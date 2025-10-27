Суды оштрафовали компании РФ на 1,6 млрд рублей за незаконный труд мигрантов

На практике подход к выявлению правонарушений не изменился: фиксация их органами полиции (в большинстве случаев), а далее документарная проверка и рассмотрение дела об административном правонарушении, рассказала «Ведомостям» руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Она считает, что в будущем количество нарушений не должно расти: многие организации осознали, что нарушение миграционного законодательства несет огромные риски – как административные, так и уголовные. На практике наиболее частым запросом от предпринимателей является запрос на консультирование по законному привлечению к труду иностранного гражданина, добавила Минушкина.