Перечень национальных медицинских исследовательских центров могут расширить

Перечень национальных медицинских исследовательских центров могут расширитьВ него могут войти медицинские организации, которые подведомственны не только Минздраву
Министерство здравоохранения предложило закрепить статус национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) в законе об основах охраны здоровья граждан в РФ. Перечень организаций, которые могут на него претендовать, будет пересмотрен и расширен. Такую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – в правительстве, второй – близкий к комиссии.
В законопроекте говорится, что порядок присвоения и прекращения статуса НМИЦ будет определять правительство. Для отбора организаций, которые претендуют на этот статус, кабмин утвердит критерии соответствия. Государственные организации, уже имеющие статус НМИЦ на 1 января 2025 г., сохранят его в течение шести месяцев после вступления закона в силу или до принятия правительством решения о присвоении им нового статуса. Управляющий партнер Key Consulting Group адвокат Вадим Егулемов отметил, что сейчас статус НМИЦ не закреплен на уровне закона, а присваивается на основании актов правительства.
Согласно приказу Минздрава «О сети национальных медицинских исследовательских центров», в России действует 38 НМИЦ. Туда включены такие организации, как НМИЦ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр», Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова и др.
Главное условие для получения организациями статуса НМИЦ – их основными направлениями деятельности должны быть научные и научно-технические исследования в сфере здравоохранения, указано в законопроекте. Одной из основных функций НМИЦ станет методическое сопровождение медицинских организаций регионального уровня. Это позволит выстроить единую систему взаимодействия и повысить качество медицинской помощи, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В рамках этой работы центры смогут, например, внедрять новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, анализировать перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Они будут собирать и анализировать информацию о назначении и применении лекарственных средств вне зарегистрированных показаний, а также о применении незарегистрированных препаратов и медицинских изделий.
В законопроекте также говорится, что НМИЦ будут рассчитывать текущую и прогнозную потребность в лекарственных препаратах, используемых в государственных программах, с учетом стандартов и клинических рекомендаций. Эти данные позволят формировать запрос на разработку новых лекарств и медицинских изделий, в том числе в рамках программы импортозамещения, указано в тексте инициативы.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что финансирование НМИЦ будет осуществляться за счет федерального бюджета, если организация подведомственна органу власти на этом уровне, – министерству, службе, агентству. Если учреждение подчиняется органам власти региона, его будут финансировать из регионального бюджета, добавил он.
Средства на работу НМИЦ заложены в федеральном проекте «Развитие федеральных медицинских организаций, включая сеть национальных исследовательских центров», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», указано в финансово-экономическом обосновании к проекту. На развитие сети НМИЦ и организационно-методическую поддержку медицинских организаций регионов в бюджете проектов на 2025–2030 гг. совокупно заложено около 26,5 млрд руб., на проведение консультаций и консилиумов экспертного уровня с использованием телемедицинских технологий – 9,37 млрд руб. Законопроект в случае принятия вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
Статус НМИЦ уже был закреплен в отдельном приказе Минздрава от 2021 г., напомнил профессор Финансового университета Александр Сафонов. В нем содержится общее упоминание, что на статус НМИЦ может претендовать организация, которая занимается научной или научно-технической деятельностью и подведомственна Минздраву.
Какие еще функции будут у НМИЦ
В законопроекте, одобренном правкомиссией, на этот статус претендовать могут организации, которые подведомственны федеральным и региональным органам власти. «Федеральным органам власти подведомственны, например, вузы с медицинскими факультетами – МГУ, РУДН и др., региональным – областные клиники», – пояснил он. Сейчас статус НМИЦ предоставлен в основном научно-исследовательским организациям, которые и ранее занимались фундаментальными и прикладными исследованиями, продолжил Сафонов. «Возможно, после принятия закона появится возможность присваивать его коммерческим организациям, которые занимаются медицинской деятельностью и имеют у себя специализированные центры, например, в области фармацевтики», – добавил он.
Груздев, в свою очередь, отметил, что законопроект нацелен на формирование сети «медицинских флагманов» в России, а также на утверждение официального статуса для ведущих медицинских и научных учреждений страны. Это существенно повысит их эффективность и выведет российское здравоохранение на новый уровень, считает он.
«Законопроект знаменует переход от фрагментарной поддержки к системному государственному обеспечению научной деятельности в ведущих медицинских центрах страны», – подытожил Егулемов.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав о том, какие новые обязательства и стандарты появятся у организаций, которые получат статус НМИЦ после вступления законопроекта в силу. А также в НМИЦ радиологии, НМИЦ гематологии, НМИЦ эндокринологии, НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова и НМИЦ терапии и профилактической медицины, чтобы узнать, как нововведения могут повлиять их работу.
В подготовке материала принимала участие Анна Киселева