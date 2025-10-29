Снижение возраста ответственности за диверсии до 14 лет одобрено в первом чтении

Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и др., предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет (по ст. 281 УК РФ – диверсия). Те же деяния, совершенные группой лиц, повлекшие причинение значительного ущерба, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

За содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1), прохождение обучения для диверсии (ст. 281.2), организацию диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3) можно получить вплоть до пожизненного лишения свободы.