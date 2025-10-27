Суды оштрафовали компании РФ на 1,6 млрд рублей за незаконный труд мигрантов

Суды оштрафовали компании РФ на 1,6 млрд рублей за незаконный труд мигрантовПодход к выявлению правонарушений не изменился, но организации осознали риски их последствий
Российские суды за первую половину 2025 г. наложили штрафы на сумму более 1,6 млрд руб. за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности, нарушение правил их занятости на торговых объектах и несоблюдение ограничений по отдельным видам деятельности. Это следует из статистики судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомились «Ведомости». Текущая сумма в 1,6 раза больше уровня 2024 г. за аналогичный период. Тогда суды наложили штрафы на сумму около 989,8 млн руб.
«Ведомости» сравнили суммы наложенных штрафов по вынесенным постановлениям в отчетных периодах (первая инстанция). За основу брались отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за шесть месяцев 2024 г. и 2025 г. В них учитывались следующие статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП): незаконное привлечение иностранцев на работу (ст. 18.15), нарушение правил их привлечения к труду на розничных рынках (ст. 18.16) и несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (ст. 18.17). Данные по трем статьям в статистике судебного департамента суммируются.
Всего за шесть месяцев 2025 г. наказанию подверглись 9546 лиц. Среди них были юрлица – 5638, должностные лица – 373, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – 2925 и иные физлица – 610.
В 2024 г. за полгода наказанию подверглись 7118 лиц. Среди нарушителей также преобладали юрлица, но их было меньше, чем в текущем году. Структура выглядела следующим образом: 3743 юрлица, около 352 должностных лиц, 2279 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, и 744 иных физлица.
Показатель по общему количеству привлеченных лиц в текущем году в 1,3 раза больше, чем в прошлом. А привлеченных к ответственности юрлиц в текущем году в 1,5 раза больше, чем за полгода 2024 г.
За нарушение ст. 18.15–18.17 КоАП штрафы варьируются в зависимости от того, на кого они направлены. Например, для граждан они составляют от 2000 до 5000 руб., а для юрлиц могут достигать 1 млн руб. Дополнительно к этому деятельность компании может быть приостановлена на срок от 14 до 90 суток.
На практике подход к выявлению правонарушений не изменился: фиксация их органами полиции (в большинстве случаев), а далее документарная проверка и рассмотрение дела об административном правонарушении, рассказала «Ведомостям» руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Она считает, что в будущем количество нарушений не должно расти: многие организации осознали, что нарушение миграционного законодательства несет огромные риски – как административные, так и уголовные. На практике наиболее частым запросом от предпринимателей является запрос на консультирование по законному привлечению к труду иностранного гражданина, добавила Минушкина.
Противодействие нарушениям со стороны работодателей и заказчиков услуг стало частью концепции миграционной политики РФ до 2030 г. Президент Владимир Путин подписал ее в октябре этого года. В документе указано, что ответственность тех, кто принимает иностранцев на работу в России, будет повышена. На работодателей возлагаются обязанности по сопровождению процесса пребывания иностранных работников в РФ. За компаниями также усилят контроль в части соблюдения трудового законодательства.
Кроме того, работодателей намерены стимулировать к использованию организованных форм привлечения иностранной рабочей силы, что будет содействовать «сокращению нерегулируемого сегмента рынка труда», утверждается в концепции. Предлагаемые меры направлены на упорядочение миграционных потоков, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» в РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. По ее словам, определять миграционный потенциал и необходимость привлечения дополнительных ресурсов позволит цифровизация. Работодатель же должен привлекать иностранцев на работу обоснованно: аргументировать невозможность заполнения существующих вакансий за счет россиян, уточнила эксперт.
«Ведомости» направили запрос в МВД с просьбой уточнить, почему юрлиц в статистике стало больше.