В Верховном суде начались кадровые перестановки

Оптимизация состава коллегий происходит на фоне недавней смены руководства ВС и антикоррупционного иска к одному из судей высшей инстанции, уверен юрист «Митры» Сурхо Токаев. Кроме того, продолжил эксперт, подобные решения могут быть связаны с поступлением новых кадров и необходимостью усиления отдельных направлений правоприменения, в том числе за счет универсального опыта судей экономической коллегии. Он также обратил внимание на динамику нагрузки в ВС. По его словам, за первую половину 2025 г. в экономическую коллегию поступило вдвое меньше жалоб по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, что может быть связано с увеличением размеров госпошлин на обращение в ВС.