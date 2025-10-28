Газета
Главная / Общество /

С 2021 года бизнес вложил в вузы по программе «Приоритет 2030» 214 млрд рублей

Это в 1,3 раза больше госфинансирования даже с учетом средств из региональных бюджетов
Анастасия Майер
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2021–2025 гг. представители бизнеса в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» инвестировали в российские университеты 214 млрд руб. Из федерального бюджета за этот период вузы получили 144 млрд руб., из региональных – 26 млрд руб. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на конференции «Приоритет – технологическое лидерство», посвященной пятилетию программы. Таким образом, вложения бизнеса оказались в 1,3 раза больше госфинансирования, подсчитали «Ведомости».

Представитель пресс-службы Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что в проектах программы участвуют 2120 индустриальных партнеров – от госкорпораций до компаний малого и среднего бизнеса. В 2021–2025 гг. крупными партнерами по объему инвестиций в совместные с вузами проекты стали Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (1,06 млрд руб.), «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (1,05 млрд руб.), Научно-технологический центр «Газпромнефть» (почти 965 млн руб.), Агентство по технологическому развитию (643 млн руб.), Уральский завод гражданской авиации (594,2 млн руб.) и др., добавил он.

Фальков отметил, что главный результат измеряется не в рублях, в процентах трудоустройства или внедренных технологиях. По словам министра, «в университетах изменилось представление о себе, о своей роли в экономике и социальной сфере». «Это совершенно другой уровень управленческой культуры», – указал он.

Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что за последние 10 лет усиливается взаимодействие бизнеса и университетов, особенно технических. По его словам, еще с 2013 г. в стране началось создание инжиниринговых центров на базе вузов. Минобрнауки и Минпромторг к 2025 г. вложили в такие центры 10 млрд руб., при этом их выручка превысила 70 млрд руб. Сейчас в 39 регионах работает 71 инжиниринговый центр. «Вложенные средства, которые поступили со стороны государства, уже сторицей окупились. И на этом работа не завершается, движение продолжается», – добавил Мантуров.

Что такое «Приоритет 2030»

Госпрограмма «Приоритет 2030» была запущена в 2021 г., она охватывает 141 университет из 56 регионов страны. Ее цель – сформировать к 2030 г. более 100 прогрессивных современных университетов. Участники программы получают гранты на реализацию собственных программ развития. На сайте программы указано: это поддержка вузов, которые развивают передовые научные исследования, создают наукоемкие технологии и готовят специалистов для сферы исследований и разработок.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что во время посещения вузов всегда встречается с руководителем молодежной лаборатории. «Одна из самых главных ошибок, которые я вижу, – все, кто хоть чуть-чуть нащупал какое-то интересное открытие, технологическое решение, сами пытаются довести его до промышленного образца», – говорит Чернышенко. После этого ученые бросают науку, «носятся по рынку», пытаются найти какие-то составляющие, чтобы сделать прототип, а потом предложить его кому-то. Многие спотыкаются на этапе «долины смерти» [этап между научным открытием и его коммерциализацией, когда проекту не хватает ресурсов и поддержки для перехода из лаборатории в промышленное производство]. Задача наших институтов развития – как раз в преодолении «долины смерти», подчеркнул он.

Вузы – участники программы

К наиболее значимым проектам, реализованным в рамках программы, можно отнести создание радиационно-ускорительного центра, отметил руководитель дирекции проектной деятельности НИЯУ МИФИ Владимир Кислов. Там готовят студентов и аспирантов, а также ведут исследования в области ускорительной физики и технологии. Для Московского Политеха главным проектом программы стала Передовая инженерная школа технологического лидерства FDR, говорит ее директор Пабло Итурралде. Он отметил, что школу поддержали крупнейшие игроки отрасли, включая «Автотор холдинг», «Меркатор холдинг», ПАО «Камаз» и др. «С точки зрения образования начинали с элитных программ магистратуры, затем расширились до бакалавриата – теперь охватываем весь цикл подготовки инженеров», – добавил Итурралде.

«За последние годы мы видим, как вузы начали активно инвестировать время и ресурсы в разработку наукоемких продуктов, формировать исследовательские команды, ориентированные на реальный запрос бизнеса», – отметил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. С другой стороны, компании также получили импульс для взаимодействия с академическим сектором. Для бизнеса университеты становятся площадкой не только для отбора кадров, но и для генерации технологических решений, указал Илюхин. По его словам, успех программы не ограничивается столицами: есть яркие примеры в Екатеринбурге, Томске, Казани, Новосибирске, где университеты работают в тесной связке с промышленными предприятиями, IT-компаниями, инжиниринговыми бюро, заключил он.

Программа «Приоритет 2030» помогла вузам и бизнесу найти точки соприкосновения, соглашается профессор Финансового университета Александр Сафонов. Это касается разработок технологий и опытных образцов для различных направлений, уточнил он. «Ее болевой точкой остается требование компаний предоставлять им не патенты или образцы, а уже подготовленные к серийному производству технические решения и изделия, т. е. бизнес старается перекладывать на государство расходы по внедрению результатов научных разработок в практику», – пояснил Сафонов. В большинстве стран, где новые технологии рассматриваются как конкурентные преимущества, компании имеют собственные научно-прикладные центры. По его словам, они осуществляют подготовку результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в производство. Важно формировать культуру бизнеса по более активному участию в жизни университетов и научно-исследовательских центров, заключил профессор.

