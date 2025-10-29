Газета
Главная / Общество /

Снижение возраста ответственности за диверсии до 14 лет одобрено в первом чтении

Но борьба с такими угрозами сложнее, чем просто ужесточение наказания, указывают эксперты
Екатерина Дорофеева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект об ужесточении наказаний за преступления диверсионной направленности принят в первом чтении. Депутаты рассмотрели инициативу 28 октября. Верховный суд (ВС) и правительство поддержали проект поправок в закон без замечаний, сообщила зампред Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Предлагаемые меры означают, что ответственность наступит неотвратимо, добавила она.

Поправки внесли в Госдуму 419 депутатов в октябре этого года. Инициатива устанавливает в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности ответственность не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за совершенные им преступления. Помимо этого ответственность по диверсионным статьям будет начинаться с 14 лет, т. е. наряду с такими преступлениями, как убийство, террористический акт, захват заложников и др. За склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности будет предусматриваться наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Законопроект отменяет сроки давности по преступлениям диверсионной направленности: диверсия (ст. 281 УК), содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК), организация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК). Он вводит запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и ограничивает право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Оно будет возможно только после отбытия не менее трех четвертей срока наказания.

По словам Яровой, каждый, кто совершает преступление, опасается неотвратимости и серьезности наказания. Она считает, что установленная ответственность будет побуждать людей отказываться от противоправных деяний. В части профилактических мер среди детей и молодежи в РФ действуют комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних, добавила Яровая. Она напомнила, что несовершеннолетние, которые несут ответственность за преступления террористической направленности, отбывают наказание в воспитательных колониях.

Меры наказания

Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и др., предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет (по ст. 281 УК РФ – диверсия). Те же деяния, совершенные группой лиц, повлекшие причинение значительного ущерба, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

За содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1), прохождение обучения для диверсии (ст. 281.2), организацию диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3) можно получить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вовлечение детей и молодежи в террористическую и диверсионную деятельность вызывает особую тревогу, заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). «Диверсия – это не «хулиганка», а прямая угроза жизни и безопасности граждан, особенно объектов жизнеобеспечения», – сказал он. По словам Пискарева, важно защитить детей «от превращения их в орудие преступления».

48

лиц осуждены в 2024 г. по ст. 281 УК РФ «Диверсия», сообщается в пояснительной записке к проекту закона. За 2019–2023 гг. по этой же статье были осуждены 13 лиц, уточняется там же

Государство должно заботиться не о пополнении колоний подростками, а о защите подрастающего поколения, заявил «Ведомостям» адвокат проекта Федеральной палаты адвокатов «Дети и закон. Грани допустимого» Александр Караваев. «Никто не оценил, можно ли в таком возрасте правильно оценить свои действия как диверсию и отдавать этому отчет», – сказал он. По словам Караваева, представить себе массовое количество подростков, всерьез пытающихся причинить вред экономической безопасности или обороноспособности страны, трудно в силу того, что в этом возрасте убеждения еще не складываются. Караваев согласился, что время действительно несет в себе новые угрозы, но способы борьбы с ними представляются «более сложными, чем снижение возраста уголовной ответственности».

По данным судебной статистики, опубликованным департаментом ВС РФ, количество уголовных дел, прекращенных в связи с истечением сроков давности по делам диверсионной направленности, равно нулю, а условное осуждение не применяется, заявил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. «В этой части изменения не повлияют на количество осужденных», – предположил он. Исключительно уголовно-правовыми средствами проблему решить невозможно, соглашается Егулемов. По его словам, снижение возраста уголовной ответственности и ее усиление не является эффективным средством борьбы с преступностью в целом.

