С 2021 года бизнес вложил в вузы по программе «Приоритет 2030» 214 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что во время посещения вузов всегда встречается с руководителем молодежной лаборатории. «Одна из самых главных ошибок, которые я вижу, – все, кто хоть чуть-чуть нащупал какое-то интересное открытие, технологическое решение, сами пытаются довести его до промышленного образца», – говорит Чернышенко. После этого ученые бросают науку, «носятся по рынку», пытаются найти какие-то составляющие, чтобы сделать прототип, а потом предложить его кому-то. Многие спотыкаются на этапе «долины смерти» [этап между научным открытием и его коммерциализацией, когда проекту не хватает ресурсов и поддержки для перехода из лаборатории в промышленное производство]. Задача наших институтов развития – как раз в преодолении «долины смерти», подчеркнул он.