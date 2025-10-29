Перечень национальных медицинских исследовательских центров могут расширить

В законопроекте говорится, что порядок присвоения и прекращения статуса НМИЦ будет определять правительство. Для отбора организаций, которые претендуют на этот статус, кабмин утвердит критерии соответствия. Государственные организации, уже имеющие статус НМИЦ на 1 января 2025 г., сохранят его в течение шести месяцев после вступления закона в силу или до принятия правительством решения о присвоении им нового статуса. Управляющий партнер Key Consulting Group адвокат Вадим Егулемов отметил, что сейчас статус НМИЦ не закреплен на уровне закона, а присваивается на основании актов правительства.