Снижение возраста ответственности за диверсии до 14 лет одобрено в первом чтении

Снижение возраста ответственности за диверсии до 14 лет одобрено в первом чтенииНо борьба с такими угрозами сложнее, чем просто ужесточение наказания, указывают эксперты
Законопроект об ужесточении наказаний за преступления диверсионной направленности принят в первом чтении. Депутаты рассмотрели инициативу 28 октября. Верховный суд (ВС) и правительство поддержали проект поправок в закон без замечаний, сообщила зампред Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Предлагаемые меры означают, что ответственность наступит неотвратимо, добавила она.
Поправки внесли в Госдуму 419 депутатов в октябре этого года. Инициатива устанавливает в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности ответственность не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за совершенные им преступления. Помимо этого ответственность по диверсионным статьям будет начинаться с 14 лет, т. е. наряду с такими преступлениями, как убийство, террористический акт, захват заложников и др. За склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности будет предусматриваться наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Законопроект отменяет сроки давности по преступлениям диверсионной направленности: диверсия (ст. 281 УК), содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК), организация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК). Он вводит запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и ограничивает право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Оно будет возможно только после отбытия не менее трех четвертей срока наказания.
По словам Яровой, каждый, кто совершает преступление, опасается неотвратимости и серьезности наказания. Она считает, что установленная ответственность будет побуждать людей отказываться от противоправных деяний. В части профилактических мер среди детей и молодежи в РФ действуют комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних, добавила Яровая. Она напомнила, что несовершеннолетние, которые несут ответственность за преступления террористической направленности, отбывают наказание в воспитательных колониях.
Меры наказания
За содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1), прохождение обучения для диверсии (ст. 281.2), организацию диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3) можно получить вплоть до пожизненного лишения свободы.
Вовлечение детей и молодежи в террористическую и диверсионную деятельность вызывает особую тревогу, заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). «Диверсия – это не «хулиганка», а прямая угроза жизни и безопасности граждан, особенно объектов жизнеобеспечения», – сказал он. По словам Пискарева, важно защитить детей «от превращения их в орудие преступления».
Государство должно заботиться не о пополнении колоний подростками, а о защите подрастающего поколения, заявил «Ведомостям» адвокат проекта Федеральной палаты адвокатов «Дети и закон. Грани допустимого» Александр Караваев. «Никто не оценил, можно ли в таком возрасте правильно оценить свои действия как диверсию и отдавать этому отчет», – сказал он. По словам Караваева, представить себе массовое количество подростков, всерьез пытающихся причинить вред экономической безопасности или обороноспособности страны, трудно в силу того, что в этом возрасте убеждения еще не складываются. Караваев согласился, что время действительно несет в себе новые угрозы, но способы борьбы с ними представляются «более сложными, чем снижение возраста уголовной ответственности».
По данным судебной статистики, опубликованным департаментом ВС РФ, количество уголовных дел, прекращенных в связи с истечением сроков давности по делам диверсионной направленности, равно нулю, а условное осуждение не применяется, заявил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. «В этой части изменения не повлияют на количество осужденных», – предположил он. Исключительно уголовно-правовыми средствами проблему решить невозможно, соглашается Егулемов. По его словам, снижение возраста уголовной ответственности и ее усиление не является эффективным средством борьбы с преступностью в целом.