Суд приговорил основателя ChronoРay Врублевского к 10 годам колонии

Суд приговорил основателя ChronoРay Врублевского к 10 годам колонииПредприниматель настаивал на своей невиновности и намерен добиваться пересмотра дела
Хамовнический суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении основателя платежной системы ChronoРay Павла Врублевского по делу о хищении средств клиентов Сбербанка на сумму 535 000 руб., отмывании денег, а также изготовлении поддельных платежек для перевода 424,2 млн руб. Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб.
Платежный сервис ChronoPay был запущен российским предпринимателем Врублевским в 2005 г. Сама компания со штаб-квартирой в Амстердаме специализируется на приеме и обработке платежей по банковским картам и другим платежным инструментам через интернет. Сервис выступает посредником между банками-эквайерами и интернет-магазинами, обеспечивая онлайн-платежи. В 2014 г. согласно рейтингу «20 самых дорогих компаний рунета», составленному изданием Forbes, 25% компаний пользовались услугами ChronoPay. После начала второго уголовного преследования основателя, в 2023 г. одноименное российское юрлицо «Хронопэй» было ликвидировано.
Сам Врублевский активно участвовал в развитии электронной коммерции в России, возглавлял комиссии при Национальной ассоциации участников электронной торговли и выступал за сохранение коллективного управления авторскими правами в интернете. ChronoPay поддерживала спортивные проекты, в частности спонсировала Лигу ВТБ и Российскую баскетбольную лигу. В разные годы Врублевский занимал руководящие должности в организациях по борьбе со спамом и взаимодействию с криптосистемами. Впервые Врублевский был осужден в 2013 г. на 2,5 года за хакерскую атаку на сервис «Ассист». По версии следствия, бизнесмен таким образом добивался разрыва контракта между «Аэрофлотом» и ООО «Ассист», рассчитывая вывести на рынок ChronoPay как основного партнера авиаперевозчика.
В этот раз на скамье подсудимых вместе с Врублевским оказались его бывший подчиненный Алексей Беляев, программист-фрилансер Матвей Ведяшкин, а также «фактический руководитель» ООО «Вангуд» (клиент ChronoРay) Анна Акимова. В зависимости от роли и участия фигурантов суд признал их виновными в мошенничестве в составе организованной группы, краже, легализации преступных доходов и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ). Подсудимые получили реальные сроки – от четырех до восьми лет лишения свободы. Акимова и Ведяшкин, находившиеся под домашним арестом и подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда. Также приговором суда удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 187 737 руб. Защита заявила, что намерена обжаловать приговор.
На рассмотрение дела по существу судье Марине Сыровой потребовалось два года. По версии следствия, фигуранты создали в интернете несколько одностраничных сайтов, где за небольшое вознаграждение предлагали пользователям принять участие в различных опросах, викторинах, лотереях и т. д. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт у посетителей списывались средства. Как указывало следствие, в основании платежа содержалась информация об интернет-ресурсе king-donate.com, созданном Ведяшкиным. Этот интернет-домен принадлежал «Вангуд» и был интегрирован в платежную систему ChronoРay, и именно через него похищенные у клиентов средства поступали на расчетные счета компании. Деньги поступали на основании ложных электронных сообщений, сформированных процессинговым программным обеспечением «Хронопэй Восток» об оплате товаров и услуг. Всего, как оценило следствие, в 2019–2020 гг. фигуранты таким образом нелегально перевели 424,2 млн руб.
Но никто из подсудимых вину не признал. Врублевский утверждал, что ChronoРay выступала лишь как процессинговый центр, а «Вангуд» являлась одним из многочисленных клиентов, за деятельность которых платежная система не несла ответственности. Он настаивал, что уголовное дело было построено на предположениях и что доказательств его участия в мошеннической схеме не представлено. Главный фигурант также заявлял, что стал жертвой мести со стороны окружения бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, осужденного на 22 года по делу о госизмене. В частности, Врублевский давал против него показания в суде. По версии бизнесмена, сотрудник ФСБ впоследствии передал ложные сведения о якобы незаконной деятельности ChronoРay. Адвокат фигуранта Кирилл Мариненко в ходе прений заявлял, что часть ущерба была возмещена еще до возбуждения дела, и указывал на отсутствие документов и технических заключений, которые подтверждали бы организационную роль Врублевского. С последним словом Врублевский в суде выступил еще в феврале этого года, но вынесение приговора беспрецедентно затянулось более чем на полгода. По одной из версий, распространяемых в СМИ, суд не мог огласить приговор из-за угрозы жизни судьи Сыровой. Это произошло после того, как ей якобы поступило письмо от брата Врублевского, в котором говорилось, что обвиняемый, находясь в СИЗО, мог вступить в сговор с криминальными элементами с целью «организации заказного убийства» федеральной судьи, рассказывал Мариненко. После этого Сыровой предоставили госзащиту. Врублевский и его защита заявляли, что процесс затягивается безосновательно, и всячески опровергали версию с организацией покушения. «Моему подзащитному на каждом продлении ареста приходилось повторять: «Ваша честь, я вас не заказывал», – делился адвокат. По мнению защитника, этот приговор вынесен незаконно и необоснованно. Мариненко считает, что преступления, в совершении которых фигуранты были признаны виновными, были квалифицированы некорректно. Приговор будет обжалован.