая утвержденная методика расчета НМЦ основана на анализе старых данных, официальных статистических показателей или нормативной стоимости 1 кв. м, которые «не успевают за стремительным ростом цен на рынке недвижимости», предполагает эксперт.
340 055
Егулемов считает, что учитывать рыночную динамику цен мешает сама система госзакупок. Она требует обоснования начальной цены контракта, ограничивает свободу заказчика в произвольном изменении цены, направлена на предотвращение коррупции и недобросовестных действий, что иногда приводит к излишней жесткости правил. Попытка повысить НМЦ уже в ходе процедуры сопряжена с высокими правовыми рисками: закупку могут признать необоснованной, а должностных лиц заказчика привлечь к ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе, добавил он.
Как правило, обращения по этому вопросу касаются случаев, когда жилье для детей-сирот либо не предоставляется вовремя, либо не соответствует требованиям, отмечает глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Например, это случается, когда выдача жилья затягивается или оно непригодно для проживания. «Наша задача – обеспечить [условия], чтобы предусмотренные в бюджете средства направлялись на решение этих проблем. Эта работа ведется на регулярной, ежегодной, основе», – указал Нилов. В 2025 г. для приобретения жилья для детей-сирот по профильной госпрограмме выделялось 10 млрд руб., аналогичная сумма запланирована в 2026–2028 гг. ежегодно.
«Ведомости» направили запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.