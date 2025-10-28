Дольщиков привлекут для сохранения объектов культурного наследия

Правительство поддержало при условии доработки законопроект, позволяющий привлекать деньги граждан и юрлиц для реконструкции многоквартирных домов (МКД) и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к правкомиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме. Инициатива также предусматривает, что после окончания реконструкции здания, которое целиком должно принадлежать застройщику, участнику договора о долевом участии вместе со стандартным пакетом документов будет передаваться копия охранного обязательства. При этом перевод помещений в жилой фонд может быть осуществлен после работ.