Введение «адвокатской монополии» будет заторможено

Введение «адвокатской монополии» будет заторможеноУ готовящегося к внесению проекта о судебном представительстве оказалось много оппонентов
Реформа судебного представительства не произойдет в ближайшее время, выяснили «Ведомости». Минюст опубликовал соответствующий проект закона на regulation.gov.ru 11 июля. А 22 июля, как следует из сообщения на сайте Кремля, руководитель ведомства Константин Чуйченко заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что «достаточно вели дискуссии», но пришли к выводу, что «граждане имеют право на квалифицированную юридическую помощь». По его словам, министерство исходит из того, что только организации, где действуют профессиональные стандарты, могут справиться с этой задачей. Путин ответил коротко: «Хорошо».
Между тем изменения, суть которых заключается в том, что интересы граждан и компаний в судах смогут представлять исключительно адвокаты, до сих пор не согласованы (поправки в Госдуму вносят не ведомства, а Белый дом). Карточка проекта 28 октября не открывалась. «Ведомости» направили запрос в правительство и Минюст.
Инициатива об адвокатской монополии «зависнет надолго», уверены два источника «Ведомостей», близких к администрации президента (АП). По словам одного из них, министр не согласовал данную инициативу с рядом акторов. К примеру, говорит источник, к нему остались вопросы у правоведов, а АП в период подготовки к федеральным выборам опасается возможных «политических рисков». Ведь во время кампании, отмечает собеседник, возникнут серьезные потребности в предоставлении юридической поддержки и не стоит раздражать эту страту. Не поддерживает инициативу и Верховный суд (ВС), который возглавил бывший генпрокурор Игорь Краснов, говорят источники.
На круглом столе комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству 22 октября судья ВС Татьяна Вавилычева высказала ряд замечаний к законопроекту. В частности, по ее мнению, введение в качестве общего правила требования о наличии статуса адвоката для судебного представительства сопряжено со значительным ограничением прав на свободный выбор представителя и доступ к правосудию. Вавилычева также обратила внимание на проблему возможного роста стоимости услуг профессиональных адвокатов.
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил 3 октября на Казанском международном юрфоруме, что профильный комитет нижней палаты выступает против предлагаемой адвокатской монополии. «В таком виде, как это предлагается, ущерб будет и государству, и бизнесу, и гражданам, – сказал он (цитата «Право.ру»). – Нужно сделать так, чтобы орган бесспорной юрисдикции продолжал функционировать. Это касается жизни, смерти, сделок и бизнеса. Законопроект будет внесен только после тщательной выверки».
Заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын, в свою очередь, заверил в СФ, что особое внимание в проекте уделяется переходному периоду: срок до 2028 г., по его мнению, является достаточным для адаптации юридического сообщества к новым требованиям без ущемления прав граждан. Проект не затрагивает дела, рассматриваемые мировыми судьями, что сохраняет доступность правосудия по наиболее массовым категориям споров, уточнил Бесхмельницын.
Публично поддерживает проект Минюста Федеральная палата адвокатов. Например, на прошлой неделе вице-президент палаты Михаил Толчеев заявил, что «публичная сфера требует единства в определенных правилах, наличия профессиональных стандартов, обязательных для всех». До этого ВС вносил свой законопроект, который также предусматривал определенную профессионализацию судебного представительства, напомнил он: «Но в настоящее время мы видим, что риторика тех, кто выступает от высшей инстанции, изменилась.
Как писали «Ведомости», поправки предлагается внести в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и Уголовный процессуальный кодекс. Суть изменений сводится как минимум к тому, что участвовать в судебных заседаниях в качестве представителя смогут только лица, обладающие статусом адвоката после сдачи соответствующего экзамена. Исключение предлагается сделать для штатных сотрудников компаний, если организация является стороной дела, а также для близких родственников граждан, но только в судах первой инстанции. В остальных случаях участие представителя без статуса адвоката будет возможно только с разрешения суда – при наличии исключительных обстоятельств. К таким отнесут невозможность найти адвоката в конкретной местности.