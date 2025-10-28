Некоторым выпускникам медвузов смягчат условия трехлетней отработки

В период наставничества (положение о котором тоже установит Минздрав) выпускники должны будут трудоустроиться в организации, закрепленные в целевом договоре, или в те, которые предоставляют медпомощь по программе госгарантий. Это могут быть как государственные больницы, так и частные клиники, принимающие пациентов по полисам ОМС. После завершения периода выпускники медвузов смогут проходить периодическую аккредитацию специалиста, сказано в поправках.