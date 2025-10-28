Суд приговорил основателя ChronoРay Врублевского к 10 годам колонии

Но никто из подсудимых вину не признал. Врублевский утверждал, что ChronoРay выступала лишь как процессинговый центр, а «Вангуд» являлась одним из многочисленных клиентов, за деятельность которых платежная система не несла ответственности. Он настаивал, что уголовное дело было построено на предположениях и что доказательств его участия в мошеннической схеме не представлено. Главный фигурант также заявлял, что стал жертвой мести со стороны окружения бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, осужденного на 22 года по делу о госизмене. В частности, Врублевский давал против него показания в суде. По версии бизнесмена, сотрудник ФСБ впоследствии передал ложные сведения о якобы незаконной деятельности ChronoРay. Адвокат фигуранта Кирилл Мариненко в ходе прений заявлял, что часть ущерба была возмещена еще до возбуждения дела, и указывал на отсутствие документов и технических заключений, которые подтверждали бы организационную роль Врублевского. С последним словом Врублевский в суде выступил еще в феврале этого года, но вынесение приговора беспрецедентно затянулось более чем на полгода. По одной из версий, распространяемых в СМИ, суд не мог огласить приговор из-за угрозы жизни судьи Сыровой. Это произошло после того, как ей якобы поступило письмо от брата Врублевского, в котором говорилось, что обвиняемый, находясь в СИЗО, мог вступить в сговор с криминальными элементами с целью «организации заказного убийства» федеральной судьи, рассказывал Мариненко. После этого Сыровой предоставили госзащиту. Врублевский и его защита заявляли, что процесс затягивается безосновательно, и всячески опровергали версию с организацией покушения. «Моему подзащитному на каждом продлении ареста приходилось повторять: «Ваша честь, я вас не заказывал», – делился адвокат. По мнению защитника, этот приговор вынесен незаконно и необоснованно. Мариненко считает, что преступления, в совершении которых фигуранты были признаны виновными, были квалифицированы некорректно. Приговор будет обжалован.