С 2021 года бизнес вложил в вузы по программе «Приоритет 2030» 214 млрд рублей

С 2021 года бизнес вложил в вузы по программе «Приоритет 2030» 214 млрд рублейЭто в 1,3 раза больше госфинансирования даже с учетом средств из региональных бюджетов
В 2021–2025 гг. представители бизнеса в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» инвестировали в российские университеты 214 млрд руб. Из федерального бюджета за этот период вузы получили 144 млрд руб., из региональных – 26 млрд руб. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на конференции «Приоритет – технологическое лидерство», посвященной пятилетию программы. Таким образом, вложения бизнеса оказались в 1,3 раза больше госфинансирования, подсчитали «Ведомости».
Представитель пресс-службы Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что в проектах программы участвуют 2120 индустриальных партнеров – от госкорпораций до компаний малого и среднего бизнеса. В 2021–2025 гг. крупными партнерами по объему инвестиций в совместные с вузами проекты стали Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (1,06 млрд руб.), «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (1,05 млрд руб.), Научно-технологический центр «Газпромнефть» (почти 965 млн руб.), Агентство по технологическому развитию (643 млн руб.), Уральский завод гражданской авиации (594,2 млн руб.) и др., добавил он.
Фальков отметил, что главный результат измеряется не в рублях, в процентах трудоустройства или внедренных технологиях. По словам министра, «в университетах изменилось представление о себе, о своей роли в экономике и социальной сфере». «Это совершенно другой уровень управленческой культуры», – указал он.
Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что за последние 10 лет усиливается взаимодействие бизнеса и университетов, особенно технических. По его словам, еще с 2013 г. в стране началось создание инжиниринговых центров на базе вузов. Минобрнауки и Минпромторг к 2025 г. вложили в такие центры 10 млрд руб., при этом их выручка превысила 70 млрд руб. Сейчас в 39 регионах работает 71 инжиниринговый центр. «Вложенные средства, которые поступили со стороны государства, уже сторицей окупились. И на этом работа не завершается, движение продолжается», – добавил Мантуров.
Что такое «Приоритет 2030»
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что во время посещения вузов всегда встречается с руководителем молодежной лаборатории. «Одна из самых главных ошибок, которые я вижу, – все, кто хоть чуть-чуть нащупал какое-то интересное открытие, технологическое решение, сами пытаются довести его до промышленного образца», – говорит Чернышенко. После этого ученые бросают науку, «носятся по рынку», пытаются найти какие-то составляющие, чтобы сделать прототип, а потом предложить его кому-то. Многие спотыкаются на этапе «долины смерти» [этап между научным открытием и его коммерциализацией, когда проекту не хватает ресурсов и поддержки для перехода из лаборатории в промышленное производство]. Задача наших институтов развития – как раз в преодолении «долины смерти», подчеркнул он.
Вузы – участники программы
«За последние годы мы видим, как вузы начали активно инвестировать время и ресурсы в разработку наукоемких продуктов, формировать исследовательские команды, ориентированные на реальный запрос бизнеса», – отметил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. С другой стороны, компании также получили импульс для взаимодействия с академическим сектором. Для бизнеса университеты становятся площадкой не только для отбора кадров, но и для генерации технологических решений, указал Илюхин. По его словам, успех программы не ограничивается столицами: есть яркие примеры в Екатеринбурге, Томске, Казани, Новосибирске, где университеты работают в тесной связке с промышленными предприятиями, IT-компаниями, инжиниринговыми бюро, заключил он.
Программа «Приоритет 2030» помогла вузам и бизнесу найти точки соприкосновения, соглашается профессор Финансового университета Александр Сафонов. Это касается разработок технологий и опытных образцов для различных направлений, уточнил он. «Ее болевой точкой остается требование компаний предоставлять им не патенты или образцы, а уже подготовленные к серийному производству технические решения и изделия, т. е. бизнес старается перекладывать на государство расходы по внедрению результатов научных разработок в практику», – пояснил Сафонов. В большинстве стран, где новые технологии рассматриваются как конкурентные преимущества, компании имеют собственные научно-прикладные центры. По его словам, они осуществляют подготовку результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в производство. Важно формировать культуру бизнеса по более активному участию в жизни университетов и научно-исследовательских центров, заключил профессор.