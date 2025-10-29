В Верховном суде начались кадровые перестановки

В Верховном суде начались кадровые перестановкиПервый пленум под председательством Краснова избрал нового секретаря и оптимизировал коллегию по экономическим спорам
Верховный суд (ВС) 28 октября провел первый пленум под председательством Игоря Краснова. Первым пунктом повестки стало избрание судьи ВС Олега Зателепина секретарем пленума. Должность оставалась вакантной после ухода Виктора Момотова. Бывший глава Совета судей и судья ВС покинул пост на фоне антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры (суд в октябре удовлетворил требования надзорного ведомства).
Профессор Зателепин – военный юрист, в 2004 г. начал работу в ВС с аппарата Военной коллегии. В 2013 г. стал судьей ВС, затем вошел в состав коллегии уголовной. С 2016 г. – член, а затем заместитель председателя Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Еще одним решением пленума был сокращен численный состав Судебной коллегии по экономическим спорам: из 21 судьи 5 перешли на работу в коллегию по административным делам (Денис Капкаев, Галина Кирейкова, Екатерина Корнелюк, Анатолий Першутов и Наталья Чучунова), а судья Галина Попова – в коллегию по гражданским делам.
Оптимизация состава коллегий происходит на фоне недавней смены руководства ВС и антикоррупционного иска к одному из судей высшей инстанции, уверен юрист «Митры» Сурхо Токаев. Кроме того, продолжил эксперт, подобные решения могут быть связаны с поступлением новых кадров и необходимостью усиления отдельных направлений правоприменения, в том числе за счет универсального опыта судей экономической коллегии. Он также обратил внимание на динамику нагрузки в ВС. По его словам, за первую половину 2025 г. в экономическую коллегию поступило вдвое меньше жалоб по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, что может быть связано с увеличением размеров госпошлин на обращение в ВС.
Официальные данные действительно подтверждают двукратное снижение количества жалоб в Судебную коллегию по экономическим спорам в первой половине 2025 г., зафиксировано 178 заседаний против 252 годом ранее, соглашается арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. Она отметила, что трое из переведенных судей ранее специализировались на делах о банкротстве, которые относятся к числу наиболее сложных и часто требуют разъяснений со стороны высшей инстанции.
Особое внимание со стороны нового руководства ВС к защите прав граждан и социальной тематике отмечал ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, комментируя «Ведомостям» решения суда.
Также на пленуме был сокращен состав Научно-консультативного совета, ученым секретарем которого стал Зателепин, а председателем – Краснов. Из состава различных секций совета исключены 19 специалистов и ученых-правоведов. Решение было обосновано обновлением экспертного корпуса и корректировкой направлений научного сопровождения правоприменительной практики.
А в помощь коллегам из Чечни ВС принял решение внести в Госдуму законопроект об учреждении в Грозном Путинского районного суда. Новый внутригородской район был выделен из территории Шейх-Мансуровского района в 2024 г. Учреждение суда потребовалось для разгрузки действующих районных судов города и обеспечения доступности правосудия для жителей новой административной единицы.