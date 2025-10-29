Введение «адвокатской монополии» будет заторможено

Инициатива об адвокатской монополии «зависнет надолго», уверены два источника «Ведомостей», близких к администрации президента (АП). По словам одного из них, министр не согласовал данную инициативу с рядом акторов. К примеру, говорит источник, к нему остались вопросы у правоведов, а АП в период подготовки к федеральным выборам опасается возможных «политических рисков». Ведь во время кампании, отмечает собеседник, возникнут серьезные потребности в предоставлении юридической поддержки и не стоит раздражать эту страту. Не поддерживает инициативу и Верховный суд (ВС), который возглавил бывший генпрокурор Игорь Краснов, говорят источники.