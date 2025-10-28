Некоторым выпускникам медвузов смягчат условия трехлетней отработки

Некоторым выпускникам медвузов смягчат условия трехлетней отработкиПеречень прикладных направлений подготовки, для которых она останется обязательной, определит Минздрав
Выпускникам медвузов, завершившим обучение по некоторым специальностям, смягчат правила обязательной отработки под руководством наставника в больницах, оказывающих медпомощь в рамках системы ОМС. Это следует из поправок Минздрава, подготовленных ко второму чтению законопроекта о закреплении кадров в системе здравоохранения. Предлагаемые изменения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Как следует из проекта поправок, Минздрав установит перечень направлений подготовки, после завершения обучения по которым на выпускников будет распространяться система наставничества. Его сроки будут определяться в зависимости от специальности и/или места нахождения клиники.
В исходной версии проекта, принятого 8 октября Госдумой в первом чтении, условие об обязательной трехлетней отработке под руководством наставника затрагивало всех выпускников вузов и колледжей, получивших медицинское и фармацевтическое образование и прошедших первичную аккредитацию.
Как пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава, определение министерством специальностей, на которые распространяется наставничество, а также его сроки, позволят более гибко выстроить систему подготовки медицинских кадров для системы здравоохранения.
«Такой перечень может формироваться в зависимости от получаемой квалификации специалиста и в первую очередь может включать прикладные специальности, работа по которым предполагает выполнение манипуляций, мануальные навыки, строгое соблюдение порядков оказания медицинской помощи. При этом срок наставничества не может превышать три года», – добавил он.
В период наставничества (положение о котором тоже установит Минздрав) выпускники должны будут трудоустроиться в организации, закрепленные в целевом договоре, или в те, которые предоставляют медпомощь по программе госгарантий. Это могут быть как государственные больницы, так и частные клиники, принимающие пациентов по полисам ОМС. После завершения периода выпускники медвузов смогут проходить периодическую аккредитацию специалиста, сказано в поправках.
Исходя из буквального толкования предлагаемых изменений, система наставничества будет распространяться на выпускников не всех специальностей, сказал «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов.
Какие законы изменятся
Выпускники, чьи специальности не войдут в перечень Минздрава (т. е. в отношении которых наставничество не установлено) будут проходить периодическую аккредитацию по общему сроку, следует из проектной документации. Министерство здравоохранения также будет утверждать квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам, говорится там же.
Среди специальностей, для выпускников которых Минздрав может смягчить условия трехлетней отработки в больницах под руководством наставников, может оказаться стоматология, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его мнению, большинство молодых специалистов-стоматологов и так приходят работать в государственные клиники, чтобы получить опыт и в дальнейшем принять решение о собственной практике.
Цель законопроекта – преодолеть кадровый дефицит в системе здравоохранения. По данным Счетной палаты, по итогам 2024 г. в первичном звене (поликлиники, фельдшерские и акушерские пункты) не хватало 23 000 медработников, дефицит среднего персонала оценивался в 75 000 человек. Порядка 35% выпускников медвузов и 40% выпускников медколледжей ежегодно отказываются от работы в государственных клиниках, заявила 7 октября в Думе замглавы Минздрава Татьяна Семенова.
При этом, как отметил Сафонов, в Минздраве понимают, что рынок труда подвижен и что не всех специалистов надо готовить в рамках госзаказа. Сейчас предусмотреть, как будет разворачиваться кадровый дефицит, сложно, добавил он. «Мы переживали периоды, когда из-за оттока населения закрывались районные больницы. Или, наоборот, происходило расширение какого-то города и молодые ребята шли работать в медучреждения», – привел пример он.
Как ранее отмечал директор Центра изучения проблем финансирования, организации и межтерриториальных отношений в здравоохранении Финансового университета Андрей Рагозин, отработка необходимого стажа в клиниках, работающих по ОМС, предоставляет широкие возможности для трудоустройства в медорганизациях больших городов. Однако это не решает проблему нехватки кадров в сельской местности, малых городах и депрессивных регионах, считает он.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение поправок к законопроекту.